Fonte: Mediaset Infinity 1 /5 Mattia Fumagalli sparla di Lorenzo, Chiara e Zeudi Intervistato da Azzurra Della Penna e Valerio Palmieri a Casa Chi, Mattia Fumagalli ha commentato l'eliminazione inaspettata di Shaila Gatta e rivelato il suo pensiero su alcuni concorrenti ancora in gioco come Lorenzo Spolverato e Chiara Cainelli: "Io e Shaila non ci siamo manco salutati in studio. Lei non se lo aspettava proprio di uscire. Lorenzo non è male come persona, ma purtroppo è rimasto vittima del suo personaggio. Voleva fare tutto lui. Tutti erano stanchi, ma alcuni suoi atteggiamenti non sono giustificati. Di Chiara non mi piace l'ostentazione della figaggine, doveva fare sempre delle entrate teatrali come l'amica Shaila... Se sei bella si vede anche se rimani in silenzio".

Fonte: Mediaset Infinity 2 /5 Tommaso rivela perché non segue più Signorini Ospite di Casa Chi, Tommaso ha spiegato le ragioni dietro la scelta di smettere di seguire sui social alcuni gieffini e lo stesso conduttore del reality, rivelando di essere rimasto deluso dal comportamento di alcuni ex coinquilini, tra cui Giglio, che avrebbe parlato male di lui alle sue spalle. "Diciamo che è incredibile come anche piccoli gesti possano scatenare tante chiacchiere. Ho vissuto sei mesi con queste persone e ho già visto abbastanza. Ma non ho smesso di seguire tutti: nel programma eravamo obbligati a stare insieme, ora invece seguo solo chi mi interessa davvero e con cui ho avuto un buon rapporto", ha detto Tommaso sui suoi ex coinquilini. Riguardo all'unfollow a Signorini aggiunge: "Con Alfonso Signorini non ho nulla contro, semplicemente mi sono accorto che lo seguivo e ho deciso di rimuoverlo. Magari, se in futuro avremo modo di conoscerci meglio, lo seguirò di nuovo molto volentieri. Un follow sui social non cambia un rapporto".

Fonte: Mediaset Infinity 3 /5 Lorenzo provoca Helena e Jessica attacca Lo scontro è iniziato quando Helena Preste ha ammesso, parlando di Lorenzo e Chiara e di chi potrebbe sentire la mancanza alla fine di questo percorso al GF: "Mi mancherete solo quando berrò due bottiglie di vino da sola". Lorenzo ha preso male le parole della coinquilina, quindi ha scelt odi risponderle subito a tono: "Io neppure così… Credimi, ci sono stati momenti in cui ho bevuto tanto qua, ed ero davvero carico… Neppure in quei momenti mi sei mancata... Zero... Tu e altre due persone, ma succede." Poi ha specificato: “Ci sono persone che non è che devono mancare… Nel senso che solo alcune ti mancano”. Poi il modello ha corretto la brasiliana sottolineando un suo errore col congiuntivo: "Si dice bevessi". La correzione ha creato un momento di imbarazzo, sottolineato subito da Lorenzo: “Questa è un silenzio importante...”. In risposta al giovane è quindi intervenuta subito Jessica Morlacchi: “Silenzio importante? Beh… Io avrei voluto vomitare, però non mi sembrava proprio carino”.

Fonte: Mediaset Infinity 4 /5 La madre di Zeudi vicina alla Lega Come rivelato dalla stessa Zeudi, sua madre Maria Rosaria Marino fa parte del Consiglio della Municipalità nel gruppo “Adesso Napoli”, che aveva sostenuto al tempo il sindaco Gaetano Manfredi, candidato della coalizione di centrosinistra di Napoli nel 2021. Due anni dopo, però, la madre ha cambiato schieramento politico, entrando a far parte della Lega di Matteo Salvini. Come rivelato da Today.it, la vicinanza di Zeudi al partito di Salvini era già nota dal 2022, anno in cui l'ex Miss è stata vista partecipare ad un comizio dell’attuale Presidente del Consiglio Meloni.