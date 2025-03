Grande Fratello, sondaggi televoto: Helena contro Stefania e Chiara, una ‘big’ con un piede fuori. Chi viene eliminata Stasera - 13 marzo - la puntata del reality show di Alfonso Signorini su Canale 5 sancirà l’eliminazione di una protagonista di questa edizione: le nomination e chi esce

Eliminazione decisiva al Grande Fratello. A poco più di due settimane dalla finalissima del reality di Alfonso Signorini (in programma il prossimo 31 marzo), infatti, nella puntata di oggi giovedì 13 marzo 2025 andrà in scena un televoto determinante per le sorti dello show. In nomination ci sono tre protagoniste di questa 18esima edizione del programma e una di loro dovrà lasciare la casa più spiata d’Italia proprio a un passo dal gran finale: chi verrà eliminata? Appuntamento, come sempre, in prima serata su Canale 5. Scopriamo quali sono le percentuali del sondaggio lanciato da Libero Magazine e proviamo ad anticipare quale sarà il risultato del televoto Gf in cui i telespettatori devono rispondere alla domanda: ‘Chi vuoi salvare?’.

Grande Fratello 18, le nomination: chi è a rischio

Dopo l’ultima puntata che ha visto la vittoria a sorpresa di Zeudi Di Palma – eletta terza finalista – la puntata di oggi giovedì 13 marzo 2025 del Grande Fratello decreterà una nuova eliminazione. Questa sera, infatti, il televoto sarà eliminatorio e a dir poco decisivo. Come anticipato, in nomination ci sono tre protagoniste assolute di questa 18esima edizione del reality di Alfonso Signorini, destinato a perdere una ‘big’ dello show. Uno dei pezzi pregiati del GF sarà infatti costretto ad abbandonare la casa più spiata d’Italia proprio dopo avere messo nel mirino la finalissima del prossimo 31 marzo.

In nomination ci sono 3 concorrenti: Chiara Cainelli, Helena Prestes e Stefania Orlando. Chiara è stata nominata da Javier Martinez, Tommaso Franchi, Mariavittoria Minghetti, Jessica Morlacchi ed Helena. Quest’ultima è stata invece nominata dai suoi ‘nemici’ Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, mentre Stefania (al centro della polemica tra le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi) è stata mandata in nomination da Luca Giglioli e Zeudi Di Palma.

Sondaggi televoto Gf oggi (13 marzo), chi viene eliminato e chi va in finale: percentuali sorprendenti

Condotta da Alfonso Signorini, la 39esima diretta stagionale del Grande Fratello in onda oggi giovedì 13 marzo 2025 sancirà una nuova eliminazione. Il televoto di stasera, infatti, sarà eliminatorio: il pubblico sarà chiamato a votare la propria gieffina preferita da salvare e la concorrente meno votata sarà eliminata e dovrà lasciare la casa più spiata d’Italia. Stando ai nostri sondaggi (clicca QUI per votare), al momento, Helena Prestes è super favorita con più della metà (54%) delle preferenze del pubblico. Testa a testa, invece, tra Chiara Cainelli (dopo la batosta all’ultimo televoto) e Stefania Orlando, entrambe date al 23% secondo le proiezioni. Questa la situazione attuale:

