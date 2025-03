Grande Fratello, Chiara attacca gli autori: "Helena protetta", poi la frase choc sui coltelli che volano Duro sfogo di Chiara Cainelli contro la brasiliana: “Non si vedono le immagini in cui mi ha aggredita”. E ieri sera a tavola è scattata una nuova lite.

A meno tre giorni dalla finale che chiuderà il reality, l’atmosfera nella Casa del Grande Fratello non si fa più serena. A differenza dell’edizioni precedenti, quando l’ultima settimana del programma scivolava via in un clima da ultimo giorno di scuola e senza polemiche, stavolta il loft romano ospita tensioni, polemiche e malumori fino alla fine. Lo dimostra il recente sfogo di Chiara Cainelli, che la scorsa notte si è resa protagonista di un j’accuse carico di rancore nei confronti della sua rivale numero uno: la brasiliana Helena Prestes.

Grande Fratello, Chiara sgomita per un posto in finale

I suoi detrattori la definiscono ‘Miss 0,9%’, in virtù della percentuale di voti raccattata in un televoto di qualche settimana fa (ma nelle votazioni successive ha fatto molto meglio). Chi la ama, invece, sottolinea la sua caparbietà che l’ha portata a diventare una pedina centrale nello scacchiere del Gf nonostante sia entrata lo scorso dicembre, quando le gerarchie nella Casa parevano già cristallizzate. Fatto sta che Chiara, contro ogni pronostico, è riuscita ad arrivare fino in fondo al reality, e lunedì sera si giocherà un posto ufficiale in finale nel televoto con Mariavittoria (QUI per votare). Sarà per questo che la 25enne trentina in queste ore sembra carica a pallettoni e pronta a sfidare faccia a faccia la sua grande rivale Helena, con cui da settimane fa scintille

Chiara Cainelli contro Helena Prestes: la frase choc sui coltelli che volano

Ieri sera l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nel corso di una chiacchierata con l’amica del cuore Zeudi, ha ribadito l’astio che nutre nei confronti della brasiliana, spedendo anche una bordata al Gf e a suoi autori colpevoli – a suo dire – di aver ‘insabbiato’ alcuni video in cui la Prestes l’aggrediva. "Lei fa di tutto e poi passa anche per la vittima. Ci provoca e poi dopo arrivi in puntata e ti trovi in 500.000 video in cui sembra che sei la persona scorretta, quella che provoca", ha detto Chiara. Per poi aggiungere: "Ma non si vedono mai le immagini in cui lei ti arriva tanto così dal viso, o quando ti lancia l’acqua e di dice di tutto Non si è mai vista né la volta che mi ha aggredita dentro dove mi lavavo i denti, né quando è venuta qua con Shaila e mi ha urlato contro".

La fidanzata di Alfonso, poi, ha proseguito nel suo j’accuse, non lesinando parole drastiche e discutibili: "Io sono satura. Magari lo vincerà anche questo programma. Spero che le facciano le congratulazioni tutti, eccetto io, perché io non sono falsa. Spero che vinca per tutto l’accanimento che c’ha in corpo, tutta la rabbia, la violenza che c’ha e che ci mette, mi auguro che il programma la premi. E l’anno prossimo spero si lanciano i coltelli, i bollitori, perché a questo punto premiamo la gente che non sa controllare le proprie emozioni".

Chiara vs Helena, il nuovo scontro

Non sorprende, quindi, che poco dopo Chiara abbia trovato un pretesto per stuzzicare Helena, scatenando un nuovo battibecco. Tutto è nato ieri sera a tavola, quando la Cainelli ha chiesto alla sudamericana chi vorrebbe sfidare tra Zeudi e Jessica, ben conscia che la Prestes non ama condividere le sue strategia, men che meno con una sua acerrima rivale. "Non sono affari tuoi", è stata la risposta gelida della brasiliana che ha acceso la miccia di una nuova discussione. "Mamma mia quanto te la tiri", ha esclamato Lorenzo Spolverato, spettatore dello scontro. E Chiara, evidentemente piccata, ha aggiunto: "Parti prevenuta. Mamma mia Helena, mi auguro che l’esempio del Grande Fratello non sia tu".

Insomma, la tensione nella Casa resta alta. E a un tiro di schioppo dalla finale, l’impressione è che ci sarà ancora tempo per altre scintille prima del sipario conclusivo su questa (litigiosissima) edizione del Grande Fratello.

