Grande Fratello, Shaila e Lorenzo si sono rivisti: "Ci siamo parlati per quattro ore". Cosa si sono detti Clamorosa rivelazione della ex giffina, gli Shailenzo si sono rivisti l'11 aprile: ecco come è andata

Il Grande Fratello è ormai finito da due settimane, ma sono diversi i gieffini che continuano a far parlare di sé. Tra tutti, l’attenzione dei fan rimane altissima sulla coppia più amata, odiata, discussa, dell’ultima edizione dello storico reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Stiamo parlando, ovviamente, di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. La coppia, a lungo considerata inseparabile dentro la Casa, è naufragata proprio al rush finale quando, nell’ultima puntata la ex velina, già eliminata, ha accusato il ragazzo di averla manipolata a fini mediatici e lo ha mollato lì su due piedi.

Shaila e Lorenzo, il confronto: "Abbiamo avuto un lungo confronto"

Fuori dalla Casa, le vicende dei due si sono separate, ma i fan hanno continuato a seguirli nella speranza di un riavvicinamento. Quando Shaila ha raccontato sui social di attraversare un periodo difficile, anche per tutti gli insulti che l’hanno sommersa dopo aver lasciato Lorenzo, Spolverato ha invitato tutti i suoi follower a mantenere un comportamento corretto. Di riavvicinamento però, fino a questo momento, nemmeno l’ombra. Nelle ultime ora invece, si sono rincorsi i rumors, confermati clamorosamente dalla diretta interessata, Shaila Gatta, in una lunga diretta su tiktok con i fan, secondo quanto riportato da Lollo Magazine. Ebbene sì, Shaila e Lorenzo si sono quindi incontrati di nuovo. Ecco cosa ha raccontato la ex gieffina.

"Abbiamo avuto un lungo confronto l’11 aprile", ha svelato Shaila Gatta ai suoi follower, parlando di un incontro rimasto finora segreto con Lorenzo Spolverato, durato ben quattro ore. "Non potevate saperlo, il confronto è stato lungo. Ci siamo resi conto che i nostri sentimenti erano reali. È stato tutto bellissimo ma anche complicato. Abbiamo ammesso entrambi i nostri errori. Le relazioni sono fatte di due persone. Ci vogliamo bene e siamo rimasti in ottimi rapporti, ma a volte la vita non trova l’incastro giusto.", queste le parole della ex velina che, con la sua diretta, conferma i rumors circolati nelle ultime ore, ma dà anche una notizia ai fan in attesa di capire se ci sono margini di riavvicinamento per la coppia protagonista del Grande Fratello. Le parole di Shaila, lasciano davvero poco spazio alle speranze di chi tifa ancora oggi per gli Shailenzo. Pur non rinnegando nulla e anzi, sottolineando e ribadendo, la genuinità dei sentimenti provati durante il reality, la ex velina conferma che entrambi i ragazzi hanno deciso di separare le loro strade: "Le emozioni erano vere, i sentimenti reali. A volte le divergenze caratteriali o visioni diverse della vita non permettono a una coppia di andare avanti. Ma quello che conta è che ci si voglia bene e ci si rispetti."

