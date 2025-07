Samuel Peron, grande ritorno su Rai1 dopo l’addio a Ballando con le stelle: cosa farà (e con chi) Il ballerino, per tanti anni volto simbolo del noto show di Rai1, potrebbe tornare molto presto in prima serata in una veste del tutto nuova: scopriamo di più.

Samuel Peron è stato per molto tempo uno dei simboli di Ballando con le stelle e per anni ha accompagnato volti noti del mondo dello spettacolo sulla pista da ballo. Dopo l’addio al programma avvenuto circa due anni fa, nell’ultima edizione di Ballando il buon Samuel Peron è tornato a gran sorpresa per sostituire Angelo Madonia e affiancare Federica Pellegrini nello show. Purtroppo, però, l’infortunio subito dopo pochi giorni lo ha costretto ad abbandonare molto presto, con grande rammarico sia per la squadra del programma che per tutti i telespettatori. Ebbene, per la gioia dei tanti fan, le ultime indiscrezioni rivelano la possibilità di rivedere nuovamente Samuel Peron in prima serata su Rai1, ma questa volta in vesti del tutto nuove: ecco cosa farà e con chi.

Samuel Peron a Tale e Quale Show 2025: l’indiscrezione

Secondo le ultime indiscrezioni fornite dal portale Affari Italiani, la squadra di Tale e Quale Show, il noto programma di Carlo Conti, sarebbe già alle prese con la definizione del nuovo cast per l’edizione che partirà il prossimo autunno. Di certezze ancora non ce ne sono, ma da ciò che emerge pare che tra i volti noti provinati ci sia proprio quello di Samuel Peron. Ecco allora che, se davvero dovesse essere scelto dalla produzione, avremmo modo di rivedere Samuel Peron in prima serata su Rai1 a Tale e Quale Show, dove il ballerino potrebbe mettersi alla prova con le imitazioni di alcune grandi star della musica italiana e internazionale. Una veste per lui del tutto nuova ma che sicuramenrte potrebbe riservare grandi sorprese.

Tale e Quale Show 2025, retroscena sul cast: i possibili nomi

Ma le indiscrezioni di Affari Italiani non finiscono qui, perché accanto a Samuel Peron tra i provinati, e di conseguenza tra i possibili concorrenti di Tale e Quale Show 2025, troviamo anche Jonathan Kashanian, vincitore del Grande Fratello nel 2004; Shaila Gatta, ex velina e concorrente del GF 2024, e Beppe Quintale, concorrente dell’Isola dei famosi nel 2006. Tutto qui? Ovviamente no.

A questi vanno ad aggiungersi anche i nomi di Manuela Villa, nota cantante e figlia d’arte; dell’ex Miss Italia Denny Mendez; della conduttrice, showgirl ed ex gieffina Maria Monsè; di Guenda Goria, musicista figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta, e della showgirl e attrice Milena Miconi. Questi potrebbero dunque essere i primi nomi dei possibili concorrenti di Tale e Quale Show 2025, pronti ad essere vagliati dal padrone di casa Carlo Conti.

