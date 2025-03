Grande Fratello, Zeudi vola in finale (grazie ai fandom) e i social non ci stanno: Shaila e Lorenzo delusissimi Grazie al grande sostegno dei fandom, l'ex Miss Italia è una delle finaliste del reality, anche se sul web sono pochi a esserne contenti.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

La terza finalista del Grande Fratello 18 è Zeudi Di Palma. L’ex Miss Italia è stata la concorrente più votata tra le altre gieffine con lei in nomination: Chiara Cainelli, Shaila Gatta, Stefania Orlando e Mariavittoria Minghetti. Il risultato del televoto, annunciato ieri in diretta da Alfonso Signorini, è stato però una gran sorpresa per il pubblico del reality, che si aspettava un esito diverso. Stando anche ai numeri dei nostri sondaggi, pubblicati QUI su Libero Magazine, i telespettatori avrebbero preferito vedere in finale Stefania. La conduttrice, infatti, aveva ben il 60% delle preferenze, contro il 4% di Zeudi, dati che spiegano molto bene il perché sui social tantissimi utenti hanno espresso il loro malcontento. Inoltre, nella Casa anche qualcuno degli inquilini non ha di certo esultato: Shaila, anche lei in lizza per la finale, si è lasciata andare a un lungo sfogo nella notte, mentre ad ascoltarla c’era Lorenzo Spolverato, pure lui alquanto deluso.

GF, i fandom mandano Zeudi in finale ma sui social è una valanga di critiche

Anche a questo televoto, pare che i fandom siano riusciti ad avere la meglio e far vincere il loro concorrente preferito. Sono tantissimi, infatti, i seguaci delle #Zelena, ossia i fan che speravano di vedere nascere una ship tra la nuova finalista del GF Zeudi Di Palma e Helena Prestes e, anche se la parentesi romantica non c’è stata, hanno continuato a tifare per la loro beniamina. Leggendo i commenti sui social e analizzando i sondaggi, però, le cose non sarebbero dovute andare proprio così, con l’ex Miss Italia terza finalista, e anche se sono in tanti quelli contenti del risultato, molti altri lo hanno criticato: "Imbarazzante veramente", "I bot funzionano ancora", "Ha vinto la cattiveria", "Deve espatriare Miss falsità perché qui in Italia noi non ce la filiamo", "Meglio Zeudi di Shaila. Ma su tutti….SE LO MERITAVA STEFANIA LA CLASSE NON È ACQUA".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Zeudi terza finalista, la reazione di Shaila e Lorenzo: "La vivo come una caduta"

C’era anche Shaila Gatta al televoto per conquistare il terzo posto nella finale del Grande Fratello. L’ex velina, però, si è vista sfumare sotto gli occhi questa possibilità, vinta invece da Zeudi con ben il 49% dei voti, contro il suo 22%. Dopo la puntata Shaila si è dunque sfogata con Lorenzo, mostrando tutta la sua delusione:

Io me lo merito, ma spero che ci arriverò comunque. Sono contenta per lei, è una mia amica, però credo di meritarlo. Quello che ho sopportato e ho passato io qui dentro non l’ha passato nessuno. Quindi anche per queste ragioni penso che dovrei arrivare in finale. Però ci sarà il modo e il tempo. (…) Quindi da sportiva ti dico… è una sorta di fallimento, anzi, di caduta. Io la vivo come una caduta. Ma come sportiva mi rialzo e dico, ‘perché sentirsi meno o squalificati?’. E io so chi sono, so quanto valgo.

Infine, Gatta ha anche confessato a Spolverato la sua previsione: "Lore preparati, vince Zeudi il programma. Qui te lo dico e te lo firmo. Sì, fidati, te lo dico io, ti devi fidare. Lore è un programma, non è la vita vera". A queste parole, però, il concorrente lombardo ha replicato con stizza, quasi infastidito al solo pensiero di non vincere il GF:

Addirittura?! Sì?! Ma che dici?! Lo so che è un programma, ma non sarebbe giusto! No che non è giusto e qui te lo dico e te lo firmo. Mi dispiace, non ho il rapporto che c’hai tu, passo del tempo con lei ok… ma non sarebbe giusto anche rispetto ad altre persone.

Potrebbe interessarti anche