Grande Fratello, le anticipazioni di stasera: Helena contro Zeudi e una nuova eliminazione: cosa vedremo Oggi giovedì 30 gennaio 2025 va in onda la 27ª diretta stagionale del reality di Alfonso Signorini su Canale 5: la situazione nella casa più spiata d’Italia

Nuovo doppio appuntamento settimanale per il Grande Fratello. Oggi giovedì 30 gennaio 2025, infatti, il reality show di Alfonso Signorini torna in onda per quella che sarà la 27esima diretta stagionale. Dopo l’eliminazione choc di Luca Calvani la situazione nella casa più spiata d’Italia sta precipitando e, nella puntata di stasera, un nuovo televoto eliminatorio decreterà il nome di un altro concorrente che lascerà il programma. Appuntamento, come sempre, in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni e i sondaggi della serata.

Grande Fratello 18, anticipazioni 27esima puntata: il ritorno di Luca Calvani, Helena vs Zeudi

Archiviate le polemiche per il maxi-ripescaggio che ha riportato nella casa più spiata d’Italia Eva Grimaldi, Helena Prestes, Iago Garcia e Jessica Morlacchi, tra gli appassionati del Grande Fratello l’eliminazione di Luca Calvani è il nuovo argomento di discussione, dal momento che in molti pensano che l’attore toscano sia stato "punito" dalla produzione (proprio per avere criticato il ritorno di alcuni ex coinquilini eliminati) più che condannato dal televoto. Quest’ultimo verrà riaperto proprio questa sera (durante la quale tornerà in studio lo stesso Calvani) e sarà eliminatorio.

All’interno della casa, intanto, continua a tenere banco la controversa situazione tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma. L’ex Miss Italia si è lasciata andare a baci, carezze ed effusioni nella notte con Javier Martinez, scatenando la furia dei fan e avendo un devastante impatto su Helena (che, secondo alcune voci, avrebbe richiesto un intervento psicologico), già provata dalle continue liti con Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Nella puntata di stasera non è dunque da escludere che Alfonso Signorini dia vita a un faccia a faccia di chiarimento tra le due.

Nomination e sondaggi: chi si salva e chi viene eliminato

Condotta, come sempre, da Alfonso Signorini – affiancato dalle opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli come inviata social – la 27esima diretta stagionale del Grande Fratello prevede un nuovo televoto che, ancora una volta, sarà eliminatorio. Il pubblico sarà chiamato a votare il proprio gieffino preferito: il concorrente meno votato sarà eliminato e dovrà lasciare la casa più spiata d’Italia. In nomination ci sono ben 6 concorrenti: Amanda Lecciso, Bernardo Cherubini, Chiara Cainelli, Eva Grimaldi, Helena Prestes e Ilaria Galassi. Stando ai nostri sondaggi, al momento, Helena è la favorita numero uno con addirittura la metà dei voti. Amanda Lecciso è data al 20%, seguita da Chiara Cainelli (11%) e Ilaria Galassi (9%). A rischio Eva Grimaldi (5%) e soprattutto Bernardo Cherubini (4%).

Quando e dove vedere il Grande Fratello (giovedì 30 gennaio 2025)

Il Grande Fratello 18 va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle 21:30. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity (tramite app o sito) e sul sito ufficiale del Grande Fratello, dove è possibile seguire la diretta 24h.

