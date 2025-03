Grande Fratello, televoto a rischio ‘beffa’: alleanza choc tra due fandom per affossare la favorita A poche ore dalla finalissima si fa strada, sui social, un patto tra due fanbase parecchio agguerrite. E l'idea potrebbe condannare Helena Prestes. Ecco perché.

C’è aria di alleanza in vista della finalissima di questa sera. Al Grande Fratello fremono i preparativi, infatti, per l’ultimissimo atto di questa edizione. E pare che due fandom potentissime, gli ‘Shailenzo’ e gli ‘Zelena’, siano pronte a tele-votare in massa, insieme, per escludere subito dai giochi Helena Prestes. Questa alleanza era già stata stretta in passato, ma si era sciolta come neve al sole quando gli Zelena avevano iniziato a votare per Chiara Cainelli. Eppure adesso tutto sembra (di nuovo) possibile. Tanto che se questo ‘giochino’ dovesse funzionare, Lorenzo Spolverato e Zeudi Di Palma potrebbero avere la strada spianata verso la vittoria. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Grande Fratello, l’alleanza choc contro Helena Prestes

Da una parte gli Shailenzo, che puntano alla vittoria di Lorenzo Spolverato (dato che Shaila ormai è fuori dai giochi). Dall’altra, invece, la fandom che sta dietro a Zeudi Di Palma, già capace di buttare fuori dalla Casa gieffini amatissimi dagli spettatori. Entrambi questi gruppi, in vista della finale di stasera, sarebbero pronti a scardinare il dominio incontrastato di Helena Prestes. Lo si capisce subito, andando a guardare le conversazioni dei fan sui social in queste ore.

C’è chi su X e TikTok, infatti, sta dichiarando apertamente le tattiche per il televoto di oggi al Grande Fratello. "Unite ce la facciamo! Helena fuori al primo colpo", scrive qualcuno. E ancora: "Helena, contro quest’uomo (Lorenzo, ndr) e la nostra alleanza non hai nessuna possibilità"; "Ce l’abbiamo sempre fatta, se stiamo compatte nessuno ci batte, Helena non vincerà mai"; "Dobbiamo resistere perché solo insieme la sconfiggeremo".

Cosa vedremo nella finale di stasera al Grande Fratello

Insomma tutto sembra indicare che stasera, per Helena Prestes, sarà durissima restare agganciata alla finale del reality. Il potere potrebbe essere ormai nelle mani di un gruppo di fan (francamente) abbastanza esagitate. Cosa che rischia di falsare l’ultima tappa di un percorso tutto sommato coinvolgente e dagli ottimi risultati.

A questo punto, non resta che capire come si comporteranno i sostenitori della Prestes. E se altri gruppi di fan – ricordiamo che in finale ci saranno anche Jessica Morlacchi e una tra Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti – decideranno di sostenere la brasiliana proprio in ottica anti-Lorenzo e anti-Zeudi. I giochi restano comunque apertissimi. E il finale del Grande Fratello non potrebbe essere più elettrizzante di così. Invitiamo dunque tutti a collegarsi questa sera, lunedì 31 marzo 2025, alle 21.20 su Canale 5. Per assistere alla lotta per il trono del GF 18. Ne vedremo delle belle.

