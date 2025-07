Immaturi, il film con Raoul Bova in arrivo su Netflix: trama, cast e dove vederlo La commedia italiana di Paolo Genovese con un cast d’eccezione sta per approdare anche sulla piattaforma streaming: ecco tutti i dettagli.

Immaturi è una commedia italiana corale del 2011 che gioca con la nostalgia, l’ironia e le fragilità di una generazione che si ritrova a fare i conti con il tempo che passa e con un’esperienza che pensava di essersi lasciata alle spalle da molto tempo: la maturità. Con un cast di attori d’eccezione, il film ha ottenuto un grande successo al botteghino, incassando oltre 15 milioni di euro, e dal mese prossimo sarà disponibile in streaming anche su Netflix: scopriamo di più.

Immaturi, la trama del film in arrivo su Netflix

Il film Immaturi racconta la storia di sei ex compagni di liceo, ormai quarantenni con vite e problemi ben consolidati, che ricevono una notizia sconvolgente: a causa di un’irregolarità burocratica, l’esame di maturità sostenuto da loro molti anni prima è stato annullato, e per questo dovranno rifarlo. La notizia li costringe a rivedersi dopo vent’anni, riaprendo vecchie dinamiche di gruppo, rivalità, amori non risolti e fragilità mai del tutto superate.

I protagonisti, negli ultimi giorni prima dell’esame di maturità, decidono di andare a trascorrere il tempo nella casa al mare di Piero a Sabaudia, dove ripercorrono insieme i tempi passati del liceo. Durante la preparazione all’esame, ciascuno di loro si trova ad affrontare non solo i libri, ma anche sé stesso e le scelte (o le non-scelte) della propria vita. Un film che mescola risate e malinconia con equilibrio, facendo riflettere sulla vera maturità, quella emotiva.

Immaturi, il cast di grandi attori

Il film immaturi può vantare un cast veramente stellare con grandi attori del cinema italiano contemporaneo. Tra questi troviamo Raoul Bova nei panni di Giorgio Romanini, neuropsichiatra infantile, e Barbora Bobuľová che interpreta Luisa Maimone, manager di un’azienda alimentare divorziata. A loro si aggiungono poi Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu nei panni rispettivamente di Piero Galeazzi, conduttore radiofonico di RTL 102.5 per il programma Vorrei tornare, e Virgilio, sposato ma con un’amante.

Ma ovviamente non finisce qui: nel cast troviamo anche Ricky Memphis nei panni di Lorenzo Coppetti, agente immobiliare ‘mammone’ che vive ancora con i genitori; Ambra Angiolini nel ruolo di Francesca Di Modugno, chef di un ristorante romano affetta da ipersessualità, e Luisa Ranieri nei panni Marta, fidanzata di Giorgio.

Immaturi il film: curiosità, dove e quando vederlo in streaming

Il film Immaturi approderà su Netflix a partire da venerdì 1° agosto 2025, mentre è attualmente già disponibile in streaming su Mediaset Infinity, Prime Video, TIM Vision, Apple Tv e Rakuten Tv. Il film è stato girato in parte a Roma e in parte sulla Costiera Amalfitana e molti dei dialoghi sono stati parzialmente improvvisati per mantenere la naturalezza tra gli attori e rendere credibile la complicità di un gruppo di amici. Il grande successo di questo film ha dato vita al sequel del 2012, "Immaturi – Il viaggio", e a una serie TV del 2018.

