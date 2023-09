Grande Fratello: Cesara Buonamici salva Bea, Fiordaliso offesa Una puntata piena di alti e bassi per il reality show condotto da Alfonso Signorini: i momenti migliori e peggiori della quarta puntata tra lacrime e ipocrisia

Siamo solo alla quarta puntata del "nuovo" Grande Fratello e già ne succedono di tutti i colori, ma oggi al centro del mirino c’è Beatrice Luzzi, accusata dagli altri inquilini della Casa più spiata d’Italia di essere ipocrita. Il motivo? Lo vediamo dopo, insieme alle sorprese che hanno emozionato i nostri protagonisti, in lacrime di fronte a milioni di telespettatori, e ai loro racconti, storie dolorose, incentrate sul rapporto con i propri genitori. Insomma, Alfonso Signorini, ancora al comando di uno dei reality show di punta di Canale 5 ma sempre distratto – sbaglia il nome di Rebecca Staffelli più volte – non smette di incalzare i concorrenti con domande volutamente scomode e volte a suscitare una reazione forte, e continua ad agitarsi sentendo usare parole come "branco" in diretta. Con lui, torna in studio Cesara Buonamici, pronta a commentare, talvolta dando anche qualche spunto di riflessione importante. Ricordiamo che sono al televoto Claudio, Giselda e Vittorio, oltre a Grecia e Arnold, entrambi a rischio eliminazione. Lunedì prossimo sapremo chi dei due uscirà definitivamente dal GF, a pochi giorni dall’inizio della nuova edizione.

I top

Gli autori sanno essere davvero crudeli quando vogliono, e lo sappiamo bene. Le emozioni nel corso della puntata non mancano, e nemmeno le lacrime, a partire dalla commovente lettera che Samira Lui riceve dalla madre Doretta, uno scritto che racconta l’indissolubile legame che lega le due donne, le quali, sostenendosi a vicenda, hanno costruito di giorno in giorno la loro "normalità". Non solo, perché viene affrontato anche il suo rapporto con un padre che non ha mai conosciuto e tutti i passi da lei compiuti per contattarlo. Peccato che ora l’uomo abbia una famiglia e Samira tanta paura di rovinare l’equilibrio del padre.

Tra i momenti più intensi della serata c’è la sorpresa a Paolo Masella, che racconta di avere lo stesso nome del fratello del papà, scomparso a causa di un incidente. Il giovane romano svela che Danilo – il padre – non l’ha mai voluto nella sua vita e ammette di non aver mai sopportato "il Danilo che beve". Insomma, vive di ricordi positivi e altri decisamente più ingombranti. A emozionare ancora di più è l’arrivo della madre, Sandra, nel Loft di Cinecittà: sentendo la sua voce, il ragazzo inizia a piangere e resta in attesa di un suo abbraccio. "Non puoi muoverti, ma adesso ti do un bacio. Ascoltami un attimo: a me dispiace che non hai avuto la vita che avrei voluto e di tutti i problemi che abbiamo avuto, però adesso tu stai facendo questo percorso. Tu devi lasciarti andare. Le persone sbagliano nella vita, feriscono, però tu devi imparare a perdonare, perché solo il perdono ti rende libero. E tu devi essere libero e vivere questa esperienza come se fosse un viaggio. Pensa a te stesso, pensa a conoscere queste belle persone", dice Sandra mentre accarezza il figlio che a suo modo le dimostra affetto baciandola e tenendole le mani. Infine, Signorini gli mostra un post pubblicato sui social dal padre, dove scrive che il figlio "è bello come er sole" e che per lui ha "già vinto". Ma Paolo non ha bisogno di parole, solo di fatti: "Se vuole recuperare, deve dimostrarmi qualcosa".

