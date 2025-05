Eurovision 2025, chi sono i 37 cantanti in gara e l'elenco delle canzoni (con significato) La kermesse verrà trasmessa su Rai 2 il 13 e il 15 maggio con le due semifinali, mentre il 17 maggio, di sabato, su Rai 1 ci sarà la finale: ecco chi ci sarà.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Manca veramente pochissimo alla nuova edizione dell’Eurovision Song Contest 2025, che quest’anno si terrà a Basilea, in Svizzera. Dal 13 al 17 maggio, infatti, i 37 Paesi in gara, tra cui ovviamente l’Italia con Lucio Corsi, si uniranno sul palco della città elvetica per celebrare la musica europea in una grande festa. A condurre la kermesse ci saranno tre presentatrici svizzere, tra cui anche la ‘nostra’ Michelle Hunziker, insieme a Nadja Zimmermann, giornalista e presentatrice, e a Sophie Hunger, cantautrice e musicista.

L’ex di Eros Ramazzotti, però, non sarà presente in tutte le serate, ma solo durante la finale, perché impegnata nella conduzione di Striscia la Notizia accanto a Gerry Scotti, sino a fine giugno. In Tv, invece, l’Eurovision Song Contest verrà trasmesso su Rai 2, il 13 e il 15 maggio con le due semifinali, mentre il 17 maggio, di sabato, su Rai 1 ci sarà la finale. Inoltre, sebbene non in gara per l’Italia, ci sarà anche un altro italianissimo, Gabry Ponte, primo classificato al Festival di San Marino e quindi nella kermesse come concorrente ‘rivale’. Oltre a Corsi e Ponte, ovviamente, ci sono altri 35 artisti con le loro canzoni, suddivisi nelle due semifinali previste. Andiamo a conoscerli meglio.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’elenco completo dei cantanti in gara, le canzoni e il loro significato (prima semifinale 13 maggio)

Islanda – Vab, Róa: brano in stile eurodance del duo musicale islandese, dalle sonorità accattivanti e ritmiche.

– Vab, Róa: brano in stile eurodance del duo musicale islandese, dalle sonorità accattivanti e ritmiche. Polonia – Justyna Steczkowska, Gaia: brano con un testo in polacco che si interpreta come un viaggio sonoro tra elettronica e temi profondi.

– Justyna Steczkowska, Gaia: brano con un testo in polacco che si interpreta come un viaggio sonoro tra elettronica e temi profondi. Slovenia – Klemen, How Much Time Do We…: una toccante ballad dedicata alla moglie dell’artista.

– Klemen, How Much Time Do We…: una toccante ballad dedicata alla moglie dell’artista. Estonia – Tommy Cash, Espresso Macchiato: sonorità dance e già tormentone da settimane per un testo che gioca con temi di ostentazione, fama e narcisismo.

– Tommy Cash, Espresso Macchiato: sonorità dance e già tormentone da settimane per un testo che gioca con temi di ostentazione, fama e narcisismo. Spagna – Melody, Esa diva (finalista): canzone con un significato doppio che invita a riflettere sulla complessità della vita e sulla bellezza della natura umana.

– Melody, Esa diva (finalista): canzone con un significato doppio che invita a riflettere sulla complessità della vita e sulla bellezza della natura umana. Ucraina – Ziferblat, Bird of Pray: testo dalla riflessione profonda sulla situazione ucraina e sulla speranza.

– Ziferblat, Bird of Pray: testo dalla riflessione profonda sulla situazione ucraina e sulla speranza. Svezia – KAJ, Bara bada bastu: testo che invita a lasciarsi alle spalle le preoccupazioni e a rilassarsi, immergendosi nella calda atmosfera della sauna finlandese.

– KAJ, Bara bada bastu: testo che invita a lasciarsi alle spalle le preoccupazioni e a rilassarsi, immergendosi nella calda atmosfera della sauna finlandese. Portogallo – Napa, Deslocado: racconta il sentimento profondo di nostalgia e radicamento verso la propria terra d’origine.

– Napa, Deslocado: racconta il sentimento profondo di nostalgia e radicamento verso la propria terra d’origine. Norvegia – Kyle Alessandro, Lighter: parla di trovare la luce dentro di sé anche in momenti difficili.

– Kyle Alessandro, Lighter: parla di trovare la luce dentro di sé anche in momenti difficili. Belgio – Red Sebastian, Strobe Lights: brano dance, molto orecchiabile e che entra facilmente in testa.

– Red Sebastian, Strobe Lights: brano dance, molto orecchiabile e che entra facilmente in testa. Italia – Lucio Corsi – Volevo essere un duro (finalista): come ha detto l’artista: "Parla del fatto che spesso non si riesce a divenire ciò che si sognava. E anche del fatto che spesso si sogna di essere qualcosa che, in realtà, non è tanto meglio di ciò che siamo".

– Lucio Corsi – Volevo essere un duro (finalista): come ha detto l’artista: "Parla del fatto che spesso non si riesce a divenire ciò che si sognava. E anche del fatto che spesso si sogna di essere qualcosa che, in realtà, non è tanto meglio di ciò che siamo". Azerbaigian – Mamagama, Run With U: ritmi divertenti e testo che racconta l’unione culturale e di orgoglio nazionale.

