Grande Fratello 'dimezzato', cambia (ancora) il calendario: quando va in onda Modificato ancora una volta il palinsesto del reality show Mediaset. D'ora in poi, fino al 31 marzo, il programma tornerà a un singolo appuntamento settimanale. Ecco i dettagli.

L’ultimo scossone prima della finale. Il Grande Fratello, ancora una volta, decide di cambiare e ritorna a un solo appuntamento settimanale. Dopo la puntata del 13 marzo prossimo, infatti, il reality show condotto da Alfonso Signorini andrà in onda solo altre tre volte, ‘spalmate’ su altrettanti lunedì della settimana. E al suo posto, il giovedì sera, ci sarà spazio per un film e per la seconda (e ultima) puntata di una mini-serie con Can Yaman. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Grande Fratello, cambia ancora il calendario

Questa interminabile edizione del Grande Fratello, la 18esima, si avvia ormai ai titoli di coda. E nelle ultime settimane dedicate al reality, Mediaset ha deciso di abbandonare il doppio appuntamento settimanale (finora lunedì e giovedì). Ci saranno quindi soltanto tre puntate, prima della finalissima programmata per il 31 marzo prossimo.

La 39esima puntata, in onda il 13 marzo 2025, sarà l’ultima a venire trasmessa di giovedì. E a questa seguiranno le puntate del 17 e 24 marzo (entrambe di lunedì) e la finale prevista per lunedì 31 marzo. Meno episodi, dunque, anche se si prevedono parecchie eliminazioni in arrivo, se contiamo che al momento in Casa sono presenti ancora 11 inquilini. Insomma, nessuno può dormire sonni tranquilli. E dopo il ‘taglio’ di queste ultime settimane, Signorini potrà comunque consolarsi con un buon bottino: 42 puntate in totale per il Grande Fratello 18. Solo 5 in meno rispetto all’anno scorso.

Cosa andrà in onda al posto del Grande Fratello

Nel mese di marzo resta quindi libero il giovedì sera, su Canale 5. Per coprire il ‘buco’ Mediaset ha pensato di mandare in onda il kolossal Titanic (giovedì 20 marzo, salvo ripensamenti) e infine la seconda e ultima puntata della mini-serie "Il Turco", con Can Yaman (questa trasmessa giovedì 27 marzo, mentre il primo episodio debutterà il 25 marzo).

Chi sono (per adesso) i finalisti del Grande Fratello

Al momento, i giochi per la finalissima del Grande Fratello, in onda il 31 marzo prossimo, non sono ancora chiusi. Sono soltanto 3 i finalisti già annunciati, infatti. Il primo è Lorenzo Spolverato, modello milanese tra i più discussi di questa edizione. Nel corso della stagione Spolverato si è legato all’ex velina Shaila Gatta (anche lei attesa come finalista), ma ha sollevato spesso polemiche per il suo atteggiamento possessivo e talvolta aggressivo.

La seconda ad approdare in finale, invece, è stata l’amatissima Jessica Morlacchi. Mentre come terza il televoto ha scelto, un po’ a sorpresa, Zeudi Di Palma. La gieffina era in lizza con Chiara Cainelli, Shaila Gatta, Stefania Orlando e Mariavittoria Minghetti. Ma alla vigilia del voto il posto in finale sembrava ‘prenotato’ da Stefania, con un solido 60% di preferenze rilevate nei nostri sondaggi qui. Mentre per Zeudi si prevedeva solo il 4% dei consensi. Ci sarà comunque tempo, nelle prossime puntate, per strappare un ‘ticket vincente’ con destinazione la finalissima del Grande Fratello.

