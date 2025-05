Eurovision 2025, sondaggi senza senso: per i social ha già vinto lei a mani basse La cantante spagnola Melody sembra avere la strada spianata in vista della finale dell’ESC di Basilea del prossimo 17 maggio: ecco perché

I sondaggi e le quote dicono Svezia (e Austria), che potrebbe tornare a trionfare dopo soli due anni, ma all’Eurovision Song Contest 2025 l’outsider da tenere d’occhio potrebbe essere la Spagna. La cantante Melody, infatti, si sta facendo strada sui social e non solo in vista della finalissima dell’ESC di Basilea, che si terrà il prossimo 17 maggio e dove l’Italia sarà rappresentata da Lucio Corsi. Con il brano "Esa diva", Melodia Ruiz Gutierrez sta raccogliendo numeri che la metterebbero in pole per la vittoria. Scopriamo perché e chi è la cantante spagnola.

Melody, chi è la cantante spagnola all’Eurovision 2025

Andalusa nata nella provincia di Siviglia nel 1990, Melody ha iniziato a studiare canto giovanissima (a soli sei anni) ed è entrata a contatto con il mondo della musica prestissimo, aiutata dal padre ex membro dei Los Kiyos. Già nel 2001, infatti, imperversava nelle radio latine con il tormentone "El baile del gorila" e svettava nelle classifiche a soli undici anni con il suo album De pata negra. Da allora ha realizzato ben 6 album e ha debuttato anche nel mondo del cinema. Nel 2005 ha provato a farsi strada verso l’Eurovision (perdendo poi in finale) e ora, dieci anni dopo, potrà finalmente salire sul palco del festival europeo per rappresentare il suo Paese. All’ESC 2025 di Basilea (in programma il prossimo 17 maggio, in diretta su Rai 1 con il commento di Gabriele Corsi e Big Mama), infatti, Melody canterà la sua "Esa diva", un brano che racconta proprio la vita di una donna che ha dovuto farsi strada con forza in un mondo ostile e a doppia faccia come quello discografico.

I numeri da urlo sui social di ‘Esa diva’

Nonostante la Svezia (rappresentata da KAJ con "Bara bada bastu") continui a essere la favorita secondo i principali sondaggi e le quote dei bookmaker, Melody sta gradualmente conquistando il pubblico dell’Eurovision Song Contes 2025 soprattutto sui social, dove tra reel e post domina il feed di tantissimi appassionati. Gli stessi profili ufficiali dell’ESC sembrano puntare forte sulla cantante spagnola, che a livello di visualizzazioni e like sta raggiungendo numero da capogiro e sbaragliando la concorrenza (basti pensare che il post ufficiale a lei dedicato a toccato i 66mila apprezzamenti, paesi come Germania e Regno Unito non sono andati oltre i 25mila, l’Italia è ferma a 17mila). Si tratta di un indizio? Quel che è certo è che Melody si sta candidando per la vittoria della manifestazione e la sua esibizione sarà tra le più attese sul palco di Basilea.

