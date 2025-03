Grande Fratello, le pagelle: Beatrice surclassata (4), Signorini spietato (7), Lorenzo fa i dispetti (3) Nella puntata del 13 marzo, Lorenzo offende Stefania con atteggiamenti irrispettosi, mentre Signorini continua ad essere tagliente: le pagelle della diretta

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

La trentanovesima puntata del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini su Canale 5 giovedì 13 marzo 2025, si apre con un blocco dedicato a Helena e alla gelosia che prova nei confronti di Zeudi per l’aereo dedicato a lei e a Javier, e prosegue con il duro confronto in studio tra Beatrice Luzzi e Stefania Orlando, eliminata dal televoto a fine serata. Non manca poi l’ospitata di Lory Del Santo e la rivelazione di Zeudi sulla presunta bisessualità di Mariavittoria Minghetti. La puntata continua con un confronto tra la Orlando e Giglio – quest’ultimo riceve la sorpresa di mamma Annalisa – e con Stefania che si sente in colpa per le critiche mosse a Lorenzo, considerato da lei finto nel rapporto con Shaila. Non manca poi un video in cui si vede il modello italiano saltare sul letto della Orlando e prenderla in giro in diverse occasioni. Ecco le pagelle della puntata del 13 marzo 2025 del Grande Fratello (qui il riassunto della diretta di oggi con nomination, motivazioni e nuovo televoto).

Grande Fratello, puntata 13 marzo 2025: le pagelle

Stefania Orlando esce a testa alta e asfalta Beatrice Luzzi, voto 8: abbiamo sempre detto che per noi la Orlando era un’ottima giocatrice che meritava di arrivare in finale per la sua capacità di asfaltare gli altri con estrema eleganza e senza lasciarsi scalfire dai colpi altrui grazie alla risposta sempre pronta. Anche oggi non è stata da meno con la Luzzi, che l’ha accusata di essere stata ‘un po’ cattiva‘ con gli Shailenzo e la coppia formata da Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli, dicendole che, essendo giovani, avrebbe dovuto pesare di più le parole e aiutarli, non giudicarli con "parole distruttive". Ma noi diamo ragione a Stefania, perché lei si trova lì per farsi sentire, creare un po’ di scompiglio e dare la sua opinione, come fanno un po’ tutti, e non per fare la bella statuina come Giglio. Abbiamo apprezzato anche che si sia stato una sorta di chiarimento con Lorenzo Spolverato, al quale ha spiegato che lei stronca il suo personaggio all’interno delle dinamiche nel gioco e non l’essere umano in sé, un ragionamento che ci trova d’accordo perché, come più volte abbiamo ripetuto, si tratta di un programma e non della realtà. Anche noi, infatti, critichiamo ciò che succede nel reality e non la persona dietro il personaggio, che speriamo, nel caso di Lorenzo, sia diversa da quanto visto in diretta.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Shaila Gatta sincera, voto 7.5: infastidita dal vedere Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma già in finale, Shaila non ha paura di ammettere che vive malissimo la situazione e lo urla a gran voce, dimostrandosi sincera con i telespettatori più di quanto potessimo aspettarci. È vero che l’atteggiamento è un po’ infantile, ma è anche vero che Jessica, essendo uscita di sua spontanea volontà tempo addietro e rientrata grazie al favore del pubblico, se lo meritava meno il posto di seconda finalista. Come è vero, d’altronde, che Zeudi Di Palma è arrivata nel reality dopo tre mesi l’inizio dello show. Non solo ci è piaciuto il suo sfogo, perfettamente comprensibile dopo sei mesi all’interno della casa da regina, ma anche la sua voglia di mettersi finalmente al primo posto, sottolineando che non ha più intenzione di porsi in secondo piano per fare luce agli altri.

Alfonso Signorini tagliente, voto 7: si è presentato in studio con la febbre alta ma, nonostante i colpi di tosse infiniti, non ha mancato di punzecchiare i concorrenti durante i blocchi della serata, facendo anche domande mirate a capire se alcuni atteggiamenti, come l’avvicinamento di Javier a Zeudi proprio adesso che è la terza finalista, fossero guidati da una strategia ben precisa o meno. Certo, il conduttore continua ad essere di parte e a dedicare troppo spazio ad alcuni concorrenti rispetto ad altri, forse per farli apparire migliori di quello che appaiono in diretta, ma se non altro ora è meno restio a colpire quando si entra nel vivo delle dinamiche. Ci viene da pensare ancora una volta al confronto tra Stefania e Beatrice in studio, quando l’attrice ha commentato: "Ma avete pagato il pubblico" e il conduttore ha risposto a tono, proprio lui che ha sempre difeso la Luzzi: "Lo abbiamo pagato? Non credo proprio, il pubblico è libero di esprimere la propria opinione anche attraverso gli applausi. Pensi che sia pagato? L’anno scorso ti piaceva così tanto il pubblico!" Speriamo che non cambi strada nelle ultime due puntate, perché ultimamente questa indole ‘perfida’ non ci dispiace affatto.

