Ci siamo. Stasera, martedì 13 maggio 2025, su Rai 2 andrà in scena la prima delle due semifinali dell’Eurovision Song Contest, in diretta da Basilea, Svizzera. 37 in totale in Paesi in gara alla kermesse canora, mentre i primi 18 si esibiranno appunta questa sera. Tra loro c’è l’italianissimo Lucio Corsi, in corsa con la sua Volevo essere un duro, seconda classificata al Festival di Sanremo, finito nella lista dopo il forfait di Olly. Il fermento è alle stelle, e le quote dei bookmaker impazzano, anche se quelle del cantautore toscano non sono per nulla rosee, a differenza dei colleghi svedesi, spagnoli ed estoni. Corsi, infatti, avrà parecchio filo da torcere per riuscire a spuntarla e riportare il titolo in Italia, vinto l’ultima volta dai Maneskin nel 2021.

Lucio Corsi, i rivali all’Eurovision: tra i favoriti Svezia, Spagna ed Estonia

C’è grande attesa per scoprire quali saranno i 10 Paesi che accederanno alla finale dell’Eurovision Song Contest 2025 di Basilea, mentre questa sera, su Rai 2, andrà in onda la prima delle due semifinali, con 18 cantanti in gara dei 37 totali. Tra loro, anche due dei Big Five, ossia gli artisti di Spagna e Italia, oltre alla Svezia e quello del Paese ospitante, la Svizzera. Troveremo, quindi, la spagnola Melody con Esa Diva (che va fortissimo sui social), Lucio Corsi, con Volevo essere un duro, KAJ con Bara bada bastu e Zoë Me con Voyage. Se la cantante spagnola non è proprio in cima alle classifiche dei favoriti, peggio ancora va per il cantautore toscano, dato dalla Sisal a 55,00, una quota altissima che testimonia la totale sfiducia dei bookmaker verso le possibilità di vittoria del nostro rappresentante.

Vincitore Eurovision 2025: le quote dei bookmaker

Per gli esperti bookmaker, infatti, la vittoria dovrebbe essere in mano alla Svezia, grande favorita di questa edizione, pronta a passare il primo turno a 1,25 e a vincere la manifestazione (quota 1,85). Il contro-favorito della manifestazione è ‘JJ’, in gara per l’Austria, la cui vittoria è quotata 4 volte la posta. Anche il fenomeno Tommy Cash, ormai un tormentone con la sua Espresso macchiato in rappresentanza dell’Estonia, è offerto a 33, ed ha buone probabilità di accedere alla finale, mentre San Marino (50,00) dovrà battagliare con Gabry Ponte e il brano Tutta l’Italia. Negli ultimi giorni sono in forte ascesa le quotazioni di Yuval Raphae, rappresentante di Israele, la cui vittoria pagherebbe 20 volte la posta. Per Corsi l’accesso alla serata conclusiva è comunque garantito, grazie alla presenza del Bel Paese nella lista dei Big5, ma conquistare il pubblico europeo con il suo pezzo e il suo stile è tutt’altra cosa.

