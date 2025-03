Grande Fratello, anticipazioni: la furia di Beatrice Luzzi, televoto e la sorpresa Zorzi. Cosa vedremo stasera Oggi lunedì 13 marzo 2025 va in onda la 39ª diretta stagionale del reality show di Alfonso Signorini su Canale 5: nomination, sondaggi e nuova programmazione

Ultimo doppio appuntamento settimanale per il Grande Fratello. Oggi giovedì 13 marzo 2025, infatti, va in onda la 39esima puntata stagionale del reality show di Alfonso Signorini, che da settimana prossima tornerà alla sola diretta del lunedì. Questa sera andrà in scena un televoto a dir poco decisivo per le sorti della casa più spiata d’Italia, ma ci sarà ampio spazio anche per alcuni confronti importanti, dalla situazione degli ‘Shailenzo’ alla polemica intorno a Beatrice Luzzi. Appuntamento, come sempre, in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni e i sondaggi della serata.

Grande Fratello 18, anticipazioni 39esima puntata: cosa vedremo

Dopo la vittoria a sorpresa di Zeudi Di Palma (eletta terza finalista), stasera al Grande Fratello verrà riaperto il televoto, che questa volta sarà eliminatorio e decisivo, dal momento sancirà l’uscita di scena di una delle protagoniste di questa 18esima edizione del reality show di Alfonso Signorini. Chi sarà costretta a lasciare la casa più spiata d’Italia a un passo dalla finale (in programma il prossimo 31 marzo)?

Nella casa più spiata d’Italia, intanto, tiene ancora banco la situazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che con ogni probabilità questa sera si ritroveranno faccia a faccia dopo la delusione dell’ex velina al televoto (dove contro i pronostici è stata superata da Zeudi Di Palma, volata in finale): "Ho paura di sentirmi solo la fidanzata di Lorenzo Spolverato, quando io sono Shaila Gatta, una ragazza che si è fatta da sola" ha confessato la gieffina. Lorenzo, dal canto suo, non si trova certo in una posizione migliore: il modello milanese è stato accusato di bullismo e ha scatenato la rabbia dei social dopo essere saltato sul letto di Stefania Orlando. Per lui, tuttavia, stasera potrebbe esserci una sorpresa: Lory Del Santo, ospite della puntata, sarebbe pronta a offrirgli un ruolo nella nuova stagione di The Lady, web-serie cult firmata dalla regista.

Le discussioni, tuttavia, proseguono anche al di fuori della casa. Oltre alla clamorosa indiscrezione su una concorrente incinta, infatti, si è infiammata la situazione attorno a Beatrice Luzzi. L’opinionista del GF è finita al centro di un’infinità di critiche per essersi ‘schierata’ contro Stefania Orlando e ha sbottato duramente contro la giornalista Grazia Sambruna. Non è da escludere che Signorini possa volere chiarire la vicenda, così come non è da escludere una sorpresa in puntata: stando ad alcune voci, infatti, il vincitore della quinta, storica, edizione del GF Vip Tommaso Zorzi potrebbe fare una sorpresa proprio all’ex coinquilina Stefania.

Nomination e sondaggi: chi rischia e chi va in finale

Condotta, come sempre, da Alfonso Signorini – affiancato dalle opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli come inviata social – la 39esima diretta stagionale del Grande Fratello preve un nuovo televoto, che questa volta non sarà eliminatorio. Il pubblico sarà chiamato a votare la propria gieffina preferita; la concorrente meno votata sarà eliminata e dovrà lasciare la casa più spiata d’Italia. In nomination ci sono 3 concorrenti: Chiara Cainelli, Helena Prestes e Stefania Orlando. Stando ai nostri sondaggi, al momento, Helena Prestes è favorita con più della metà (53%) delle preferenze del pubblico. Testa a testa, invece, tra Stefania Orlando (25%) tra Chiara Cainelli (22%).

Quando e dove vedere il Grande Fratello (giovedì 13 marzo 2025)

Il Grande Fratello 18 va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle 21:30. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity (tramite app o sito) e sul sito ufficiale del Grande Fratello, dove è possibile seguire la diretta 24h.

Con il cambio di programmazione annunciato, si tratta dell'ultimo appuntamento del giovedì per il GF, che dalla prossima settimana tornerà alla sola diretta del lunedì

