Grande Fratello, cosa è successo: Zeudi finalista, polemiche e resa dei conti tra Shaila e Stefania. Chi è al televoto Cosa è successo nella puntata di lunedì 10 marzo del reality di Canale 5: liti, confronti, sorprese, nomination, percentuali televoto

Trentottesima puntata del Grande Fratello 18, 177esimo giorno nella Casa dall’inizio della stagione. Alfonso Signorini apre la puntata dello storico reality di Canale 5 chiamando in superled Chiara, Mariavittoria, Zeudi e Jessica.

Chiara si dice ferita dalle offese ricevute da Mariavittoria e Jessica che la accusa di essere altezzosa. E poi Chiara sottolinea di essersi offesa perché Jessica le ha dato della "profumiera", e che le imputa di essere troppo seduttiva, "bambolina".

Poi si passa a parlare di Javier e Zeudi, dell’aereo che è passato inneggiando a una semplice coppia e che ha scatenato la gelosia di Helena. La brasiliana si arrabbia perché nella clip che va in onda vede Javier e Zeudi che ringraziano per quell’aereo. Al rientro in onda, dopo lo stacco pubblicitario, Helena ancora discute animatamente, veramente infuriata, accusando Zeudi di essere stata sempre falsa. A questo punto arriva il carico da 11 di Shaila che dice che è stata Helena a coinvolgere nelle sue cose Zeudi, e quindi: "Perché si arrabbia?"

Subito dopo è il momento della linea della vita di Chiara, che racconta di un’infanzia felice con il fratello gemello, poi quando aveva 9 anni, un insegnante le ha fatto una battuta razzista, la madre si sentiva in colpa, i genitori discutono, si separano. Il fratello va con il padre, Chiara con la madre a cui è molto legata. Poi parla di difficoltà economiche della famiglia, va a convivere con un ragazzo a 18 anni, poi la depressione, da cui è uscita ricordandosi di volersi bene.

È poi il momento di un bello scontro tra Lorenzo e Javier, che si danno del "ragazzino" e del "falso", e della lite tra Lorenzo e Jessica che si rinfacciano le reciproche intese "sfigata" e "sgallettata", dicendo "c’è gente che ci si è ammazzata".

Scoppia poi il caos con una lite accesa tra Stefania Orlando e Shaila Gatta che in una clip accusa la showgirl di aver fatto piangere Lorenzo, dicendo: "La sta facendo molto sporca", poi la abbraccia e Stefania dice di sapere che si tratta di un bacio di Giuda, mentre Shaila accusata di essere falsa in questo caso lo ammette con orgoglio di aver fatto appositamente la falsa.

Poi un blocco simpatico in cui Mariavittoria dà a Tommaso le istruzioni su cosa fare ma soprattutto non fare in caso di sua uscita: praticamente può solo respirare, dormire, mangiare e lavarsi.

Il risultato del televoto Grande Fratello, chi è la terza finalista: le percentuali

Arriva poi il momento del verdetto del televoto, che dovrà stabilire, all’insaputa dei coinquilini non l’eliminata ma la terza finalista del Grande Fratello 2025. Tra Zeudi, Chiara, Shaila, Stefania e Mariavittoria, a finire direttamente in finale è Zeudi, terza finalista dopo Lorenzo e Jessica. Si tratta di un risultato totalmente inatteso, visto che i sondaggi della vigilia davano Stefania nettamente favorita e Zeudi lontanissima dal primo posto. Queste le percentuali della votazione:

GF nomination, ieri 10 marzo: voti e motivazioni

A fine serata, come sempre, è il momento delle nomination, tutte palesi, tranne quelle dei tre finalisti. Ecco tutte le nomination dei concorrenti:

Javier nomina: Chiara "perché a stento ci diamo il buongiorno, non abbiamo rapporto"

Chiara nomina Mariavittoria perché: "potevamo riavvicinarci spiegandoci invece hai preferito il silenzio"

Helena nomina Chiara: "Non ho rapporto con lei"

Tommaso nomina Chiara: "per le parole su Mariavittoria"

Stefania nomino Shaila: "nelle clip di stasera l’ho trovata veramente molto pesante, credevo che quell’abbraccio fosse vero"

Giglio nomina Stefania: "non mi piace come dà opinioni e come non le interessa sapere di più"

Mariavittoria nomina Chiara: "dopo la puntata ho cercato di riavvicinarmi ma mi sono sentita scacciata"

Shaila nomina Helena: "perché non è solidale e lo ha dimostrato rosicando per Zeudi in finale"

Lorenzo nomina Helena: "Non ci riesco a parlare"

Jessica nomina Chiara: "perchè non si può nominare Lorenzo"

Zeudi nomina Stefania: "estremizza tanto e non si coinvolge mai emotivamente"

Chi è al televoto, Grande Fratello (6 marzo): Chiara, Helena, Stefania

Al termine delle nomination, Signorini ha quindi annunciato quali sono i concorrenti finiti al nuovo televoto. Sarà una sfida a tre tra donne: Chiara, Helena e Stefania. La concorrente meno votata sarà eliminata durante la prossima puntata del Grande Fratello, in programma giovedì 13 marzo 2025.