Restando sul tema paternità, Lorenzo Remotti dichiara di sentire il desiderio di avere un figlio. Quale "top" migliore di questo?! Con la moglie hanno cercato creare una famiglia, ma un pargolo non arrivava mai: hanno provato con la fecondazione assistita, nonostante dai mille esami non fosse mai emerso alcun problema di sterilità. Dopo 8 anni di attesa, ce l’hanno fatta e ora vivono una favola insieme al piccolo Dante. Nella Casa racconta di aver chiesto alla moglie: "Ma noi come abbiamo fatto a vivere tutto questo tempo senza di lui?" e poi aggiunge: "Abbiamo scoperto il senso della vita, e adesso lui è la cosa più bella dell’Universo". Non manca infine la ciliegina sulla torta: un videomessaggio della donna della sua vita in cui gli dice di essere orgogliosa di lui perché nel Loft è rimasto sé stesso. "Sei il mio Lorenzo di tutti i giorni", dice. Inevitabili le lacrime del gieffino, scese lungo il volto appena visto il figlio sorridere vicino alla mamma.

Uno dei momenti migliori, inoltre, riguarda Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi: l’opinionista sceglie di rendere immune l’attrice, perché "stasera sarebbe troppo facile prenderla di mira e perché penso che qualche giorno per riflettere su che cosa posso fare io per far capire agli altri che non sono quello che loro pensano di me potrebbe anche servire". Una buona motivazione, che lascia ben sperare in una sorta di risoluzione delle divergenze tra Beatrice e gli altri inquilini. Infine, a piacerci è la coppia Ciro-Fiordaliso, ormai ben collaudata e pronta a svelarci tutti i gossip che nascono all’interno del "GF", come il possibile interesse sentimentale tra Paolo e Heidi.

I flop

Stasera di flop ne abbiamo due, e sono anche abbastanza importanti. Il primo è senza dubbio legato alla struttura del reality show e al suo ritmo di una lentezza soporifera. Quest’anno infatti largo spazio è lasciato alle storie strappalacrime, ma trovare un mix ideale tra risate e dramma no? Perché oggi, nonostante le emozioni non manchino, è dura arrivare concentrati sino a fine serata e soprattutto con l’umore giusto per affrontare una nuova puntata lunedì prossimo. È un bene permettere ai gieffini di raccontarsi, però magari a piccole dosi: una storia dolorosa a puntata sarebbe già un buon compromesso. Un’altra soluzione potrebbe essere quella di dedicare più tempo ai blocchi pensati per far divertire il pubblico a casa.

Il secondo flop vede protagonista Fiordaliso e Claudio Roma. La puntata inizia con Beatrice Luzzi che scopre di essere considerata da ben sette persone un’ipocrita, a causa di un gioco pensato dagli autori. A quel punto saltano in ballo gli altarini e viene fuori che Fiordaliso ha dato il suo voto a Claudio nel gioco, perché "lui ha il timore di dire le cose in faccia, di essere cattivo. Questa è ipocrisia". Nel video sentiamo il giovane dire a Fiordaliso: "Io ti ho nominata [si riferisce alle nomination di lunedì scorso] perché tu qui non hai bisogno di niente, puoi andare a casa. Qui tutti hanno bisogno di un sogno, tu no. Perché tu hai il doppio dei miei anni!". Dallo studio Signorini interviene: "Io credo che quando una persona smette di sognare incomincia a morire. Il sogno non ha limiti anagrafici". Il gieffino cerca di difendersi: "Quando non ragiono uso parole sbagliate. Uno dei miei difetti è quello di dire le cose troppo bruscamente". Peccato che in questo caso le scuse non reggano, tanto che Cesara Buonamici sbotta: "C’è modo e modo di dire le cose, e quello non era il modo giusto. E lei ne è uscita da gran signora perché non ti ha neanche risposto e invece poteva risponderti a tono. È stata fantastica. L’argomento dell’età non è mai un argomento, tantomeno quando si tratta di una donna".

Grande Fratello, quinta puntata: dove vederla

La quinta puntata del Grande Fratello andrà in onda su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity lunedì 25 settembre, a partire dalle 21:30 circa.

