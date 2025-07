Codegoni e Basciano, ‘no’ del giudice all’affido (super) esclusivo della figlia. E scatta una multa per l’influencer Si è tenuta oggi un'udienza cruciale per l'ex coppia di gieffini. Rifiutata la richiesta avanzata dalla creator, che adesso dovrà anche sborsare 2.800 euro. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Segna una vittoria parziale, Alessandro Basciano, nella diatriba legale con l’ex compagna Sophie Codegoni. Oggi, martedì 15 luglio, si teneva infatti un’udienza per l’affido della figlia della coppia, Céline Blue Basciano. E a quanto pare il giudice avrebbe dato ragione all’ex vippone, negando invece all’influencer l’affido super esclusivo della piccola. Inoltre, sembra che la Codegoni sarà costretta a pagare una multa per aver postato sui social contenuti legati alla minore. E la reazione di giubilo di Basciano, via Instagram, non si è certo fatta attendere. Scopriamo qui sotto tutti i particolari.

Codegoni e Basciano, il ‘no’ del giudice all’affido super esclusivo di Céline Blue

Lo ha riferito di recente Fanpage, che ha sentito l’avvocato di Alessandro Basciano in merito all’udienza di stamattina. Il deejay, finito in carcere per meno di 48 ore a novembre 2024, era stato accusato di stalking, finendo coinvolto in un processo penale ancora in corso. Ma oggi la vittoria parziale sembra sua, come ha fatto notare il legale, perché "il giudice ha rigettato l’affido super esclusivo avanzato dall’influencer, che dovrà pagare una multa di 2800 euro per aver postato sui social contenuti inerenti alla minore".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Leonardo D’Erasmo, questo il nome dell’avvocato di Alessandro, ha raccontato a Fanpage che il giudice di famiglia Giuseppe Gennari avrebbe negato l’affido super esclusivo chiesto da Codegoni, in base al quale un solo genitore (quindi Sophie) avrebbe avuto il potere di prendere tutte le decisioni importanti sulla vita della figlia, senza dover consultare o ottenere il consenso dall’altro genitore. Ma stando al giudice, non sussisteva l’esigenza per questo tipo di scelta. E quindi l’affido, in attesa della sentenza penale, resterà esclusivo alla Codegoni.

Quanto alla multa rifilata all’influencer, secondo il legale di Basciano sarebbe stata comminata per aver violato il divieto di postare contenuti sulla minore via social. "Visto che ogni violazione avrebbe comportato il pagamento di 400 euro", ha aggiunto D’Erasmo, "Codegoni dovrà pagarne 2800, perché si tratta di ben 7 violazioni. Il denaro dovrà essere versato oggi stesso su un conto intestato a Céline Blue, amministrato da entrambi i genitori".

Il post sfogo di Basciano su Instagram

Intanto, visibilmente soddisfatto, Alessandro Basciano ha affidato la sua reazione a caldo a una storia Instagram. Dove ha scritto: "Sembrava una partita di calcetto, si son presentate in 7 contro 1 (Scorrette come sempre) Ma…La giustizia, l’abilità, la forza e la verità con i suoi lunghi tempi piano piano sta facendo il proprio corso".

Poi la conclusione: "Un ringraziamento speciale a una persona speciale ormai da tempo mio compagno di viaggio nel bene e nel male oltre che mio avvocato un mio fratello @avvleonardo…beh che dire, 2800 a zero e palla al centro…basta finzioni strumentalizzazioni di temi importanti e finti perbenismi, c’è un giudice chiamato Tempo e non ha padroni, lotteremo fino alla fine senza se senza ma, con I’unica arma che abbiamo, la Verità".

Potrebbe interessarti anche