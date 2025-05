Eurovision 2025, pagelle: 'JJ' voce d'angelo (8), Hunziker italiana vera (9), Lucio Corsi e Topo Gigio fanno un figurone (8) Promossi e bocciati e top e flop della finale della kermesse musicale europea di sabato 17 maggio in diretta su Rai Uno

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

Sabato 17 maggio in diretta in prima serata su Rai Uno è andata in onda l’opulenta Grand Final dell’Eurovision Song Contest 2025 (QUI il racconto della serata). Una lunga serata di musica, spettacolo e grande intrattenimento, con tanti artisti provenienti da 26 paesi che si sono esibiti sul palco della StJakobsenhalle di Basilea. Alla fine delle esibizioni poi, in attesa del risultato del televoto e della classifica finale che ha visto trionfare JJ, il cantante dell’Austria, davanti a Israele e Lettonia.

La serata, per l’Italia, ha visto salire sul palco Lucio Corsi che ha chiuso al quinto posto dopo aver regalato una performance intensa e poetica all’arena Svizzera, mentre Gabry Ponte per San Marino ha fatto scatenare il pubblico (pur chiudendo all’ultimo posto). C’era un po’ d’Italia anche in conduzione, con Michelle Hunziker che ha esordito sul palco salutando in italiano tutti gli italiani nel mondo. Le voci a commento della serata su Rai Uno, come sempre, sono state quelle ironiche ed entusiaste di Gabriele Corsi e BigMama, mentre la voce della giuria italiana è stato nientemeno che Topo Gigio.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ed ecco i nostri voti, i top e flop nelle pagelle della finale di Eurovision Song Contest 2025.

Eurovision Song Contest 2025, le pagelle finale

Michelle Hunziker italiana vera, voto: 9. Super Michelle Hunziker, che arriva a dar man forte nella finale alle due colleghe conduttrici svizzere e, tanto per mettere subito i puntini sulle ‘i’, le sue prime parole sull’enorme palco della StJakobsHalle sono pronunciate in italiano e sono un saluto a tutti gli italiani nel mondo: per chi avrà mai battuto il suo cuore in questa lunga serata di spettacolo, musica e gara.

Lucio Corsi poetico e intenso, voto: 9. L’esibizione di Lucio Corsi questa sera, è stata davvero intensa, emozionante e bellissima. Ancora una volta senza fronzoli o effetti speciali, ma con la sola forza delle idee, delle parole, della musica e della sua sensibilità artistica il nostro cantante è riuscito ad attirare l’attenzione del pubblico e a incassare parecchi punti dalle giurie di qualità nazionali. Il quinto posto è un risultato davvero notevole, se solo pensiamo che Angelina Mango l’anno scorso era arrivata sesta con un brano e una messinscena sicuramente più consueta per il pubblico di Eurovision. Bravissimo, solo applausi per lui.

Topo Gigio, voto: 9. Che figurone che fa, il nostro impeccabile spoken mouse. Tirato in ghingheri come si conviene per un’occasione mondana e specialissima, con sullo sfondo la monumentale bellezza della fontana di Trevi, Topo Gigio ha sfoderato un inglese impeccabile oltre a una simpatia irresistibile nel comunicare il verdetto dell’Italia in un modo informale e professionale insieme. Scelta migliore non poteva essere fatta, bravissimo Gigio!

JJ voce d’angelo, voto: 8. Ovviamente abbiamo tifato fino alla fine per il nostro bravissimo Lucio Corsi, ma non possiamo non riconoscere la meraviglia della voce del vincitore di Eurovision Song Contest 2025, ovvero l’austriaco JJ. Davvero una voce d’angelo capace di potenza ma anche di controllo e di arrivare fino ai toni del mezzo soprano. Mettiamoci in più una performance veramente di grande impatto scenico e il gioco della vittoria (meritata) è fatto. Complimenti a lui.

Baby Lasagna vs ChaCha, voto: 8. Momento epico quello della "battle" musicale che si consuma alla fine delle esibizioni dei cantanti in gara tra Baby Lasagna arrivato secondo l’anno scorso e il cantante di ChaCha, campione di stream tre anni fa. I due si sono battuti scatenando il pubblico dell’arena con i loro brani tormentoni e soprattutto fracassoni. Energia alle stelle, adrenalina e divertimento a fiumi. Uno dei momenti di questo Eurovision Song Contest 2025 sicuramente più trascinanti.

Gabry Ponte vestito tricolore, voto: 7. Finisce fanalino di coda Gabry Ponte con Tutta l’Italia, ma il pubblico italiano ha apprezzato l’idea di vederlo sfilare in apertura di serata sì con la bandiera di San Marino, ma in completo bianco rosso e verde. E infatti, prevedibilmente, è stato l’artista più votato dal televoto italiano.

Kaj, già tormentone, voto: 7. Dati per favoritissimi alla vigilia i simpatici svedesi se ne tornano a casa con le pive nel sacco, visto che non arrivano più su del quarto posto, battuti anche da Tommy Cash. Ma prevediamo che, come accaduto in passato, non sarà il vincitore il vero campione di stream nei prossimi mesi e in questo campionato i Kaj promettono di riprendersi il podio visto che il loro divertente tormentone a tema sauna ci mette un nano secondo ad entrare nella testa di chi lo ascolta, ma poi non esce più.

L’imprevedibile televoto, voto: 5. Si sa che, in ogni competizione il televoto è un’incognita grande come una casa, figuriamoci nel caso di un televoto su base mondiale. Sì, avete capito bene. Nel caso di Eurovision Song Contest a poter votare non sono solo i cittadini dei paesi partecipanti, ma anche quelli del resto del mondo. Ecco dunque che le sorprese sono dietro l’angolo e le motivazioni dietro queste sorprese potrebbero essere di qualsiasi tipo. Stasera Israele, praticamente ignorata dalle giurie di qualità – visto che, a prescindere da tutto, il brano cantato da Yuval Raphael non era indimenticabile – fa un incredibile balzo in avanti grazie al voto popolare, e arriva seconda, mentre terzo a chiudere il podio si piazza niente meno che Tommy Cash. Un televoto più incredibile e sorprendente del solito.

Potrebbe interessarti anche