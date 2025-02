Grande Fratello, notte di tensione: Lorenzo lancia una sedia e Shaila smaschera i raccomandati. Intervengono gli autori Il modello e l’ex velina si sono sfogati al termine dell’ultima puntata del reality show di Alfonso Signorini: cos’è successo e la frase ‘censurata’

Ricca di tensione fin dall’inizio, l’ultima puntata del Grande Fratello è finita nel caos. Al termine della diretta di ieri giovedì 30 gennaio 2025, infatti, non si sono placati gli animi dei coinquilini e in particolare di Lorenzo Spolverato, che dopo il durissimo sfogo che ha chiuso la puntata del GF si è confrontato anche con Shaila Gatta. L’ex velina, però, sarebbe stata "censurata". Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Grande Fratello 18, lo sfogo di Lorenzo Spolverato

La puntata di ieri giovedì 30 gennaio 2025 del Grande Fratello è stata segnata anche e soprattutto dalle tensioni all’interno della casa più spiata d’Italia. Sempre più isolata dai ‘bulli’ dopo il suo ripescaggio, Helena Prestes è al centro delle polemiche e, di conseguenza, è stata una delle protagoniste della serata. La diretta, tuttavia, si è chiusa con una parentesi dedicata a Lorenzo Spolverato. Il motivo? Durante l’ultimo blocco pubblicitario il modello milanese si sarebbe reso protagonista dell’ennesima crisi, perdendo nuovamente il controllo. Nella diretta su Mediaset Extra, infatti, si è potuto udire un colpo: "Lore ha lanciato una sedia" ha spiegato Pamela Petrarolo a Stefania Orlando. Quest’ultima ha poi chiesto a Mariavittoria Minghetti il motivo della crisi di Lorenzo: "Per la cosa di Helena. Riferito alla situazione di Helena, Jessica mi ha appena detto che è per il fatto che lui ha realizzato che tutto gira intorno ad Helena". La 27esima diretta stagionale – come detto – si è poi chiusa con lo sfogo del modello in giardino: "La sfida deve essere in qualche modo equivalente e qui non è più equilibrata (…) Il problema è che devo stare qui, sono qui, voglio solo recuperare la forza".

La frase ‘censurata’ di Shaila Gatta sui raccomandati

Al termine di una puntata a dir poco intensa per entrambi, Lorenzo Spolverato ha continuato a sfogarsi con Shaila Gatta riguardo il ritorno – a suo dire ingiusto – di Iago García ed Helena Prestes. La fidanzata del modello ha cercato di calmarlo: "Ma tu non lo vedi che fanno ridere? A me facevano proprio ridere. Poi tu hai tutte le ragioni del mondo. Che cavolo te ne frega anche di Iago, guardalo è un pupazzo". La coppia si è poi appartata in piscina con Giglio e ha continuato a discutere sul futuro della casa più spiata d’Italia. "Sono arrabbiato perché vedo cose che non mi piacciono. Ma la mia vittoria è non far arrivare e sottolineo non far arrivare in finale delle persone, che sono le persone che già sapete. Se arriviamo noi sei sono già felice lo stesso, sarei contento chiunque vinca del nostro gruppo" ha spiegato Lorenzo, sostenuto (ma allo stesso tempo ridimensionato) da Shaila: "Sì ma sappi che qualcuno di loro arriverà in finale, quindi abituati all’idea. L’ingiustizia è già che certe persone sono qui dentro. E un domani sul set al cinema ti troverai qualcuno che è andato a letto con il regista, che è raccomandato e non sa recitare, ma che è lì perché ha dato la f**a e…". La frase dell’ex velina di Striscia la Notizia è stata ‘censurata’ prontamente dalla regia, che ha tagliato il segnale audio.

