Grande Fratello: Claudio Roma eliminato, Varrese rifiutato da Heidi

Le sorprese non finiscono mai: il Grande Fratello torna a raccontare storie vere, umane, di tutti i giorni, e lo fa entrando di prepotenza nelle vite altrui. Alfonso Signorini, conduttore del reality show più seguito di Canale 5, non perde occasione di incalzare i concorrenti, nemmeno quando il dolore è più forte della loro volontà di vincerlo. Accade anche nella puntata di lunedì 25 settembre, dove non mancano emozioni, liti, flirt, suggerimenti e soprattutto viene decretato il primo eliminato della nuova stagione: Claudio Roma. Ad affiancare il giornalista di gossip c’è l’immancabile Cesara Buonamici, che come sempre coglie le sfumature di ogni dinamica e reazione e dona consigli utili a tutti i gieffini. Prima di entrare nei dettagli ricordiamo che sono al televoto Beatrice, Grecia, Arnold, Giselda e Vittorio. Ora vediamo insieme i momenti migliori e peggiori della diretta di oggi, che vede protagonisti indiscussi Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese.

Top

Nella puntata del 25 settembre tante sono le novità che lasciano ben sperare per il futuro, come la scelta di dividere tra Tugurio e Loft gli inquilini della Casa più spiata d’Italia. L’obiettivo? Scuotere un po’ i concorrenti e gli equilibri creatisi in queste prime settimane di messa in onda. Ci voleva una bella scossa, anche visto l’attuale ritmo narrativo poco incisivo del reality show. È Beatrice Luzzi, chiamata alla Superled insieme a Rosy Chin, a trovare subito il piramidale con base dorata che le permette di restare nella Casa e scegliere il primo concorrente da tenere al suo fianco: Marco. Finalmente una gioia anche per lei, dopo i continui attacchi da parte di tutti, o quasi. Rosy invece è costretta a vivere nel Tugurio. Fino a quando non si sa, lo deciderà il Grande Fratello.

Giselda Torresan racconta a grandi linee il motivo per cui spesso si isola, rivelando insicurezze e fragilità dovute alla mancanza di argomenti. Non ama i film e nemmeno la musica, temi di cui si parla molto nel Loft, ed entrare nei discorsi, senza poter dare nulla, non fa per lei. Ma Rosy Chin la rassicura: "Tu porti allegria e spensieratezza". Samira Lui invece pensa che Giselda sia piena di emozioni e desideri che nasconde: "Tu insegni che l’umiltà e la semplicità sono fondamentali nella vita. Tu meriti tanto". Nella diretta parla del rapporto con il padre, dicendo che è un uomo severo da cui non ha mai ricevuto abbracci e altre dimostrazioni d’affetto, nonostante l’amore fosse sempre presente. Insomma, tanti buoni sentimenti in un programma che ne ha proprio bisogno.

A proposito di papà, Paolo Masella aspetta che il suo faccia un passo verso di lui per accompagnarlo lunga la strada della vita. A dargli manforte è Letizia, che gli consiglia un cambio di prospettivo, poi ripreso da Alfonso Signorini in studio. Quest’ultimo dice: "Letizia ha detto una cosa vera e giusta: quando un padre ha un problema di dipendenza da sostanze, alcol o altro, chi meglio di un figlio può aiutarlo a venirne fuori? Cambiare la prospettiva, e quindi non mettere noi al centro del problema ma diventare noi uno strumento per risolvere quel problema. Magari non l’hai mai pensata in questi termini…" Ma Paolo non è d’accordo perché di tentativi ne ha già fatti parecchi e non sono serviti a nulla. Lui vuole i fatti e, nonostante l’insistenza di Signorini, non cambia idea. Così Cesara Buonamici, intelligente come poche persone lì dentro, interviene a suo favore: "Però noi non sappiamo quanto ha sofferto Paolo. Cosa c’è in questo passato? Cosa lo ha trasformato? Come è arrivato a questo punto? Quanto dolore c’è per arrivare a questo punto? Non lo sappiamo". Il rispetto per il dolore altrui è importante, ma non tutti lo comprendono.

Un altro momento da ricordare è Beatrice Luzzi in Mystery Room che si emoziona parlando dei suoi figli, Valentino ed Elia, dei quali è perdutamente innamorata e con cui ha un rapporto di assoluta complicità. L’attrice ha paura che la situazione creatasi nella Casa – è attaccata da tutti – possa incidere negativamente sulla vita dei ragazzi, ma questi ultimi, invitati lì da Signorini, la rincuorano: "Stiamo tutti bene, continua così e tieni duro. Siamo fieri di te". Una scena commovente, in particolare quando la donna riesce ad abbracciare i suoi figli dopo "il freeze più crudele del mondo", secondo il conduttore.

Flop

Da oltre una settimana Beatrice è al centro del mirino, ma questa volta ad attaccarla è Massimiliano Varrese, il quale sostiene che la donna sia altezzosa, falsa e ipocrita. Per fortuna, i figli dell’attrice la pensano diversamente, con Valentino che la descrive come una "mamma empatica e presente" ed Elia che rivela: "Non è ipocrita, è fin troppo diretta!". Tra l’altro, a fine puntata, nel momento delle nomination, pur avendo in qualche modo salvato la metà dei concorrenti dal Tugurio scegliendo il primo gieffino da portare con sé nella Casa, risulta l’unica nominata tra le persone presenti nel Loft dopo la suddetta divisione. Un po’ di pace anche per lei, no? L’altra settimana l’ha salvata Cesara Buonamici, oggi tutti (o quasi) le voltano le spalle… e la prossima volta? Questa guerra infastidisce anche noi, figuriamoci lei che deve affrontarla ogni giorno.

Tra i flop mettiamo l’ingresso di Claudio Roma, dopo l’eliminazione, nello studio del Grande Fratello alle 01:20, quando ormai il reality show è finito e la gente ha spento la televisione pensando di aver già visto tutto. Un po’ di rispetto in più per l’ex gieffino, probabilmente già stanco di suo e con solo due minuti a disposizione per raccontare le proprie emozioni, non sarebbe guastato. Sappiamo che ci sono dei tempi di cui tener conto, anche per quanto riguarda gli spostamenti, ma il tutto poteva risolversi dichiarando con largo anticipo il nome del primo eliminato.

Infine, uno dei momenti peggiori, in primis per Massimiliano Varrese, è il due di picche datogli in diretta da Heidi Baci. C’è modo e modo di affrontare questo genere di argomenti, ma un "no" secco e deciso davanti a tutti gli italiani non è certo quello migliore.

Quando e dove vedere la sesta puntata del Grande Fratello

La sesta puntata del GF andrà in onda giovedì 28 settembre su Canale 5 e in live streaming su Mediaset Infinity intorno alle 21:30.

