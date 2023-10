Ascolti tv: Reazione a Catena annienta la concorrenza, il Gf non decolla Imma Tataranni domina la prima serata e affossa Canale 5, Marco Liorni imbattibile contro Gerry Scotti. Ancora flop per Insegno, Giusti e Balivo.

Continuano a sorprendere i risultati ottenuti dalle principali reti televisive in merito ai dati di ascolto. Da un lato, la Rai continua a dominare nelle fasce più importanti, infliggendo a Mediaset una sonora sconfitta tanto nella prima serata quanto nel preserale; dall’altro, però, alcuni programmi della cosiddetta Tele-Meloni faticano a ingranare. Scopriamo dunque cosa è accaduto nella giornata di ieri, lunedì 2 ottobre: dal dominio di Imma Tataranni sul Grande Fratello al successo di Reazione a Catena, passando per i flop di Pino Insegno, Caterina Balivo e Max Giusti.

Ascolti tv, Imma Tataranni affossa (ancora) il Grande Fratello

I dati più attesi, quando si parla di ascolti, sono senza dubbio quelli del prime time. La serata di lunedì 2 ottobre ha visto ancora una volta il trionfo di Imma Tataranni: la fiction di Rai 1, con protagonista Vanessa Scalera, ha infatti vinto la serata con una media del 25,2% di share. La serie ha registrato un calo rispetto alla scorsa settimana, ma nonostante questo è riuscita comunque a battere di gran lunga la concorrenza del Grande Fratello; il reality di Canale 5 ha infatti ottenuto il 17,9%. Una leggera crescita, quindi, rispetto alla puntata di giovedì 28 settembre 8ferma al 16,4%), ma ancora ben lontano dai fasti delle passate stagioni. Parlando di prima serata, non si può non notare il flop registrato ancora una volta da Fake Show, il nuovo programma di Max Giusti su Rai 2, che dopo un esordio poco convincente (con il 5,1%) questa volta rimane fermo al 3,7% di share, posizionandosi negli ultimi posti della sfida degli ascolti. Bene, invece, Presa Diretta su Rai 3 (6,4%), il film Attacco al Potere 2 su Italia 1 (7,2%) e Quarta Repubblica su Rete 4 (5,6%).

Gli ascolti del daytime

Per quanto riguarda, invece, le altre fasce orarie, sono diversi gli aspetti da sottolineare. Innanzitutto, lo strapotere di Reazione a Catena, che nel preserale ha doppiato gli ascolti della concorrenza: il quiz di Marco Liorni ha totalizzato il 27,9% di share contro il 16,7% di Caduta Libera su Canale 5. Niente da fare, quindi, per Gerry Scotti, che si deve arrendere alla corazzata di Rai 1. Forte del successo di Reazione a Catena, la Rai ha registrato però ancora una volta un netto flop con Il Mercante in Fiera, nell’access prime time di Rai 2: il game show di Pino Insegno rimane fermo al 2,3% di share (battuto addirittura dall’ennesima replica di Castle, in onda sulla stessa rete prima di Insegno). Tra i continui flop di Tele-Meloni troviamo nuovamente anche Caterina Balivo con La Volta Buona: il nuovo programma pomeridiano di Rai 1 resta inchiodato all’12,1%, rimanendo ben lontano da quel 16% che Serena Bortone aveva raggiunto con Oggi è un altro giorno.

