Shaila Gatta, il gesto contro il Grande Fratello e il retroscena: "Scaricherà Lorenzo in diretta tv" L'ex velina cancella ogni traccia di Lorenzo e accende i sospetti. Un finale esplosivo per il loro rapporto? Intanto i fan notano movimenti strani sui suoi social.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno vissuto una relazione turbolenta all’interno della Casa del Grande Fratello, fatta di continui tira e molla. Dopo l’ennesima rottura, sembrava che la ballerina fosse irremovibile, ma a pochi giorni dalla semifinale è tornata tra le braccia del modello. Ora, però, le sue ultime mosse fanno pensare che il lieto fine sia ancora molto lontano.

Grande Fratello: Shaila e gli indizi social preoccupanti

Nelle ultime ore Shaila ha fatto alcune mosse che hanno mandato nel panico i fan della coppia. Ha cancellato tutti i post Instagram in cui compariva con Lorenzo, un gesto che per molti significa solo una cosa: addio definitivo. A rincarare la dose, ha poi pubblicato una storia con l’emoji di un cuore ferito, alimentando le speculazioni su una crisi in corso.

Non solo social: la Gatta ha anche chiesto alla produzione del Grande Fratello di riavere tre magliette e un profumo lasciati nella Casa, una richiesta che avrebbe turbato profondamente Lorenzo, il quale fino a quel momento custodiva quegli oggetti come un legame simbolico con la fidanzata.

Le rivelazioni degli insider sul rapporto tra Shaila e Lorenzo

A mettere ulteriore pepe alla situazione ci hanno pensato alcuni esperti di gossip. Un amico di Shaila ha rivelato che lei non sa come toglierselo di torno, mentre l’esperta di gossip Deianira Marzano ha parlato di ripensamenti e crisi sentimentale. Ma la vera bomba è stata sganciata dalla giornalista Grazia Sambruna, secondo la quale Shaila potrebbe lasciare Lorenzo in diretta durante la finale di lunedì 31 marzo.

Secondo le indiscrezioni, nel confronto che si terrà in puntata, la ballerina potrebbe accusare Lorenzo di essere stato un amore tossico, di averla manipolata e persino di aver compromesso il suo percorso nel reality. Una rivelazione che potrebbe stravolgere non solo il destino della coppia, ma anche le sorti del gioco, visto che Spolverato è tra i favoriti per la vittoria.

GF: la crisi di Shaila tra strategia e realtà

Se da un lato molti credono che Shaila stia semplicemente preparando il terreno per chiudere definitivamente con Lorenzo, altri sospettano che questa sia una mossa studiata per favorire il modello nella finale. Mostrarsi come la vittima di una rottura improvvisa potrebbe garantirgli l’affetto del pubblico e, quindi, la vittoria del Grande Fratello.

Tra poche ore scopriremo la verità: Shaila spezzerà davvero il cuore di Lorenzo in diretta o si tratta solo di un’altra mossa strategica?

