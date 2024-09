Grande Fratello, subito Beatrice Luzzi show e il web 'punta' Cesara Buonamici: "La sta patendo" Al via la nuova edizione dello storico reality di Canale 5 e il pubblico social ha già eletto due regine: Beatrice Luzzi e Jessica Morlacchi. Ecco perché.

E’ partita lunedì 16 settembre la nuova edizione del Grande Fratello (QUI il recap completo della prima puntata). Lo storico reality guidato da Alfonso Signorini come sempre si è rivelato un fenomeno non solo televisivo, ma un appuntamento immancabile dal pubblico che segue e commenta ogni minuto della lunga puntata, in tempo reale sui social e in particolare sulla più chiacchierona delle piattaforme, ovvero X.

Il pubblico che ama i reality, il gossip e il trash ha già emesso alcune "sentenze" sulla nuova edizione del più longevo reality show della tv italiana e durante la prima puntata ha già eletto i propri beniamini.

Grande Fratello: tra Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici è gelo

A iniziare da un grande, attesissimo ritorno, quello di Beatrice Luzzi nell’inedita veste di opinionista a dare "man forte" a Cesara Buonamici. O almeno così si credeva sulla carta, salvo poi osservare la reazione glaciale (e subito viralissima) della giornalista all’annuncio dell’arrivo di una nuova "collega" pronta ad esprimersi come sempre senza peli sulla lingua.

All’arrivo in studio della Luzzi, i social che tanto l’hanno amata come concorrente, tornano a infiammarsi per lei che entra in studio in un vestito lungo da gran sera monospalla blu elettrico, annunciando al mondo: "E’ tornata la Luzzi!" E intanto su X fioccano commenti di questo tenore: "Questo grande fratello sta iniziando a grandefratellare nel momento in cui è entrata la riccia rossa!" oppure: "Il + bel glow up che potessimo desiderare: è tornata la Luzzi!"

"Ecco la queen, colei che salverà anche questa edizione!" e poi: "Bentornata Beatrice. Poltrona meritata sul campo puntata dopo puntata, alla faccia di chi le ha fatto la guerra per 6 mesi. Tutti gli altri nel dimenticatoio e lei lì a dire il suo pensiero insieme alla navigata Cesara. Chapeau".

E a proposito della "navigata Cesara" a molti non sfugge il gelo tra le due. Un utente nota le prime parole della nuova opinionista rivolte alla collega di poltroncina e scrive: "Cesara mi ha sempre difeso in casa" la luzzi ha appena messo piede in quello studio e già ha lanciato arco e frecce", e non è l’unico: "Cesara e Bea si odiano, io son già pronto con i pop corn" e ancora: "Cesara odia la Luzzi e non fa niente per nasconderlo". E infine: "Ma quanto la sta patendo da uno a un milione?"

Va subito virale il frame del momento in cui Alfonso Signorini spiega alla Buonamici: "Quest’anno ci sono due poltroncine…" E lei risponde con un eloquentissimo "Eeeeh…" "Dai è una bella new entry", cerca di smorzare il conduttore, ma la risposta è un altro rassegnato "Eeeh…".

Grande Fratello, i social pazzi per Jessica Morlacchi

Per quanto riguarda i concorrenti nella Casa invece, i social hanno trovato subito una beniaminia in Jessica Morlacchi: goffa, agitata, almeno apparentemente spontanea, l’innamoramento scatta già dal video di presentazione quando la ragazza confessa: "Io non so fare niente, io non so fare nulla", poi continua quando, entrando nella Casa la cantante parla da sola confessando di provare una grande ansia in quel momento, poi nel confessionale sempre parlando da sola le parte una specie di mantra: "Jessica non dire le parolacce", poi appena entra per la prima volta in casa, esclama con entusiasmo: "Me’ co**ni!". Insomma, come scrive un utente: "Jessica è un meme vivente", e infatti già molti video che la vedono protagonista sono virali con commenti come: "Mi identifico in Jessica", "Jessica una di noi", "Jessica mia preferita dopo 5 minuti", "Jessica già top, pare uscita da un film di Pieraccioni".

