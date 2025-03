Grande Fratello, Lorenzo Spolverato fuori controllo fa piangere Helena: squalifica in vista per il primo finalista? Ennesimo episodio sopra le righe da parte di Lorenzo Spolverato nella Casa del Grande Fratello. Nel mirino Helena. La squalifica potrebbe essere vicina

I telespettatori di Canale 5 non ne possono davvero più. Sono stanchi di vedere da diversi mesi al Grande Fratello spiacevoli episodi compiuti dall’ ‘intoccabile’ Lorenzo Spolverato. Sono tante le volte in cui è stato chiesto a gran voce la sua squalifica per comportamenti sempre troppo sopra le righe e spesso fuori controllo. Non è bastato neanche l’ultimo avvertimento datogli da Alfonso Signorini nel corso della diretta di giovedì, in cui il conduttore si è detto ‘stufo’ di questi atteggiamenti e che lui lo avrebbe già squalificato da tempo. Nelle scorse ore, Spolverato ne ha combinata un’altra e, questa volta, sembra che abbia fatto piangere Helena Prestes. Alcune indiscrezioni rivelano che ci sarebbe un forte malcontento tra gli autori del programma, i quali starebbero realmente pensando di mandarlo a casa. Se così fosse, si tratterebbe di una prima volta nel reality che un finalista viene squalificato. Ma vediamo nello specifico cos’è successo.

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato nella bufera: cos’è successo con Helena

Che al Grande Fratello non ci sia pace è un dato di fatto. La turbolenta relazione tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta è giunta al capolinea e il clima nella Casa è molto teso. Il modello milanese è stato spesso al centro delle critiche da parte dei telespettatori per i suoi comportamenti spesso poco consoni al programma. Dopo la puntata di giovedì, anche il conduttore ha messo in guardia il ragazzo dicendogli: "Anche se sei finalista, non vuol dire che sei esente da squalifica. Se fosse per me ti avrei già squalificato". Ma neanche questo reclamo sembra essere servito a qualcosa. Il suo atteggiamento nei confronti di Shaila ha decisamente superato il limite, con le bruttissime e infelici immagini di pugni e calci sferrati alle pareti.

Azioni che non possono più essere tollerate. Nonostante la sua promessa di provare a migliorare, il pubblico continua a chiedere la sua squalifica. A quanto pare, Lorenzo ha mostrato di nuovo il meglio di sé nelle scorse ore, rendendosi protagonista di un ennesimo episodio di bullismo. Questa volta, nel mirino sembra esserci Helena, la quale è rientrata in Casa in lacrime dopo la giornata passata fuori, spiegando di essere stata accerchiata da Lorenzo e Shaila.

Squalifica in vista per Lorenzo Spolverato?: Il pubblico lo vuole fuori dalla Casa

Al pubblico a casa e non solo, sembra che Lorenzo Spolverato sia stato fin troppo ‘protetto‘ dagli autori. Ora però, le cose potrebbero cambiare: l’esperto del gossip, Amedeo Venza, fa sapere che gli autori del programma sarebbero stanchi di questi comportamenti e starebbero valutando la squalifica per Lorenzo. Anche Biagio D’Anelli spiega che c’è un malcontento generale e che lunedì potrebbe accadere davvero di tutto. Spolverato potrebbe essere il primo finalista a essere squalificato.

