In una puntata ricca più di tensioni interne che di colpi di scena veri e propri, tra le protagoniste assolute della 27esima diretta stagionale del Grande Fratello c’è stata sicuramente Helena Prestes. Alfonso Signorini ha dedicato molto spazio alla situazione della modella brasiliana nella casa più spiata d’Italia dopo il suo ripescaggio, ma la cosa non è andata affatto già a Lorenzo Spolverato. In un fuorionda, infatti, il modello milanese si è lamentato apertamente, non nascondendo tutta la sua frustrazione. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Grande Fratello 18, il fuorionda di Lorenzo Spolverato

La puntata di ieri giovedì 30 gennaio 2025 del Grande Fratello si è chiusa con lo sfogo di Lorenzo Spolverato in giardino, furioso per l’enorme spazio dedicato a Helena Prestes nel corso della 27esima diretta stagionale del reality show di Alfonso Signorini. Il modello si è poi confrontato con Shaila Gatta, non nascondendo tutta la sua rabbia per la situazione attuale nella casa più spiata d’Italia. Già durante la diretta, tuttavia, Lorenzo aveva espresso (seppure di nascosto) il suo dissenso. Nel pieno di un fuorionda, infatti, si può udire il modello lamentarsi del ritmo della puntata.

Alfonso Signorini ha concesso ampio spazio a Helena Pretes dedicandole interi blocchi della serata, dal confronto con lo stesso Lorenzo Spolverato alla reunion con Luca Calvani fino al faccia a faccia con Zeudi Di Palma dopo il discusso avvicinamento con Javier Martinez. Durante un fuorionda – come anticipato – nella diretta di Mediaset Extra si è potuto sentire Spolverato esprimere tutto il suo disappunto: "Il programma va avanti grazie a lei. Io non ci sto credendo, veramente". Mariavittoria Minghetti si è detta d’accordo ("Sì, sì. Tu non sei stanco?") e Lorenzo ha rincarato la dose: "Io sono morto".

La "crisi" di Lorenzo e la situazione nella casa

Culminata con il rabbioso lancio della sedia, la puntata di ieri del GF non è stata affatto semplice per Lorenzo Spolverato. Il gieffino da tempo ritiene di essere sull’orlo di una crisi di nervi e ha più volte minacciato di ritirarsi. Il ritorno della sua "nemica" Helena Prestes, in questo senso, è stato un "affronto" mai digerito dal modello milanese, che ha criticato e continua a criticare la scelta della produzione di aprire a un ripescaggio dei concorrenti eliminati. A ciò si aggiungono le pesanti critiche arrivate direttamente da Tommaso Franchi – da sempre uno dei concorrenti più vicini a Lorenzo – che ha accusato il gieffino di non essersi comportato bene dopo l’eliminazione di Bernardo Cherubini: "Non conosco il suo fastidio, ma lo posso immaginare. Però è uscita una persona che è stata due mesi con noi in casa e tu non eri presente nemmeno quando è andato via, a me sembra una mancanza di rispetto grossissima e non trovo nessuna motivazione".

