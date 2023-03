Gf Vip 7: Oriana finalista e l'ultimatum di Signorini (che non convince) La concorrente vince il televoto e si qualifica all’ultimo atto del reality. Il conduttore protagonista di un’arringa iniziale contro trash e volgarità (che non convince)

In un clima inaspettatamente soft, dovuto alla recente sfuriata di Pier Silvio Berlusconi contro l’eccesso di volgarità che aveva caratterizzato le ultime puntate, il Grande Fratello Vip ha celebrato la 39esima diretta di un’edizione che nonostante tutto continua a macinare ottimi ascolti e a partorire dinamiche destinate a diventare virali in tv e sul web.

Gf Vip, Oriana prima finalista

A cinque settimane esatte dalla finale del 3 aprile, da stasera conosciamo il nome della prima finalista della settima edizione: Oriana Marzoli. La bionda venezuelana ha vinto al fotofinish il televoto che metteva in palio il biglietto per la puntata conclusiva e sarà quindi immune a tutte le nomination che verranno; la concorrente ha preceduto di un’incollatura Edoardo e Antonella (con quest’ultima in studio con Oriana e Davide per lo showdown finale), cui invece toccherà sgomitare insieme al resto del cast per ottenere il pass che terrà in vita le loro speranze di vincere il Grande Fratello Vip, o almeno di arrivarci vicino.

L’ultimatum di Signorini ai vipponi

La puntata è entrata subito nel vivo con una durissima lavata di capo di Signorini ai vipponi. A pochi giorni dall’intervento deciso dei vertici Mediaset, il conduttore ha infatti aperto la serata chiedendo a tutti decoro ed educazione, preannunciando pene severissime (leggasi squalifica immediata) per coloro che d’ora in avanti infrangeranno le regole.

I nuovi nominati e il prossimo televoto

Pur ottemperando al nuovo corso all’insegna del politically correct, Signorini anche stavolta ha provato a impacchettare una puntata ricca di emozioni d’ogni tipo e per tutti i gusti. Il demiurgo del Gf Vip ha dato spazio alle immancabili peripezie amorose dei "Donnalisi" e degli "Oriele", mentre Daniele Dal Moro ha ricevuto una lettera di mamma Loretta e poi ha salutato l’ex vippona Wilma Goich, cui è stato concesso anche di rivedere tutti gli ex coinquilini, infine abbiamo assistito all’incontro tra Nikita e l’amica Giulia.

La lunghissima diretta è poi terminata come al solito con le nuove nomination che vedono andare al televoto di giovedì (che sarà eliminatorio) sette concorrenti: Milena, Nikita, Giaele, Alberto, Antonella, Davide e Onestini. Detto questo vediamo insieme chi è entrato nella nostra personalissima classifica dei Top e Flop della puntata.

Top

Il primo – meritatissimo – Top va a Oriana Marzoli e alla sua esplosione di gioia sincera in studio dopo la vittoria al televoto. Entrata in corsa nel reality lo scorso autunno, la ispano-venezuelana è un uragano di gioia di vivere, divertimento e spensieratezza, e si è conquistata meritatamente sul campo il biglietto per la finale recitando per quattro mesi il ruolo di mattatrice assoluta nella dinamiche della Casa, dove ormai non si muove foglia che lei non voglia.

Secondo Top a Antonella Donnalisi: l’influencer salernitana, forse per la prima volta, ha brillato di luce propria ed mostrato una simpatia che finora era stata offuscata dalla dinamica perversa dei "Fiordalisi". Bella anche la complicità mostrata in studio con Oriana e il tenero momento in cui ha raccontato del rapporto con la sorella (di padre diverso) Maria Antonietta, che vorrebbe recuperare.

Completa il podio dei Top (finalmente tutto al femminile) Nikita Pelizon, convocata in Mistery da Signorini per raccontare del suo mondo fatto di Angeli e segni premonitori. Una parentesi ricca di mistero e spiritualità, seguita dal tenero incontro con l’amica del cuore Giulia, che ha comunicato alla modella triestina una bellissima notizia: tra qualche mese diventerà zia per la prima volta.

Flop

Caso più unico che raro in questa edizione, la puntata di stasera non ha visto particolari flop tra i concorrenti, ma non c’è da stupirsi. Già da alcuni giorni, infatti, il richiamo all’ordine del patron di Mediaset aveva fatto calare sulla Casa di Cinecittà una improvvisa (e un po’ forzata) cappa di pace e amore fraterno, di cui questa diretta quasi "alla camomilla" è stata la naturale conseguenza.

Nel clima surreale di volemose bene collettivo, la bocciatura di serata la diamo quindi ad Alfonso Signorini, protagonista a inizio diretta di un intervento duro e troppo autoassolutorio con cui ha condannato la moltitudine di momenti trash offerti dai vipponi nelle ultime settimane. Serve una premessa: il suo discorso – o meglio, il sonoro cazziatone – ai concorrenti è stato quantomai condivisibile, poiché tra parolacce, insulti e liti, l’atmosfera nella Casa era davvero sfuggita di mano.

A stonare, in realtà, non è stato il senso generale del cazziatone (meritatissimo) ai concorrenti, ma piuttosto il modo in cui Alfonso ha sviluppato il concetto e i destinatari delle sue dure osservazioni: "Avete sbagliato", "Avete oltrepassato il limite", "Avete esagerato"; solo in un paio di passaggi il deus ex machina del Gf Vip ha usato il plurale, trasformando la filippica in un mea culpa, ma mai in maniera davvero sentita.

Viene quindi da chiedersi: il conduttore dov’era quando andavano in scena i siparietti trash che solo ora – dopo l’intervento di Pier Silvio Berlusconi – ha condannato con tanta veemenza? Il reality un timoniere ce l’ha, e a dirla tutta spesso è stato in prima fila a fomentare scontri intestini alla Casa, triangoli improbabili e a costruire rivalità poi finite fuori controllo. Troppo comodo, adesso, scaricare tutta la colpa sui concorrenti, ergendosi fuori tempo massimo a paladino della televisione giusta e pulita.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche