La star di Amici Gabriele Esposito si sposa col compagno: nozze in costiera con Jovanotti cantante e ospite d'onore Il ballerino di Amici Gabriele Esposito sposa Andrea Pappalettera in riva al mare: tanti volti dello spettacolo tra musica, promesse emozionanti e lacrime.

Un matrimonio pieno d’amore, semplice ma curato nei dettagli, emozionante senza diventare una passerella. Gabriele Esposito, uno dei volti più amati usciti da Amici, ha sposato il suo compagno Andrea Pappalettera dopo cinque anni insieme. E il modo in cui hanno scelto di condividere il loro sì ha commosso chi li conosce e chi li segue da anni.

Gabriele Esposito e Andrea Pappalettera: l’amore tenuto privato

La loro storia è iniziata nel 2020, durante la pandemia. Nessun clamore o interviste e copertine. Gabriele e Andrea hanno vissuto il loro amore nella loro tranquillità, mostrando solo quello che davvero contava. A novembre 2023, la proposta: Andrea scrive "Mi sposi?" sulla sabbia, alle Maldive. Un gesto semplice, spontaneo, che però ha fatto emozionare migliaia di persone sui social.

Il matrimonio: una favola sulla costa

Le nozze sono arrivate il 4 luglio, in una villa immersa nel verde, affacciata sul mare, probabilmente in Costiera Amalfitana. Una location riservata, lontana dagli occhi indiscreti, ma piena di magia. A sorprendere tutti, la presenza di Jovanotti, che ha cantato Un mondo a parte durante la cerimonia, accompagnato da una piccola banda dal vivo e dalla figlia Teresa. Ma il momento più intenso è stato quello delle promesse. Gabriele, davanti a parenti e amici, ha detto: "Non è una risata qualsiasi, è quella che arriva quando mi sento al sicuro, quando so che posso abbassare tutte le difese e lasciare che il mondo per un attimo non pesi più. È una leggerezza che mi cura, che non avevo mai conosciuto e che ogni volta che rido con te sono esattamente dove dovevo essere. Mi sento libero, libero di essere tutto quello che sono, anche nelle parti scomode. Io da te voglio tutto, voglio i tuoi difetti, il tuo disordine, la tua testardaggine, perché sei il mio uomo. Quando vedo la mia famiglia che ti ama e ti scelgo ogni giorno, anche adesso davanti a tutti perché sei la mia persona, la mia casa, la mia vita".

Gli ospiti, tra volti noti e amici di sempre

Tra gli invitati c’erano volti familiari del mondo della moda, della musica e dello spettacolo. Oltre alle famiglie degli sposi, erano presenti la stilista Gilda Ambrosio, l’architetto Domenico Iovine e la manager Graziella Lopedota. Tutti riuniti attorno a una lunga tavolata allestita tra fiori bianchi e luci soffuse, dove si è ballato, riso e brindato fino a notte fonda. Immancabile il taglio della torta a più piani, con le iniziali degli sposi in cima.

Gabriele, classe 1997, ha conquistato il pubblico vincendo nella categoria ballo a Amici nel 2015. Andrea lavora come visual merchandising e event manager per Saint Laurent, ed è figlio dell’art director Sergio Pappalettera. Insieme formano una coppia forte, complice, che ha mostrato a tutti quanto si ami.

