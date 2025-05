Lucio Corsi, all’Eurovision 2025 senza stress: “Quello che amo è altro”, ma non rinuncia alla ‘chicca’ di Sanremo Dopo il secondo posto al Festival il cantautore toscano rappresenterà l’Italia all’ESC di Basilea, ma senza la pressione da competizione

Lucio Corsi si prepara per l’Eurovision Song Contest 2025. A meno di una settimana dall’inizio della manifestazione, infatti, il cantautore toscano (già qualificato, salirà sul palco solo nella finale) sta per partire alla volta di Basilea, dove rappresenterà l’Italia dopo il secondo posto al Festival di Sanremo. Nel corso di un’intervista a Non è un Paese per Giovani su Rai Radio 2, tuttavia, Lucio ha dichiarato di non sentire la pressione e ha spiegato di avere intenzione di vivere l’esperienza dell’ESC senza stress. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Lucio Corsi, il "suo" Eurovision Song Contest

"A Basilea ci sono già stato un mesetto fa. Domani parto e vediamo, sono curioso" ha raccontato Lucio Corsi, intervista a Non è un Paese per Giovani su Rai Radio 2 a pochi giorni dal suo debutto all’Eurovisiong Song Contest 2025. Dopo il secondo posto al Festival di Sanremo (e il forfait del vincitore Olly), il successo del tour e il Concertone del Primo Maggio, il cantante grossetano è pronto per una nuova esperienza in una manifestazione. Lucio, però, sa di non essere nel suo habitat naturale come ai concerti: "La musica dal vivo è un’altra cosa, è ciò che amo perché sei a contatto con gli occhi delle persone e non delle telecamere che non fanno trasparire le emozioni di chi ti guarda".

Proprio per questo motivo, dunque, il cantautore toscano ha confessato di non sentire affatto la pressione del palco dell’ESC, né tantomeno di vivere la competizione, dalla quale si è sempre sfilato da vero artista. "Amo la competizione negli sport, sono molto appassionato di motociclismo e Motomondiale, lì è bella" ha ammesso Corsi, chiarendo: "Però nella musica non deve esserci secondo me".

Le spalline di Sanremo anche all’ESC di Basilea

Essendo l’Italia già qualificata per la finalissima, Lucio Corsi salirà sul palco dell’Eurovisiong Song Contest 2025 di Basilea sabato 17 maggio, quando canterà la sua ormai iconica ‘Volevo essere un duro’. "La canzone a Sanremo è stata capita ed è una cosa che mi riempie di gioia" ha raccontato il cantante a Rai Radio 2, svelando che l’outfit rimarrà quello visto al Teatro Ariston in occasione del Festival di Carlo Conti: "Andiamo lì come a Sanremo. Quelle spalline le sto usando da diversi anni, anche ai concerti e in questo tour. È la cosa con cui vado sul palco, quindi anche l’Eurovision sarà in linea con quanto fatto finora".

