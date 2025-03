Grande Fratello, la mamma di Zeudi denuncia: “Ho subito minacce, attaccano mia figlia per la sua sessualità" Dagli insulti alle minacce, l'odio social del Grande Fratello colpisce anche le famiglie: la madre di Zeudi Di Palma denuncia una situazione insostenibile.

Da settimane, la madre di Zeudi Di Palma, Mariarosaria Marino, sta vivendo un incubo a causa dell’odio social scatenato dalla partecipazione della figlia a Grande Fratello. Insulti, diffamazioni e persino minacce hanno spinto la donna a intervenire pubblicamente e ad agire per suo conto.

GF: la denuncia della madre di Zeudi Di Palma, Mariarosaria Marino

"Vorrei che capissero che le famiglie non fanno parte di questo gioco. Dovrebbero essere lasciate in pace", ha dichiarato, visibilmente provata. L’ondata d’odio non si è limitata a Zeudi, ma ha travolto anche i suoi familiari, rendendo la quotidianità sempre più difficile. "Per un bel po’ ho dovuto tenere chiuso il mio profilo personale e limitare i commenti nel profilo di mia figlia", ha spiegato, sottolineando la necessità di proteggersi dagli attacchi online.

Oltre alle minacce dirette alla sua famiglia, la Marino ha denunciato gli attacchi rivolti alla figlia, soprattutto per quanto riguarda il suo coming out all’interno di Grande Fratello. "Zeudi ha trovato il coraggio di liberarsi, ma non c’era nulla di programmato", ha precisato, esprimendo preoccupazione per il clima di intolleranza che ancora oggi circonda la tematica della sessualità. Come se non bastasse, sono emerse anche accuse infondate sulla vittoria di Zeudi a Miss Italia, insinuando che la giovane avesse comprato la corona. "Miss Italia è un concorso onesto e serio. Mia figlia lo ha vissuto con impegno e amore", ha affermato con determinazione, condannando le calunnie.

Grande Fratello: le minacce e l’odio sui social verso la figlia Zeudi

Il fenomeno dell’odio social sta diventando un problema serio per il reality. Mariarosaria Marino ha ribadito che le famiglie non dovrebbero essere coinvolte in queste dinamiche, essendo estranee al programma. "Io seguo mia figlia attraverso uno schermo, come tutti gli spettatori. Se mia figlia piange, piango anch’io", ha raccontato, evidenziando quanto sia difficile vivere questa esperienza dall’esterno. La donna ha poi ringraziato Mediaset per l’opportunità data a Zeudi, ma ha espresso delusione per la gestione della situazione sui social. "Non ho mai parlato fino adesso per mantenere un equilibrio, però anche noi abbiamo ricevuto minacce", ha spiegato, evidenziando la necessità di porre un limite a questo fenomeno.

Il progetto ambizioso di Mariarosaria Marino

Mariarosaria Marino ha anche rivelato di essere al lavoro per creare uno sportello di ascolto per aiutare le famiglie dei concorrenti che si trovano nella sua stessa situazione. "Anche gli altri parenti devono sentirsi protetti psicologicamente", ha sottolineato, mostrando la volontà di trasformare questa esperienza negativa in un’opportunità di aiuto per gli altri. Manca ormai poco alla finale e Mariarosaria non vede l’ora di riabbracciare sua figlia. "Non vedo l’ora", ha concluso, sperando che l’attenzione si concentri finalmente sulle qualità e sul percorso di Zeudi, e non sulle polemiche alimentate dall’odio social.

