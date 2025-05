Eurovision 2025, quanto guadagnano Lucio Corsi e gli altri cantanti in gara: il premio (sorprendente) Giunto alla sua 69esima edizione (in programma a Basilea), il festival europeo è uno degli eventi musicali più seguiti dell’anno, ma quali sono i suoi costi?

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Mancano meno di 24 ore al via dell’Eurovision Song Contest 2025. A partire da domani martedì 13 maggio, infatti, a Basilea andrà in scena la 69esima edizione di uno degli eventi musicali più seguiti dell’anno. L’ESC è storicamente uno dei festival più importanti della musica europea ed è stato un palcoscenico decisivo per il successo di tantissimi artisti, ma quali sono i suoi costi? In tanti si chiedono infatti quanto guadagnino gli artisti in gara e, soprattutto, chi copra tutte le spese. Scopriamo tutte le cifre nel dettaglio.

Eurovision Song Contest 2025: quanto guadagnano i cantanti (e il vincitore)

Dagli ABBA ai Lordi a Céline Dion fino ai "nostri" Måneskin, Totò Cotugno e Gigliola Cinquetti, l’Eurovision Song Contest è ormai da tantissimi anni uno degli eventi musicali più seguiti e una vetrina importantissima per i cantanti che vi partecipano. L’ESC è stato infatti un trampolino di lancio decisivo per numerosi artisti, che hanno ottenuto una popolarità (e un successo, economico e non) senza precedenti proprio grazie alla manifestazione. Ma quanto guadagnano i cantanti in gara? Contrariamente a quanto si possa pensare, l’Eurovision è un concorso, non una gara vera e propria, motivo per il quale non è previsto neanche un cachet di partecipazione per gli artisti. Il vincitore non fa eccezione: ottenuto l’iconico trofeo del microfono di vetro, infatti, non otterrà alcun premio in denaro, bensì una popolarità (e incremento di vendite di dischi e stream) incomparabili. Come raccontato dallo stesso Lucio Corsi (che rappresenterà l’Italia alla 69esima edizione dell’Eurovision a partire dalla semifinale di domani), dunque, gli artisti si presentano sul palco dell’ESC anche e soprattutto per divertirsi.

Chi copre i costi dell’ESC? I guadagni e le spese dei Paesi partecipanti

Non essendo – come detto – previsto alcun cachet o premio in denaro per i partecipanti, sono gli stessi paesi a contribuire alla realizzazione dell’Eurovision Song Contest 2025. Quest’ultimo è un evento importantissimo a livello economico ed è una coproduzione di ben 40 emittenti pubbliche di tutta Europa. Ogni anno i costi variano, ma ognuna di queste contribuisce (le nazioni più importanti con più budget) alla manifestazione, così come il Paese ospitante (che sostiene una spesa tra i 10 e i 20 milioni di euro): i biglietti per l’evento e soprattutto gli sponsor costituiscono infine un altro enorme introito.

