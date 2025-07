Andrea Preti, chi è il fidanzato italiano di Venus Williams: le ex Gerini e Pennetta, l’exploit a L’Isola dei Famosi e le serie Tv famose La tennista Usa ha ufficializzato la sua relazione con il modello italiano. Erano stati paparazzati ad Amalfi, nel 2024. Poi per lui l'esperienza a La Talpa. Ecco i dettagli.

Andrea Preti è ufficialmente il nuovo fidanzato della tennista Venus Williams. Lo ha confessato lei stessa, a margine di un incontro vinto di recente, dando all’attore e modello italiano il merito di averla spronata a non mollare. I due, in realtà, erano già stati avvistati insieme una anno fa, in zona costiera amalfitana. Ma solo adesso il rapporto è stato reso pubblico. Quanto a Preti, alcuni lo ricorderanno per una memorabile apparizione a L’Isola de Famosi. O per la più recente partecipazione al reality La Talpa. Ecco qui sotto altri dettagli sulla sua vita privata, sugli amori di Preti (tra le ex c’è anche Claudia Gerini) e tutte le curiosità che siamo riusciti a scovare.

Andrea Preti, il nuovo amore con Venus Williams e la carriera da attore

Nel corso di un’intervista post-partita, secondo quanto riferito da People, Venus Williams ha svelato l’arcano sulla sua nuova anima gemella. Lui è Andrea Preti, attore e modello italiano di 37 anni, nato a Copenaghen e cresciuto a Pavia. E su di lui Venus sembra avere le idee molto chiare. "Il mio fidanzato è qui e mi ha davvero incoraggiato a continuare a giocare", ha detto la tennista. "Ci sono stati tantissimi momenti in cui volevo solo rilassarmi e abbandonarmi alla spensieratezza. Sapete quanto è difficile giocare a tennis? È come lavorare dalle 9 alle 5, solo che corri tutto il tempo. Sollevare pesi è come morire e poi ricominciare il giorno dopo. Lui mi ha incoraggiata ad andare avanti ed è meraviglioso essere qui. Non mi ha mai vista giocare prima".

Andrea e Venus si sarebbero incontrati un anno fa, come testimoniarono all’epoca alcune foto ‘rubate’ dei due, insieme in barca a Nerano, lungo la Costiera Amalfitana. Poi silenzio, altri avvistamenti a New York, e l’ufficialità che è appena arrivata per bocca della stessa campionessa americana. Ma al pubblico italiano, il nome di Preti non è del tutto estraneo. Dato che il modello ha brillato in tv, nel 2016, all’interno di una memorabile edizione de L’Isola dei Famosi. E poi recentemente si è fatto vedere a La Talpa.

Ma per lui si sono aperte anche le porte della fiction e del cinema nostrano, visti i ruoli importanti nella serie "Furore" (2013), e in "Detective per caso", "Un nemico che ti vuole bene". Così come nell’acclamata serie "Un professore", dove Andrea è apparso al fianco di Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi.

Le ex famose di Andrea Preti

Notissimi, infine, gli amori passati di Andrea Preti. Che prima di Venus Williams avrebbe intrattenuto relazioni importanti anche con la tennista Flavia Pennetta (oggi compagna di Fabio Fognini), e con la nota attrice Claudia Gerini. Ora però il rapporto con la campionessa americana proietta Andrea in una dimensione diversa, globale. Ed è possibile che la celebrità di Preti, nel prossimo periodo, aumenti in maniera vertiginosa. Con annesse possibilità notevoli nel mondo dello spettacolo, ovviamente.

