Grande Fratello, scandalo televoto: "Mail rubate e dark web". La scoperta di Striscia la Notizia Il tg satirico torna a occuparsi del mistero sui voti manipolati dai fandom: "Esistono intere liste che contengono fino a 250mila e-mail".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Mentre Helena Prestes, Chiara Cainelli e Giglio attendono di sapere chi tra loro verrà eliminato nella puntata di lunedì del Grande Fratello, Striscia la Notizia torna a occuparsi del presunto televoto manipolato dai gruppi fandom che sostengono alcuni concorrenti. Ieri sera, Valerio Staffelli è tornato a bomba sull’argomento portando nel tg satirico di Canale 5 la testimonianza di una ragazza attiva in questi gruppi di fan, e quella di Marco Dianda, esperto di dinamiche web e televisive, che ha svelato all’inviato una delle tecniche che i fandom utilizzerebbero per manipolare il televoto, riuscendo così a salvare ogni volta i propri beniamini.

Già nelle scorse puntate Striscia aveva ventilato l’ipotesi che i parenti di alcuni gieffini potessero essere legati in qualche modo alle manipolazioni dei voti. E l’audio (presunto) della mamma di Lorenzo Spolverato, Cristina Bracci, pubblicato in un fandom, in cui la donna incitava gli ShailEnzo a votare per il figlio e l’ex velina, ne era una prova. Eppure, sottolinea Striscia, il regolamento del Grande Fratello sul televoto è chiaro: "Nel caso in cui venisse riscontrata un’anomalia nella modalità di espressione dei voti e/o di accesso al servizio, RTI potrà sospendere, annullare, non computare i relativi voti, riservandosi eventuali azioni a sua tutela".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

GF, Striscia svela: televoto manipolato dai fandom con le e-mail del dark web

Valerio Staffelli, ieri sera a Striscia la Notizia, è tornato a parlare del televoto del Grande Fratello, forse manipolato dai fandom. Attraverso due importanti testimonianze, l’inviato ha provato a documentare come questi gruppi di fan sfegatati, riescano a pilotare i voti a proprio piacimento. Marco Dianda, esperto di dinamiche web e televisive, ha confermato a Staffelli che i fandom manipolerebbero il televoto attraverso l’uso di account e-mail presenti nel dark web e sottratti a cittadini ignari. Una testimone ha raccontato: "Esistono intere liste che contengono fino a 250mila e-mail e password rubate che i fandom usano per registrarsi ripetutamente al sito del Grande Fratello e votare più volte, per poi eliminare ogni traccia".

Inoltre, Giulia, una ragazza attiva in un fandom che supportava Tommaso Franchi, ha rivelato che nella chat in cui era iscritta sono stati raccolti migliaia di euro (5mila in quest’edizione e 3.500 nella scorsa) per finanziare i famosi voli di aerei con striscioni sopra la casa del reality. Aerei che, però, non sono mai decollati. L’organizzatore dell’iniziativa, come riporta sempre Striscia, "Ha rifiutato ogni richiesta di restituzione dei soldi versati dai fan, accampando scuse legate al momento – a suo dire difficile – che stava vivendo. Non solo: alcuni fan sarebbero stati invitati, anche con minacce, a tenere la bocca chiusa".

Potrebbe interessarti anche