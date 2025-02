Grande Fratello, i sondaggi: tutti contro Helena (ma il pubblico ha scelto), chi viene eliminato Il televoto della 27esima diretta stagionale del reality show di Alfonso Signorini su Canale 5 sarà nuovamente eliminatorio: chi rischia e chi si salva

Nuovo televoto eliminatorio al Grande Fratello. Dopo l’addio choc di Luca Calvani, infatti, la 27esima diretta stagionale del reality show di Alfonso Signorini in onda oggi giovedì 30 gennaio 2025 sancirà una nuova eliminazione. Il pubblico è chiamato a votare il proprio gieffino preferito; il meno votato sarà costretto a lasciare la casa più spiata d’Italia e la 18esima edizione del programma. In nomination ci sono ben 6 concorrenti: chi è a rischio? Appuntamento, come sempre, in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutti i numeri dei sondaggi e analizziamo la situazione nella casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello 18, le nomination: chi rischia

Il discusso maxi-ripescaggio e l’ingresso di tre nuovi concorrenti hanno reso la casa del Grande Fratello sempre più affollata, motivo per il quale oggi giovedì 30 gennaio 2025 – in occasione della 27esima diretta stagionale – il televoto decreterà una nuova eliminazione. Nella casa più spiata d’Italia si inizia infatti a stare stretti e il pubblico sarà chiamato a votare il gieffino da salvare. Dopo l’uscita di scena di Luca Calvani (che, tra lo stupore generale, non era in possesso del biglietto per rientrare in gioco) chi lascerà il GF?

In nomination ci sono ben 6 concorrenti: Amanda Lecciso, Bernardo Cherubini, Chiara Cainelli, Eva Grimaldi, Helena Prestes e Ilaria Galassi. Amanda è stata nominata da Mariavittoria Minghetti e, segretamente, da Pamela Petrarolo e Jessica Morlacchi; Bernardo Cherubini è stato nominato da Zeudi Di Palma e (senza troppi fronzoli) da Eva, che a sua volta è stata mandata in nomination dal fratello di Jovanotti e da Tommaso Franchi. Helena è stata nominata da Chiara, Giglio, Alfonso D’Apice e, ovviamente da Luca Spolverato (che avrebbe in mente un ‘piano’ per eliminare la modella brasiliana); Ilaria è stata invece nominata da Maxime e, in segreto, da Emanuele.

I sondaggi: chi viene eliminato e chi si salva

Nella 27esima diretta stagionale del Grande Fratello in onda questa sera verrà dunque riaperto il televoto, che sarà nuovamente eliminatorio. La puntata di oggi giovedì 23 gennaio 2025 in prima serata su Canale 5 chiamerà il pubblico a votare il proprio gieffino preferito: il concorrente meno votato sarà eliminato e dovrà lasciare la casa più spiata d’Italia. Stando ai nostri sondaggi (qui per votare), al momento, Helena Prestes guida le proiezioni con addirittura la metà (50%) dei voti. Amanda Lecciso è data al 20%, seguita da Chiara Cainelli (11%). Rischiano, invece, Ilaria Galassi (9%), Eva Grimaldi (5%) e soprattutto Bernardo Cherubini, che chiude le proiezioni con il 4% delle preferenze. Questa la situazione:

Helena Prestes 50%

Amanda Lecciso 20%

Chiara Cainelli 12%

Ilaria Galassi 9%

Eva Grimaldi 5%

Bernardo Cherubini 4%

