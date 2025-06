Genny Urtis inchioda Fabrizio Corona e Francesca Cipriani: "Vengono a rifarsi i glutei", poi l'attacco a due gieffini Genny Urtis si racconta senza riserve: dalla sua transizione al lavoro coi VIP, passando per lo scoop su Francesca Cipriani e Fabrizio Corona e il suo fidanzato.

Genny Urtis non ha voglia di girarci intorno. Quindi, nel mese del pride, nell’intervista a Fanpage.it risponde su tutto: il suo percorso personale, il lavoro con i personaggi famosi, le delusioni amorose e la libertà di essere se stessa. Senza filtri, con la voce di chi ha deciso di non dover più chiedere permesso a nessuno.

La transizione di Genny Urtis e i problemi col padre

"È come se fossi nata solo tre anni fa". Genny racconta la sua transizione spiegando quanto senta la necessità di sperimentare, ma senza troppe etichette: "Sono una donna e basta". I rapporti con il padre sono ancora tesi: "Papà non ha mai mollato la presa, vuole sempre controllarmi. Ultimamente ho fatto delle foto con dei top, dei crop top, e papà: "Come ti vesti! Guarda come sei vestita". Lui mi vorrebbe tutta coperta". In amore, si lascia guidare dall’istinto: "Sto vedendo un ragazzo di 24 anni, ma non ci siamo detti che siamo fidanzati. È un industriale, un grosso imprenditore. Ed è etero. L’anno scorso, l’8 dicembre, mi sono lasciata col penultimo ed è stato un dramma, ho ancora problemi legali, siamo con gli avvocati. Dopo che ho lasciato quello, dopo tre giorni stavo già con l’altro".

Lo scoop chirurgico su Francesca Cipriani e Fabrizio Corona

È netta anche quando parla di lavoro. "Il VIP tende a non pagare, mentre le persone comuni non chiedono sconti". Ma la migliore per Genny è Francesca Cipriani: "Una grandissima. Fa soprattutto glutei. Li mantiene bene, ma serve manutenzione. Il gluteo è delicato, va trattato nel tempo". E poi c’è Fabrizio Corona: "Anche gli uomini lo fanno, assolutamente! Corona ha fatto i glutei da me. Siamo sui 3-4.000 euro tutto compreso". Poi ammette che si tratta del suo punto forte: "Nel gluteo sono insuperabile, faccio delle robe pazzesche. Sono tra i numeri uno in Italia, mi viene naturale".

La frecciata agli ex gieffini e la sua verità

Dietro il personaggio, c’è anche chi si è sentito lasciato fuori. Genny non nasconde la delusione per chi l’ha esclusa. "Ci sono persone che credi siano aperte e invece ti escludono", rivela parlando di due ex concorrenti del Grande Fratello, Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi: "Ho visto che avevano fatto le partecipazioni. Gli ho scritto: che bello, vi sposate. Loro: sì, sì, abbiamo fatto un matrimonio ristrettissimo. Ho visto le foto del loro matrimonio e ho visto che c’era tutto il genere umano. Insomma, non era ristretto". Insomma, secondo lei non l’hanno voluta invitare.

A chi le chiede come si definisce, risponde a modo suo: "Oggi mi sento così, domani magari cambio. Voglio solo fare quello che mi fa stare bene". La priorità è stare bene insomma. In un mondo che ancora fatica a capire e accettare il cambiamento, Genny Urtis fa la cosa più semplice e più coraggiosa: essere se stessa.

