Eurovision, Italia sbeffeggiata dalla hit estone 'Espresso Macchiato'. Rabbia social contro l'autore Tommy Cash In queste ore è diventata virale la canzone che l'Estonia porterà all'Eurovision. Tra stereotipi e storpiature varie, il pezzo sta dividendo parecchio il web. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Fonte: IPA

CONDIVIDI

Mentre Olly trionfava a Sanremo, nella notte tra il 15 e il 16 febbraio, in Estonia Tommy Cash vinceva con l’improbabile hit "Espresso Macchiato". Una canzone ‘all’italiana’ che il rapper, a quanto pare, porterà sul palco dell’Eurovision, anche se il web sembra già diviso a riguardo. Perché nel testo abbondano i soliti stereotipi sul Bel Paese, dal caffè alla mafia, passando per una (poco fantasiosa) citazione degli spaghetti. C’è ironia, ovviamente, e il pezzo ricorda vagamente un’altra hit di anni fa, quella meraviglia tedesca dedicata al bomber Luca Toni (che sfoggiava rime come "tortelloni-cannelloni" e "mozzarella-nutella"). Resta tuttavia un po’ di amaro in bocca, per la solita figura che l’italianità fa all’estero. Storpiata e ridicolizzata. Ma tant’è. Vediamo i dettagli qui sotto.

Eurovision, l’Italia ‘sbeffeggiata’ dalla hit "Espresso Macchiato"

La battuta che circola in rete è che all’Eurovision, tra qualche mese, saranno in gara ben due canzoni italiane. Una (forse) è quella di Olly. Mentre l’altra è firmata dall’irriverente rapper estone Tommy Cash. Un nome, un programma, il musicista ha conquistato infatti il pass per la manifestazione con la sua hit "Espresso Macchiato". Tutta incentrata sul desiderio del protagonista di ricevere dalla sua amata, appunto, un espresso con latte incorporato.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Classica canzone virale, questa, che però sta facendo discutere per certe uscite poco rispettose. Nel testo si fa riferimento alla mafia, si sfornano ‘chicche’ come "no stresso, no stresso, no need to be depresso", e in generale si storpia la nostra lingua con invenzioni bizzarre. Da "mi amore" a "por favore", che sembra un mix tra italiano, spagnolo e qualcosa di indefinibile. Per non parlare della citazione del classico italiano all’estero, proprietario di un ristorante, mangiatore seriale di spaghetti, e impegnato a ostentare il lusso con poco gusto: tra oro 24 carati, voli privati e soldi in abbondanza.

Insomma, nella canzone di Tommy Cash c’è tutta l’Italia compressa in un amabile stereotipo. Amabile, in parte, perché il balletto annesso al brano è un piccolo capolavoro di trash. E in fondo non ci sono offese profonde, nei confronti del nostro Paese. Ma resta comunque quella brutta sensazione. Quella di essere chiamati in causa soltanto per strappare un sorriso, per non dire altro. Mentre si spera che chi rappresenterà (davvero) l’Italia all’Eurovision, riuscirà a dare un’immagine più dignitosa di noi. Senza citare il caffè o mafiosi che mangiano gli spaghetti.

Il testo della canzone virale di Tommy Cash

Ecco una parte del testo di "Espresso Macchiato", la canzone estone che sta facendo discutere il web in queste ore:

"Ciao bella I’m Tomaso

Addicted to tobacco

Me like my coffee very importante

No time to talk mi scusi

My days are very busy

And I just own this little ristorante

Life may give you lemons

When dancing with the demons

No stresso no stresso

No need to be depresso

Me like to fly privati

With 24 carati

Also mi casa very

Grandioso

Me money numeroso

I work around the clocko

That’s why I’m sweating like a mafioso

Life is like spaghetti

It’s hard until you make it

No stresso no stresso

It’s gonna be espresso"

Potrebbe interessarti anche