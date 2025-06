Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, matrimonio con sfilata di vip: dal Grande Fratello all’altare (con un grande assente) Nozze da favola in Costiera Amalfitana per la coppia nata al GF Vip, tra amici vip presenti e quale assenza che si è notata.

Dal Grande Fratello all’altare. Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi hanno pronunciato il fatidico "sì" sabato 7 giugno, scegliendo come cornice per il loro matrimonio la splendida Costiera Amalfitana. La loro storia d’amore è nata nel 2021, all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, ed è cresciuta nel tempo, superando le difficoltà e i riflettori del reality. Dopo quasi quattro anni insieme e la proposta ufficiale dello scorso agosto, la coppia ha finalmente coronato il sogno di una vita condivisa.

Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi, matrimonio da favola: chi c’era e chi mancava

Tra gli ospiti illustri presenti al matrimonio di Federica e Gianmaria si sono distinti Antonella Fiordelisi e Giulia Cavaglià, entrambe ex concorrenti del Grande Fratello Vip e amiche degli sposi. Fiordilisi ha condiviso sui social diversi momenti della cerimonia, inclusi i festeggiamenti fuori dalla chiesa. C’erano anche Manuel Bortuzzo, che ‘collega’ di Federica e Gianmaria al Gf 2021, e Benedetta Mazza, anche lei ex gieffina e amica di lunga data della sposa.

Non sono passate inosservate le assenze importanti, a partire da Alfonso Signorini, il conduttore del Grande Fratello Vip che ha in qualche modo contribuito a far nascere questa storia d’amore sotto i riflettori. Assente anche Sophie Codegoni, ex gieffina e primo interesse amoroso di Gianmaria durante il reality. Sophie, dopo aver rifiutato Gianmaria, ha scelto Alessandro Basciano con cui ha avuto una figlia; la loro relazione si è poi conclusa tra tensioni, sfociando in una denuncia per stalking da parte di Sophie.

Le nozze di Federica e Gianmaria: atmosfera, abiti e momenti speciali

La cerimonia, ambientata in una location mozzafiato della Costiera Amalfitana, ha mantenuto un’atmosfera raccolta e romantica. Federica Calemme ha indossato un abito elegante e semplice, che metteva in risalto la sua naturale bellezza. Gianmaria Antinolfi ha scelto un completo classico, perfetto per lo stile sobrio della coppia.

Uno dei momenti più emozionanti è stato l’ingresso della sposa in chiesa, accompagnata dal padre Salvatore, con entrambi visibilmente commossi. La festa si è animata all’uscita, quando la coppia ha condiviso il loro primo bacio da marito e moglie, accolto da applausi e auguri calorosi.

Dal Grande Fratello al matrimonio, un amore cresciuto lontano dai riflettori

La loro storia è nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip, ma come ha spiegato Gianmaria, il loro legame si è rafforzato fuori dal contesto televisivo. "Ci siamo sempre detti: abbiamo bisogno di conoscerci anche fuori dalle telecamere, fuori da quella casa, perché comunque per quanta naturalezza puoi avere lì dentro, sei sempre limitato", ha raccontato in un’intervista di qualche tempo fa.

