Grande Fratello (30 gennaio 2025), cosa è successo: Bernardo fuori, Helena asfalta Zeudi, nomination. Chi è al televoto Il recap della puntata del 30 gennaio. Acceso confronto tra Helena e Zeudi e Signorini 'bastona' i concorrenti bulli. Ecco le nomination e il nuovo televoto.

La ventisettesima puntata del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini su Canale 5 giovedì 30 gennaio 2025, si apre con un blocco dedicato a Helena Prestes, sempre più isolata dal resto del gruppo (al suo fianco rimangono solo Stefania Orlando, Iago Garcia e Amanda Lecciso). Poi Eva incontra i nipoti e la sua amata Imma Battaglia, mentre Luca Calvani torna nella casa per sostenere Helena, la quale è anche protagonista di un confronto in studio con Zeudi. Infine, ricordiamo che a uscire dal reality è Bernardo Cherubini e che in studio, accanto alle opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici, c’è anche l’addetta ai social Rebecca Staffelli. Vediamo insieme cosa è accaduto nel corso della puntata del 30 gennaio 2025 di Grande Fratello e chi è al televoto.

Grande Fratello, puntata 30 gennaio 2025: cosa è successo

La puntata parte con Helena Prestes sempre più isolata e al centro di tante polemiche. Signorini definisce "capo bordata" Lorenzo Spolverato, chiamato in Super Led con Helena: "Mi viene da pensare che tu abbia già messo in atto una nuova strategia contro di lei" dice il conduttore a Lorenzo, accusato di aver sbattuto forte la porta del bagno dopo aver visto Helena dormire (non ci sembra l’abbia sbattuta così forte in realtà), con la modella che dichiara: "Lorenzo mi urla sempre contro, lo fa apposta." Spolverato invece, considera Helena aggressiva nei suoi confronti. "Tu stuzzichi. Cerchi di ingrandire le cose, dai fastidio a tante persone" dice la Prestes. "Lei ha aperto la porta del bagno mentre stavo facendo pipì, e la privacy?" spiega il modello, che poi aggiunge: "Non c’è isolamento, gli altri si mettono a disposizione ma lei non ascolta." La Prestes non ci sta: "La cattiveria che usi nel Grande Fratello…", ma Lorenzo ribatte: "Se fossi cattivo, sarei già fuori di qua." Stefania Orlando conferma l’isolamento di Helena: "Stanno facendo ‘tutti contro uno’. Se non sei contro Helena, sei contro gli altri." "Stanno provocando, non mi sembra che Helena abbia fatto chissà cosa" aggiunge Iago. Poi vediamo quest’ultimo dire che questo atteggiamento è "mafioso". Garcia dice a Lorenzo: "È incredibile il poco rispetto che hai per le persone."

Signorini non approva l’atteggiamento dei gieffini nei confronti della Prestes: "Quando tutti parlando di una persona dalla mattina alla sera senza cercare un confronto, oppure quando Amanda dice che a tutto questo non ci sta e viene tacciata… mi chiedo il perché. Dovrebbe essere di vostro interesse confrontarvi con le persone che non vi piacciono. Fatelo, altrimenti i bulli siete voi." La Orlando dice: "Per fortuna c’eravamo io e Amanda, altrimenti sarebbe stata una lapidazione contro una persona che non poteva difendersi da sola. Ho dovuto fare l’avvocato difensore." Dallo studio, Beatrice Luzzi commenta la situazione, simile a quella vissuta dall’attrice nel GF lo scorso anno: "Sono tutti molto provati emotivamente. C’erano state tensioni forti. Il fatto che sia rientrata ha alimentato il malessere e l’accanimento e lei è arrivata che era già provata. La cosa grave è che invece di confrontarsi, tentano di creare situazioni per portarla all’esaurimento nervoso. Ha la fortuna di avere 3 persone dalla sua parte. C’è da dire che non mi sento come lei, ha provocato assai." Dopo la pubblicità, sentiamo Lorenzo dire a Iago: "Sei piccolo così." "Si può parlare di una grande insofferenza nei confronti di Helena e di poca voglia di parlare" commenta poi Maria Teresa Ruta.

