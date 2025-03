Grande Fratello, televoto da brividi: Helena sfida Chiara e Stefania. Chi vuoi salvare? Il sondaggio Tre concorrenti in nomination e a rischio eliminazione nella puntata Gf del 13 marzo 2025: chi riuscirà a spuntarla?Vota il nostro sondaggio e scegli chi salvare.

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 10 marzo 2025, la Casa ha vissuto momenti di grande tensione e colpi di scena. Zeudi Di Palma è stata eletta terza finalista di questa edizione, dopo Jessica Morlacchi e Lorenzo Spolverato. La concorrente è stata la preferita dal pubblico e ha vinto al televoto contro Shaila Gatta, Stefania Orlando, Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti.

Le successive nomination hanno aumentato ulteriormente il pathos, portando a un televoto con tre concorrenti: Helena Prestes, Stefania Orlando e Chiara Cainelli. Il pubblico è ora chiamato a decidere chi salvare, con l’eliminazione prevista nella prossima puntata, in programma giovedì 13 marzo 2025.

Televoto Grande Fratello: chi è in nomination e chi rischia di essere eliminato giovedì 13 marzo

Il televoto del Grande Fratello, che si chiuderà durante la puntata di giovedì 13 marzo 2025, si preannuncia ricco di suspense. Dopo le ultime nomination, tre concorrenti potrebbero vedere il loro sogno di arrivare in finale sfumare: Helena Prestes, Stefania Orlando e Chiara Cainelli. Sarà il pubblico a decidere chi dovrà abbandonare la Casa di Cinecittà. E tu chi vuoi salvare? Esprimi la tua preferenza votando nel sondaggio alla fine di questo articolo.

Helena Prestes

Helena Prestes è stata al centro di numerosi scontri all’interno della Casa. Il suo carattere forte e diretto le ha procurato non poche antipatie tra i coinquilini. L’ultima lite con Zeudi Di Palma e alcuni commenti controversi hanno diviso il pubblico: c’è chi apprezza la sua trasparenza e chi invece la considera troppo aggressiva. Il suo destino dipenderà dal gradimento del pubblico, che dovrà decidere se premiarla per la sua sincerità o penalizzarla per il suo atteggiamento spesso polemico, fermo restando che – vada come vada – Helena ha già conquistato un posto tra i concorrenti iconici di questa edizione del Grande Fratello

Stefania Orlando

Stefania Orlando, veterana dei reality e benvoluta da una parte del pubblico, ha avuto un percorso altalenante in questa edizione del Grande Fratello. Il suo scontro con Lorenzo Spolverato nell’ultima diretta ha fatto discutere, così come l’antipatia dichiarata (e reciproca) con l’opinionista Beatrice Luzzi e alcune sue strategie di gioco. Inoltre, alcuni concorrenti la vedono come troppo influente nelle dinamiche della Casa. Se i fan la sosterranno, potrebbe continuare la sua corsa, ma il rischio di uscita è concreto.

Chiara Cainelli

Chiara Cainelli è una delle concorrenti più discusse di questa edizione. Dopo un inizio abbastanza anonimo, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha iniziato a esporsi di più, anche grazie alla sua relazione con Alfonso nata tra le mura del loft, ma questo non ha giocato sempre a suo favore. Il suo rapporto conflittuale con alcuni coinquilini, in particolare con coinquiline come Stefania Orlando, Helena Prestes e Jessica Morlacchi, l’ha messa in una posizione scomoda. Alcuni la considerano una presenza importante per il gioco, mentre altri credono che non abbia dato un contributo significativo. Sarà il pubblico a decidere se merita di restare in Casa.

La decisione su chi dovrà restare nella casa del Grande Fratello spetta ora ai telespettatori, in una votazione che domani – giovedì 13 marzo 2025 – partorirà il nome della concorrente eliminata. Tu chi vuoi salvare? Esprimi la tua preferenza votando qui sotto il sondaggio lanciato da Libero Magazine.

