Eurovision 2025, anticipazioni seconda semifinale: la scaletta dei cantanti, i Paesi in gara e i favoriti Stasera su Rai 2 scopriremo quali sono gli altri 10 cantanti che accederanno alla finale della kermesse, in onda sabato 17 maggio su Rai 1.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

L’Eurovision Song Contest 2025 di Basilea torna questa sera, giovedì 15 maggio, con la seconda semifinale su Rai 2. Nel corso della prima tranche, in onda martedì scorso, hanno passato il turno, e quindi sono in finale, gli artisti di Norvegia con Kyle Alessandro (Lighter), Albania con Shkodra Elektronike, (Zierm), Svezia con KAJ (Bara bada bastu), Islanda con Vab (Róa), Paesi Bassi con Marko Bosniak (Poison Cake), Polonia con Justyna Steczkowska (Gaia), San Marino con Gabri Ponte (Tutta l’Italia), Estonia con Tommy Cash (Espresso Macchiato), Portogallo Napa (Deslocado), Ucraina con Ziferblat (Bird of Pray) e, ovviamente l’Italia con Lucio Corsi e la sua Volevo essere un duro, di diritto in finale perché appartenente a uno dei Big5. L’appuntamento è per le 21 circa, sul secondo canale, con il commento in diretta di Gabriele Corsi e BigMama. Ecco tutte le anticipazioni e le ultime news della seconda serata dell’ESC 2025.

Eurovision 2025, anticipazioni seconda semifinale (15 maggio): cantanti, conduttori e scaletta completa

Al via questa sera su Rai 2 la seconda semifinale della 69esima edizione dell’Eurovision Song Contest 2025. A condurre la kermesse, sul palco del St. Jakobshalle Arena di Basilea, ci saranno di nuovo le due presentatrici svizzere, Hazel Brugger, e Sandra Studer, mentre Michelle Hunziker si unirà a loro solo nella finale di sabato 17 maggio, su Rai 1. Nella prima manche, oltre all’italiano Lucio Corsi, già di diritto in finale perché artista di un Paese membro dei Big5, ci andranno anche alcuni tra i cantanti dati per favoriti alla vittoria, come gli svedesi KAJ, con il brano Bara bada bastu, e il tanto discusso estone Tommy Cash e la sua Espresso Macchiato. È con loro, oltre che con gli atri 10 finalisti che verranno selezionati stasera, che il cantautore toscano dovrà vedersela per riportare il titolo in Italia.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La scaletta delle seconda semifinale dell’Eurovision 2025

Ecco la scaletta, in ordine di uscita sul palco, dei 16 cantanti della seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025 (più i 3 Big5 Regno Unito, Francia, Germania):

Australia – Go-Jo – Milkshake Man Montenegro – Nina Žižić – Dobrodošli Irlanda – EMMY – Laika Party Lettonia – Tautumeitas – Bur Man Laimi Armenia – PARG – SURVIVOR Austria – JJ – Wasted Love Regno Unito – Remember Monday – What The Hell Just Happened? Grecia – Klavdia – Asteromáta Lituania – Katarsis – Tavo Akys Malta – Miriana Conte – SERVING Georgia – Mariam Shengelia – Freedom Francia – Louane – Maman Danimarca – Sissal – Hallucination Repubblica Ceca – ADONXS – Kiss Kiss Goodbye Lussemburgo – Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son Israele – Yuval Raphael – New Day Will Rise Germania – Abor & Tynna – Baller Serbia – Princ – Mila Finlandia – Erika Vikman – ICH KOMME

La Finale di sabato 17 maggio: chi ci sarà

Nella finale di sabato 17 maggio dell’Eurovision Song Contest 2025, in onda su Rai 1, si esibiranno di diritto i Big Five, ossia i cantanti di Francia, Italia, Spagna, Germania, Regno Unito, e il Paese ospitante cioè la Svizzera. Oltre a questi artisti, saliranno sul palco naturalmente anche tutti e 20 i cantanti che avranno passato il turno nelle due semifinali (10 per serata).

Potrebbe interessarti anche