Luca Calvani torna nella casa per parlare con alcuni inquilini. Nel Confessionale scopre che Lorenzo, Ilaria, Shaila e Mariavittoria sono felici della sua eliminazione. "Una volta che entri nel contesto della casa e vivi le persone, percepisci dei fastidi, degli atteggiamenti… Notavo in lui dell’arroganza anche quando cercavamo di avere un confronto. C’era un po’ di superbia. Non chiedevo nemmeno più consigli" dichiara Lorenzo, mentre Shaila dice: "Nel corso di questi mesi abbiamo fatto dei bei discorsi, ma ad un certo punto non ha più coltivato il nostro rapporto e non ho più visto sincerità, gli amici restano sempre". Ilaria spiega: "Non mi sono mai sentita a mio agio con lui, anche se non mi ha fatto nulla. Come se non ci fosse un po’ di umiltà nei miei confronti, ma non ci siamo mai fatti niente. Non gli do la colpa". Eva chiude il confronto dicendo: "Ultimamente ci siamo allontanati, ma sono sicura che ci rivedremo. È un uomo da conoscere bene." Calvani vuole incontrare Helena perché pensa sia la persona che ha più bisogno di lui. Luca le dice: "Non ti perdere in questa cosa, non iniziare una caccia alle streghe. non hai bisogno di smascherare nessuno. Non torno ma ti sostengo da fuori. Devi avere la forza, fregatene di queste provocazioni. Sai chi sono le persone di cui ti puoi fidare. Tu devi sostenere te stessa. Non è importante se domani esci, ma come ne esci. Ricordati: luce, sempre". "Io aspetto che siano gli altri a venire da me… dovrei andarci io? Vorrei farlo ma mi sembra di perdere tempo" dice Helena. Scopriamo inoltre che Mattia è già cotto di Javier, il quale ironizza dicendo "mai dire mai", mentre Alfonso conferma che lui e Chiara stanno insieme.

Si passa poi a parlare del triangolo tra Javier, Helena e Zeudi. "Ho la consapevolezza che non voglio Helena e allo stesso tempo sono incuriosito da Zeudi" svela Martinez. Secondo quest’ultimo, Zeudi sarebbe "presa da Helena" (ma non innamorata). La Prestes e la Di Palma invece entrano nello studio dove ad attenderle per un confronto c’è Alfonso Signorini. Entrate in studio, a iniziare il dibattito acceso è Helena: "Io sono sempre chiara con te dicendo che non ho mai avuto un rapporto con le donne, poi è nata una bella amicizia, mi hai aperto un mondo." Zeudi sottolinea: "Ma come faceva ad essere un’amicizia se da parte mia c’è un’infatuazione? Diventa un’amicizia sfalsata. Io a Javier lo rispetto come rispetto te, dovresti empatizzare un po’ con me. Una conoscenza con lui poteva essere solo una distrazione per me e lui non se lo merita. Tante volte mi sono fatta indietro e lui voleva di più con me." Helena non le crede: "Tu non sai quello che vuoi, hai un sacco di interessi", e Zeudi ribatte: "Io sono ancora infatuata di te. Non posso farci nulla se lui non prova nulla per te." La Prestes la interrompe: "Non sei infatuata di me, non sei sincera. Non ci credo, le parole sono una cosa e gli atteggiamenti un’altra." Infine, la parola passa a Javier: "Io ho maturato il pensiero di farmi da parte in questo momento, non voglio correre dietro a una persona che è infatuata in un’altra. Vedo che è molto toccata da ciò che sta succedendo, per Zeudi Helena è molto importante."

Poi un altro filmato e Helena dice a Zeudi: "Sei falsa e furba!" Beatrice Luzzi domanda a Zeudi: "Sei sicura di essere infatuata di Helena, nonostante Alfonso e Javier?". Signorini poi ferma il blocco perché stravolto: "Sono entrato in studio con 38.3 di febbre e ora ne ho 38.7." Una volta uscite dallo studio le due gieffine, il conduttore ammette: "È proprio difficile parlare con Helena." In un secondo momento l’opinionista ricorda: "Mi ricordo che Zeudi a letto con Alfonso e Chiara disse che se fosse stata fuori Helena non l’avrebbe mai guardata, figurati corteggiata quindi secondo me non è infatuata per niente." Nella casa, Zeudi, riferendosi alla Prestes, aggiunge: "Ho le idee chiare: sto perdendo la persona a cui tengo di più." Si passa a un nuovo blocco dove i nipoti di Eva Grimaldi, Daniele e Viola, sorprendono la zia presentandosi davanti a lei: tanti abbracci e risate nella casa, ma l’emozione più bella arriva quando Imma Battaglia li raggiunge e le due si perdono in un lungo e sentito abbraccio. A fine incontro, l’ospite dice che vorrebbe vedere Mattia e Eva fare le "travestite".

