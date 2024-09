Grande Fratello (16 settembre), riassunto prima puntata: nomination, televoto, polemiche e prime scintille Nella puntata del GF gelosie e frecciatine, ma anche tanti volti interessanti con storie da scoprire: cosa è successo il 16 settembre su Canale 5

CONDIVIDI

Durante la prima puntata del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini su Canale 5 lunedì 16 settembre 2024, sono entrati i primi concorrenti nella casa più spiata d’Italia: da Enzo Paolo Turchi a Jessica Morlacchi e fino alle "ragazze più scatenate" di Non è la Rai. Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici sono le opinioniste, mentre Rebecca Staffelli è l’addetta ai social. Scopriamo insieme cosa è successo nella prima puntata e le nomination dei gieffini.

Grande Fratello, puntata 16 settembre 2024: cosa è successo nella prima puntata

Nel corso della puntata Signorini ufficializza la squalifica di Lino Giuliano: "Qualche giorno fa ha pubblicato sul suo profilo social un commento decisamente omofobo. Si è scusato e ha mostrato rammarico ma questi contenuti offendono la comunità gay e tutte le persone di buon senso. Va contro la mia linea, quella di Mediaset e di Endemol, per questo motivo non entrerà".

Pronta la risposta polemica di Lino Giuliano sui social una volta ascoltato il discorso del conduttore: "Sono profondamente dispiaciuto per la decisione presa dal Grande Fratello. Ci tengo a sottolineare che non sono omofobo. È vero, ho fatto un commento inopportuno, ma è altrettanto vero che mi sono scusato immediatamente, perché attiene ad un momento stupido e ho scritto cose che non mi corrispondono. Capita a tutti di dire cose sbagliate, e può capitare ancora in futuro, ma non è capitato solo a me. L’importante è rendersene conto e scusarsi, come ho fatto io. Spero che tutti possano comprendere che quel commento apparteneva ad un momento e non ad una mia realtà. L’esclusione dal Grande Fratello è stata per me un colpo duro. Dopo essermi scusato, speravo in una maggiore comprensione. Anche considerando la mia età. I social, a volte, bisogna saperli usare ma nessuno ti insegna realmente come usarli nel modo giusto. Alla mia età i social spesso sono un mezzo per giocare, scherzare e fare commenti che appartengono a un momento e non ad una realtà. Ho capito questo e ora starò più attento in futuro, per migliorare me stesso. Contavo molto su questa partecipazione. Ho rinunciato a tutti i miei impegni, personali e lavorativi, e ora mi ritrovo in una situazione difficile. Questa era una grande opportunità per me, per dimostrare chi sono veramente e soprattutto che non sono omofobo".

Poi il conduttore presenta Beatrice Luzzi, nuova opinionista del GF, ma Cesara Buonamici non ne è entusiasta: "Sei veramente sicuro?" Il conduttore ha risposto: "Dato che ti sei allargata presentando da sola Rebecca Staffelli, adesso la soddisfazione me la prendo io e la Luzzi voglio presentarla io. Voi direte che la Buonamici fa finta, ma vi assicuro che non è così". "Quella poltrona lì se l’è conquistata puntata dopo puntata. Lei è qui con noi: Beatrice Luzzi", ha detto Signorini per introdurre l’ex gieffina che ha subito salutato la giornalista. Non è mancata una frecciatina alla Luzzi sul cachet: "Hai lo stesso cachet che prende Cesara diviso due. Non ve l’hanno detto?". La Luzzi ha risposto: "Secondo me ho il cachet di Cesara diviso 4". "Eh beh, ne devi mangiare di popcorn per raggiungere cotanto livello", ha concluso il conduttore indicando la Buonamici. Infine, Enzo Paolo Turchi fa "arrabbiare" la moglie Carmen Russo ballando con Rebecca Staffelli: è gelosa perché ballano con una certa complicità, tanto che al telefono la Russo dice all’addetta ai social: "Tu avevi detto che eri solo le orecchie e gli occhi di Alfonso… non ti allargare, tesoro". Infine, Signorini ha ricordato che Amanda Lecciso, sorella di Loredana, sarà una concorrente del GF ed entrerà nella Casa giovedì prossimo.

GF, i primi concorrenti

I concorrenti entrati nella casa del Grande Fratello durante la prima puntata sono:

Le nomination

Le nomination si svolgono in Confessionale con gli uomini in Super Led. Solo le donne votano. Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici salvano Enzo Paolo Turchi, che è immune.

Le tre donne di Non è la Rai nominano Javier : "Perché è l’ultimo arrivato"

: "Perché è l’ultimo arrivato" Clarissa Burt nomina Javier : "Non ho avuto tempo per scambiare due parole"

: "Non ho avuto tempo per scambiare due parole" Shaila Gatta nomina Giglio : " Perché è il primo che ho visto, sono tutti carinissimi "

Perché è il primo che ho visto, sono tutti carinissimi Jessica Morlacchi nomina Javier : "Bello come il sole però nell’altro percorso che ha fatto ho sempre pensato che fingesse" (si riferisce a Temptation Island, era un tentatore, ndr)

Julia Bruschi nomina Javier : "Non mi ha fatto una grandissima impressione"

: "Non mi ha fatto una grandissima impressione" Ilaria Clemente nomina Lorenzo: "Non ho parlato con lui"

Il più nominato è Javier, ma non è il primo eliminato: dovrà dormire in una tenda in giardino per una notte. Il concorrente può scegliere con chi condividere la postazione: "Scarto il mondo femminile, non vorrei prendessero freddo", dichiara subito. Poi sceglie Tommaso.

Potrebbe interessarti anche