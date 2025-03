Grande Fratello, Pettinelli tira bordate a Beatrice Luzzi: "È ancora inca**ata" La speaker e professoressa di Amici è intervenuta sui social in difesa dell’amica dopo le dure critiche di Beatrice: ecco cosa ha detto.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Come già successo anche nelle scorse puntate del Grande Fratello, l’opinionista Beatrice Luzzi si è nuovamente scagliata contro Stefania Orlando, sottolineando di non apprezzare il suo atteggiamento da maestrina. Dopo queste critiche l’amica del cuore di Stefania Orlando, ovvero Anna Pettinelli, è intervenuta sui social in sua difesa commentando duramente le parole della Luzzi: ecco nel dettaglio cosa è successo.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi attacca Stefania Orlando: "Atteggiamento da maestrina"

Che Beatrice Luzzi non abbia una grande considerazione di Stefania Orlando è ormai palese, e anche ieri sera l’opinionista ha ribadito ciò che pensa della showgirl senza risparmiarle nulla. "A me non piace per niente quando Stefania dice: ‘Non mi interessa la tua opinione’ o quando dice a Lorenzo: ‘Tu non puoi darmi niente’. Questo è un atteggiamento da maestrina. È entrata giudicando tutti e poi parla sempre sopra gli altri. Stefania, tu interrompi e sei prepotente, non lasci parlare nessuno. Ti sei permessa di dare giudizi a destra e a manca, ma quando ti hanno chiamata ruffiana, sei stata due giorni a piangere. Apriti cielo e spalancati terra", ha infatti affermato Beatrice.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A seguire non è mancato nemmeno il riferimento ad Anna Pettinelli, amica di Stefania Orlando, che nelle scorse settimane ha fatto visita all’amica in Casa per sostenerla. "Ti hanno pure mandato l’amica in soccorso, ti abbiamo mandato l’ambulanza. La verità è che giochi sulla pelle degli altri, ma mai sulla tua", ha quindi aggiunto Beatrice.

GF, Anna Pettinelli contro Beatrice Luzzi: "Meglio Cesara"

Dopo le dure critiche di Beatrice Luzzi a Stefania Orlando, anche Anna Pettinelli ha dunque deciso di intervenire in difesa dell’amica rendendo pubblico il suo parere attraverso un post social. "La Luzzi crede di essere ancora dentro la casa del GF. È ancora inc***ata per la scorsa edizione. Essere opinionisti vuole dire essere super partes come fa ottimamente Cesara. La classe non è acqua", ha scritto la Pettinelli su X. In altre parole, la professoressa di Amici ha accusato la Luzzi di non essere imparziale e di essere rimasta ancora ai dissidi avuti con Stefania Orlando durante l’edizione del GF alla quale hanno partecipato insieme. E per rendere la sua posizione ancora più chiara, Anna ci ha tenuto anche ad esprimere il suo apprezzamento nei confronti dell’altra opinionista, Cesara Buonamici, che a suo parere è invece in grado di portare avanti il suo ruolo molto meglio.

Insomma, la querelle tra Beatrice Luzzi e Stefania Orlando (con gli interventi di Anna Pettinelli) sembra essere destinata a continuare. Come finira? Staremo a vedere.

Potrebbe interessarti anche