Cesara Buonamici punge Beatrice Luzzi, voto 7: ultimamente l’opinionista non ne sbaglia una: è come se, diversamente dallo scorso anno, di giorno in giorno si documentasse bene su quanto accaduto nella casa nelle ore precedenti, che poi è ciò che dovrebbe sempre fare chi ha questo tipo di ruolo in un programma. E durante il confronto in studio tra Beatrice e Stefania, si dice d’accordo con la Orlando, ma attenzione, perché potrebbe sembrare una presa di posizione ingiustificata contro la Luzzi visto i precedenti (spesso le due opinioniste si sono scontrate per divergenze di opinioni), e invece la Buonamici dà una valida motivazione per dare ragione alla conduttrice TV: "Io non sopporto usare il disprezzo umano contro le persone che hanno un parere diverso dal tuo" dice, conquistandosi il nostro pieno appoggio, perché, in effetti, più lunedì scorso che oggi, l’attrice di Vivere ha usato parole un po’ troppo pesanti nei confronti della Orlando.

Helena Prestes contro Zeudi è una storia senza fine, voto 5: sentire Helena alzare la voce e parlare sopra gli altri, in particolare Zeudi, ci ha stancati e non poco. Che poi è diventata ormai una guerra senza fine, perché la prestes non perde occasione di attaccare Miss Italia, avendone anche le ragioni talvolta, esagerando nei modi e ribadendo sempre gli stessi concetti. Se poi pensiamo che tutto è partito da un cuore fatto con le mani da Javier e Zeudi per un aereo a loro dedicato, non possiamo che ridere di fronte a una situazione così ridicola. Tre ragazzi di quasi trent’anni che discutono su un "cuore". C’è altro da dire? Se basta così poco per mettere in crisi un rapporto, visto che la Prestes ha anche pensato di lasciare il pallavolista per questo, allora l’amore sta da un’altra parte, non certo nella coppia Helena-Javier.

Beatrice Luzzi diventa concorrente, voto 4: avendo già parlato di quanto accaduto in studio durante il confronto con Stefania Orlando, vogliamo soffermarci su un dettaglio che sicuramente non è passato inosservato. Proprio nel corso di questo dibattito, infatti, la Luzzi, improvvisamente, torna ad essere nuovamente una concorrente del Gf, alzando la voce contro Stefania e parlandole sopra per fare valere le proprie ragioni ma sostenendo male il confronto, tant’è che ne esce come una persona immatura ed egocentrica (soprattutto nel finale). Poi, una volta concluso il momento, dopo una critica della Buonamici – per la quale, tra l’altro, si mette a ridere prendendola come un attacco personale (e anche qui l’infantilità è tanta) – e sentito l’applauso del pubblico per la Orlando, si trasforma in Lorenzo Spolverato (basti pensare alla reazione del modello dopo la critica della Buonamici riguardante il fatto che Lorenzo abbia oscurato Shaila al Gf), chiedendo addirittura a Signorini se il pubblico sia pagato per applaudire contro di lei. Poi la frecciatina sull’età a Stefania, dicendo che lei aveva 20 anni più dei colleghi quando ha partecipato al Grande Fratello mentre Stefania ne ha 30 di più… Anche oggi, maturità e umiltà domani.

Lorenzo Spolverato e le mancanze di rispetto verso Stefania, voto 3: salta sul letto della Orlando con le scarpe sporche, la prende in giro mentre pulisce i piatti e canta ‘Se nell’anima’, mettendosi dietro di lei e gesticolando come a interpretare la canzone, la imita alle sue spalle… tutti atteggiamenti infantili che di divertente non hanno nulla. Lui parla di ‘scherzo’, ma l’intenzione – palese – è quella di farle dispetti di dubbio gusto, da "ricreazione", come dice Stefania. Anche solo saltare con le scarpe sporche sopra il letto di una persona che là dovrà poi dormirci… cosa c’è di esilarante in tutto questo? Per noi, nulla. Ma se la Orlando l’ha presa bene e Beatrice Luzzi e Signorini ridono con Lorenzo, possiamo definirle "mancanze di rispetto"?… Sì. Meno male che Cesara Buonamici almeno critica il gesto delle scarpe sporche, a differenza di Beatrice, anche se, ne siamo certi, fosse successo a lei mentre era nella casa del GF, non l’avrebbe presa benissimo.

Potrebbe interessarti anche