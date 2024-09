Grande Fratello, stasera la prima puntata: subito 'scandolo' Lino Giuliano. Le anticipazioni e i concorrenti In prima serata su Canale 5 inizia la 18esima edizione del reality show di Alfonso Signorini: il debutto di Beatrice Luzzi e il ricordo di Nicola Fuiano

Come ogni autunno, è arrivata l’ora del Grande Fratello. L’attesa è finita e oggi lunedì 16 settembre 2024 si riapriranno le porte della casa più spiata d’Italia. Concorrenti vip e nip si preparano a varcare l’iconica porta rossa e a prendere parte alla 18esima edizione del reality show di Alfonso Signorini. Nella "nuova" casa del GF non mancano le novità (a partire proprio dalla location), dal cast al ritorno di Beatrice Luzzi nelle nuove vesti di opinionista. Appuntamento, come sempre, in prima serata su Canale 5; scopriamo tutte le anticipazioni della serata.

Grande Fratello 18, anticipazioni prima puntata: le novità

Grande Fratello, ci siamo. Oggi lunedì 16 settembre 2024 è il giorno del debutto della 18esima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Confermata la formula "mista", con vip e nip a condividere lo stesso tetto della casa più spiata d’Italia, non mancheranno le novità. Dopo aver lasciato la storica sede di Cinecittà, infatti, il team di Signorini è sbarcato ai Lumina Studios, in un vero e proprio "villaggio" dedicato al GF. Anche il doppio appuntamento settimanale (lunedì e giovedì su Canale 5) è confermato, mentre la diretta non sarà più 24h come le scorse edizioni, ma limitata alle 2 di notte. Non è esclusa, invece, l’ipotesi della "doppia" edizione.

Dopo il secondo posto dietro alla vincitrice dello scorso anno Perla Vatiero, c’è grande attesa per il "ritorno" di Beatrice Luzzi al Grande Fratello. La protagonista dell’ultima edizione del reality sbarca nello studio di Signorini nelle inedite vesti di opinionista e andrà ad affiancare Cesara Buonamici. Confermatissima Rebecca Staffelli nei panni di "inviata social". In occasione della prima puntata, inoltre, non mancherà l’omaggio a Nicola Fuiano, storica "voce" del confessionale del GF scomparso lo scorso agosto.

Il cast del Gf 2024/25: il nodo Lino Giuliano

L’edizione 2024 del Grande Fratello partirà con 22 concorrenti. I "vip" finora confermati sono: Clarissa Burt, Clayton Norcross, Eleonora Cecere, Enzo Paolo Turchi, Helena Prestes, Iago Garcia, Javier Martinez, Jessica Morlacchi, Luca Calvani, Ilaria Galassi-Pamela Petrarolo-Eleonora Cecere, Shaila Gatta, Tommaso Franchi. Dopo il caso delle frasi omofobe rivolte a Enzo Bambolina, Lino Giuliano è stato squalificato. A contrario di quanto annunciato ieri da Silvia Toffanin a Verissimo, infatti – stando a quanto rivelato dal portale DavideMaggio – l’ex volto di Temptation Island ha dovuto lasciare il programma prima ancora di entrare nella casa più spiata d’Italia.

Quando e dove vedere il Grande Fratello (lunedì 16 settembre 2024)

Il Grande Fratello 18 va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle 21:30. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity (tramite app o sito) e sul sito ufficiale del Grande Fratello.

