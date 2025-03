Grande Fratello, anticipazioni: Lorenzo a rischio squalifica, polemiche e terza finalista. Cosa vedremo stasera Oggi lunedì 10 marzo 2025 va in onda la 38esima diretta stagionale del reality show di Alfonso Signorini su Canale 5: nomination, sondaggi, chi va in finale

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

La nuova settimana del Grande Fratello si apre con una puntata decisiva. Oggi lunedì 10 marzo 2025, infatti, va in onda la 38esima diretta stagionale, che decreterà il nome della terza finalista del reality di Alfonso Signorini. Chi raggiungerà Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi nella finalissima in programma il prossimo il 31 marzo? Oltre a un televoto determinante per le sorti del programma, però, ci sarà spazio anche per le (numerose) polemiche che stanno scuotendo la casa più spiata d’Italia. Appuntamento, come sempre, in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni e i sondaggi della serata.

Grande Fratello 18, anticipazioni 38esima puntata: cosa vedremo stasera 10 marzo

Dopo l’uscita di scena di Federico Chimirri della scorsa settimana – come anticipato – questa sera non ci saranno eliminazioni al Grande Fratello. Il televoto, infatti, metterà in palio un agognato posto nella sempre più vicina finalissima del reality show di Alfonso Signorini, che andrà in scena il prossimo 31 marzo. In nomination ci sono 5 gieffine e una di loro raggiungerà Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi nell’ultima puntata del programma per giocarsi la vittoria finale.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nella casa più spiata d’Italia (e non solo), intanto, dominano le polemiche. In attesa di scoprire il nome della terza finalista, infatti, il primo finalista annunciato – Lorenzo Spolverato – è finito nuovamente nel mirino delle critiche. Jessica ha accusato il modello milanese e Shaila di avere ‘sfruttato’ Chiara dopo le loro litigate; l’ex velina, invece, si è scagliata addirittura contro Signorini per non avere preso le sue difese dopo gli attacchi di Javier Martinez. Spolverato è stato punzecchiato (seppure velatamente) anche da Gianni Ippoliti di UnoMattina in Famiglia, che ha parlato di "episodi di bullismo, di violenza, di bestemmie, di parolacce da parte di un concorrente del Grande Fratello". Sulla questione è intervenuta anche la giornalista Grazia Sambruna, che ha parlato di una possibile squalifica del gieffino che potrebbe arrivare già stasera. Anche Beatrice Luzzi, infine, è finita nell’occhio del ciclone dopo le sue parole sui disturbi alimentari di Mariavittoria Minghetti.

Nomination e sondaggi: chi rischia e chi va in finale

Condotta, come sempre, da Alfonso Signorini – affiancato dalle opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli come inviata social – la 38esima diretta stagionale del Grande Fratello aprirà un nuovo televoto che, questa volta, non sarà eliminatorio. In palio – come detto – c’è un posto in finale. Il pubblico sarà chiamato a votare la propria gieffina preferita: la più votata sbarcherà direttamente nella finalissima del prossimo 31 marzo. In nomination ci sono 5 concorrenti: Chiara Cainelli, Mariavittoria Minghetti, Shaila Gatta, Stefania Orlando e Zeudi Di Palma. Stando ai nostri sondaggi, al momento, Stefania Orlando è la favorita con il 60% dei voti, seguita da Shaila Gatta (20%), Mariavittoria Minghetti (9%) e Chiara Cainelli (7%). Chiude le proiezioni Zeudi Di Palma (4%), che però è data in rapida ascesa tra le preferite del pubblico.

Quando e dove vedere il Grande Fratello (lunedì 10 marzo 2025)

Il Grande Fratello 18 va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle 21:30. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity (tramite app o sito) e sul sito ufficiale del Grande Fratello, dove è possibile seguire la diretta 24h.

Potrebbe interessarti anche