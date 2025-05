Eurovision 2025, chi sono i KAJ e perché sono favoritissimi alla vittoria Ecco chi è la band svedese che è data per favorita da tutti i bookmaker per approdare in finale ma anche per la vittoria della kermesse europea in Svizzera.

Aspettando la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest in onda stasera alle 21:00 su Rai 2 (QUI la diretta) dalla St. Jakobshalle a Basilea in Svizzera molti stanno scommettendo su chi arriverà in finale. Inoltre c’è già chi pronostica anche chi sarà il vincitore. E per i bookmaker non c’è dubbio: i favoriti sono i KAJ. Ma chi è la band svedese e da chi è formata?

I KAJ all’Eurovision 2025, chi sono i cantanti della Svezia

I KAJ sono formati da Kevin Holmström, Axel Åhman e Jakob Norrgård. Il primo è nato il 12 dicembre 1993 a Komossa in Finlandia, ha quindi 32 anni e fa il cantautore, il tecnico del suono qualificato, il comico e l’artista. Mentre Axel è nato invece il 6 febbraio 1993 a Vörå, sempre in Finlandia, ha 32 anni e nella vita, a parte cantare, fa il comico, il musicista, l’autore e il giornalista. Jacob è nato sempre nel 1993 a Maxmo, in Finlandia ed è artista e comico. Il gruppo è quindi finlandese ma canta in svedese. I tre suonano insieme dal 2009 e quest’anno sono approdati all’Eurovision Song Contest che avrà luogo in Svizzera. Il primo disco in studio risale al 2012 e inoltre per cantare alla St. Jakobshalle a Basilea hanno avuto l’occasione al Melodifestivalen, un evento svedese che decreta chi potrà partecipare all’Eurovision. Il brano con cui partecipano alla kermesse europea si chiama Bara bada bastu e in un solo giorno ha totalizzato un milione di ascolti. È stata la canzone svedese più ascoltata di sempre in sole 24 ore. Tra i loro singoli più famosi troviamo Heimani i skick; Jåo nåo e ja jåo Yolo ja nåo; Pa to ta na kako?; Taco hej (Me gusta); Paavos Barkbrö; Text-TV e Vems pojk e do?; Firmans man e Dansgolv. Il loro album in studio del 2020 si intitola Kaj 10 (Live). Della loro vita privata traspare poco anche dai social, sappiamo che Axel è sposato dal 2013 con una donna di nome Louise.

Quanto è quotata la vittoria dei KAJ all’Eurovision Song Contest

La quota su Sisal per il passaggio dei KAJ alla finale è soltanto di 1,25, quindi sono favoritissimi per cantare il prossimo sabato 17 maggio sul palco svizzero. Inoltre la loro vittoria è data a 2,25. Seguono poi Tommy Cash a 6,00 in rappresentanza dell’Estonia e Claude dei Paesi Bassi a 16,00. Gli Shkodra Elektronike dell’Albania sono offerti a 25,00, la quota sale con l’Ucraina e i Ziferblat a 33,00. Gabry Ponte per San Marino vuole conquistare la finale ma i bookmaker lo quotano a 50,00. Chiudono Theo Evan (Cipro) e Justyna Steczkowska (Polonia) a quota 66,00.