Infine, Bernardo Cherubini incontra "la donna della sua vita", Tiziana, alla quale vorrebbe chiedere di sposarlo. Il concorrente ammette di sentirsi in colpa per la morte del fratello Umberto ("Per un errore sui tempi, non sono arrivato in tempo per fermarlo"), morto in un incidente aereo, e di aver pensato di uccidersi a sua volta. Non manca una rivelazione sull’ex compagna: "Da un anno non stiamo più insieme, ma che senso ha? Io la penso ogni giorno." Poi lo tsunami: "Io mi trovavo vicino a Tiziana sulla spiaggia e un’onda ci ha travolti. Io non potevo nuotare per via di un problema grave all’Omero causato dal colpo. Pensavo che sarei morto lì affogato. Mi ha salvato lei, mi ha acchiappato per un braccio ed è ancora la mia ancora di salvezza." Infine, si chiede: "Uscito da qua, torneremo insieme?" Entrata nella casa, Tiziana dice: "Sono qui per portarci un sorriso. Sei una persona meravigliosa, smettila di pensare di avere colpe che non hai. Sei tanto bello, mi piace vederti così. Ci vuole un po’ di tempo per conoscere quest’orso buono. Fai il bravo!". Poi, la frecciatina di lei: "La domanda è: ma con Amanda come è andata a finire? Sai che farei il tifo per voi!". Bernardo dice anche che non ci sono problemi con il fratello Jovanotti, ma che vorrebbe comunque recuperare un dialogo più profondo con lui.

Dopo la pubblicità, notando che Lorenzo è in giardino con Shaila, Alfonso Signorini interviene chiedendogli cosa sia successo (pare abbia tirato una sedia, ma non si è visto in diretta) e lui chiarisce: "Sto recuperando la forza per proseguire. Non mi sento capito, è come se fossi schiacciato. Il problema è che sono qui e voglio recuperare la forza". Signorini gli ricorda che lui stesso ha fatto ‘scacco matto’ a Luca Calvani – nominandolo al momento giusto, quando tutti gli altri al televoto erano forti – e aggiunge: "Non è che il GF sia uno Squid game, però ci somiglia molto. Non devi starci male se ti isolano, è la loro strategia. È il gioco che si fa duro, è normale."

Il risultato del televoto Grande Fratello, chi è stato eliminato: le percentuali

Lo scorso lunedì sono finiti al televoto Amanda, Bernardo, Chiara, Eva, Helena e Ilaria. Il pubblico a casa ha deciso di eliminare dal reality Bernardo Cherubini. Ecco le percentuali:

GF nomination, 30 gennaio: voti e motivazioni

Ecco tutte le nomination dei concorrenti con i piramidali (non ci sono immuni).

Palesi:

Chiara nomina Emanuele: "Ho perso i rapporti con lui"

Emanuele nomina Ilaria: "La vedo in difficoltà, si disinteressa di ciò che accade qua dentro"

Stefania nomina Jessica: "Credo che non sia andata avanti rispetto a quando è uscita, non si è pentita del suo modo di essere"

Eva nomina Emanuele: "Ti vorrei più partecipe"

Iago nomina Giglio: "Non è mi piaciuta una discussione accaduta ieri"

Jessica nomina Stefania: "Restituisco la nomination"

Alfonso nomina Helena: "Mi ha mancato un po’ di rispetto durante un gioco, mandandomi a quel paese"

Mariavittoria nomina Zeudi: "Non ci siamo mai prese un momento da sole per parlare"

Pamela nomina Zeudi: "Credo che sia entrata puntando a una ship molto forte"

Tommaso nomina Ilaria: "Ti vedo molto stanca"

Amanda nomina Jessica: "Inutile dire perché"

Lorenzo nomina Iago: "Non lo sopporto"

Javier nomina Eva: "Vedo un’altra persona in puntata"

Ilaria nomina Maxime: "Ci incrociamo ma non andiamo oltre il saluto"

Helena nomina Giglio: "Mi ha nominato già due volte"

Segrete:

Maxime nomina Ilaria: "Non abbiamo avuto modo di approfondire la conoscenza"

Zeudi nomina Emanuele: "Non abbiamo un grande rapporto"

Giglio nomina Iago: "Anche a me non è piaciuta la discussione di ieri sera"

Shaila nomina Iago: "Noto tanta cattiveria in lui"

Chi è al televoto Grande Fratello (30 gennaio): Emanuele, Iago, Ilaria, Zeudi, Giglio e Jessica

Al televoto finiscono Emanuele, Iago, Ilaria, Jessica, Zeudi, Giglio. Il pubblico deve decidere chi vuole salvare e il concorrente meno votato sarà eliminato nella ventottesima puntata del GF, fissata per lunedì 3 febbraio 2025, sempre su Canale 5.