– Mamagama, Run With U: ritmi divertenti e testo che racconta l’unione culturale e di orgoglio nazionale. San Marino – Gabry Ponte, Tutta l’Italia: brano che abbiamo imparato a conoscere durante gli stacchetti sanremesi, dalle sonorità dance tipiche dell’artista.

– Gabry Ponte, Tutta l’Italia: brano che abbiamo imparato a conoscere durante gli stacchetti sanremesi, dalle sonorità dance tipiche dell’artista. Albania – Shkodra Elektronike, Zierm: brano che immagina il mondo senza oscurità, guerra o sofferenza.

– Shkodra Elektronike, Zierm: brano che immagina il mondo senza oscurità, guerra o sofferenza. Paesi Bassi – Claude, C’est La Vie: brano che l’artista ha dedicato a sua madre.

– Claude, C’est La Vie: brano che l’artista ha dedicato a sua madre. Croazia – Marko Bosniak, Poison Cake: energia da vendere in un testo che usa la metafora di una torta avvelenata per raccontare la rabbia nei confronti di chi ha sottovalutato il cantante.

– Marko Bosniak, Poison Cake: energia da vendere in un testo che usa la metafora di una torta avvelenata per raccontare la rabbia nei confronti di chi ha sottovalutato il cantante. Svizzera – Zoë Me, Voyage (finalista): il testo incoraggia a guardare la vita con maggiore umanità, per combattere l’odio con l’amore.

– Zoë Me, Voyage (finalista): il testo incoraggia a guardare la vita con maggiore umanità, per combattere l’odio con l’amore. Cipro – Theo Evan, Shh: brano dalle sonorità club-pop con energie da vendere.

L’elenco completo dei cantanti in gara, le canzoni e il loro significato (prima semifinale 15 maggio)

Australia – Go-Jo, Milkshake Man: una canzone divertente, molto ritmata che parla di una sorta di elisir di lunga vita.

– Go-Jo, Milkshake Man: una canzone divertente, molto ritmata che parla di una sorta di elisir di lunga vita. Montenegro – Nina Zizié, Dobrodosli: nel testo si parla di una notte faticosa in cui si cerca di superare il dolore con forza e speranza.

– Nina Zizié, Dobrodosli: nel testo si parla di una notte faticosa in cui si cerca di superare il dolore con forza e speranza. Irlanda – Emmy, Laika Party: il testo è un omaggio a Laika, la cagnolina che nel 1957 fu il primo essere vivente a orbitare attorno alla Terra.

– Emmy, Laika Party: il testo è un omaggio a Laika, la cagnolina che nel 1957 fu il primo essere vivente a orbitare attorno alla Terra. Lettonia – Tautumeitas, Bur man lai lai: un testo crudo che invita a riscoprire la propria forza interiore.

– Tautumeitas, Bur man lai lai: un testo crudo che invita a riscoprire la propria forza interiore. Armenia – Parg, Survivor: un inno alla resilienza e alla forza che è dentro di noi.

– Parg, Survivor: un inno alla resilienza e alla forza che è dentro di noi. Austria – JJ, Wasted Love: ballad che racconta l’amore non corrisposto e tutte le difficoltà dopo un abbandono.

– JJ, Wasted Love: ballad che racconta l’amore non corrisposto e tutte le difficoltà dopo un abbandono. Regno Unito – Remember Monday, WH… (finalista): un testo che racconta di una notte di evasione e divertimento.

– Remember Monday, WH… (finalista): un testo che racconta di una notte di evasione e divertimento. Grecia – Klavdia, Asteromatá: brano pop che parla del genocidio dei greci del Ponto e alla successiva migrazione forzata.

– Klavdia, Asteromatá: brano pop che parla del genocidio dei greci del Ponto e alla successiva migrazione forzata. Lituania – Kataris, Tavo akys: un testo molto emotivo che parla di un amore tormentato.

– Kataris, Tavo akys: un testo molto emotivo che parla di un amore tormentato. Malta – Miriana Conte, Serving: brano inizialmente censurato (titolo originario Serving Kunt) e poi modificato perché aveva per gli organizzatori riferimenti sessuali espliciti.

– Miriana Conte, Serving: brano inizialmente censurato (titolo originario Serving Kunt) e poi modificato perché aveva per gli organizzatori riferimenti sessuali espliciti. Georgia – Mariam Shengelia, Freedom: un testo che celebra la libertà e la bellezza della natura.

– Mariam Shengelia, Freedom: un testo che celebra la libertà e la bellezza della natura. Francia – Louane, Maman (finalista): come ha dichiarato l’artista, è "Una dichiarazione d’amore senza tempo, un dialogo sospeso tra passato e presente, tra assenza e trasmissione".

– Louane, Maman (finalista): come ha dichiarato l’artista, è "Una dichiarazione d’amore senza tempo, un dialogo sospeso tra passato e presente, tra assenza e trasmissione". Danimarca – Sissal, Hallucination: brano elettropop in cui si esorta a reclamare il proprio potere.

– Sissal, Hallucination: brano elettropop in cui si esorta a reclamare il proprio potere. Repubblica Ceca – Adonxs, Kiss Kiss Goodbye: un testo che esplora le emozioni intense, sia positive che negative, che l’amore può suscitare.

– Adonxs, Kiss Kiss Goodbye: un testo che esplora le emozioni intense, sia positive che negative, che l’amore può suscitare. Lussemburgo – L’Thom, La poupée monte…: racconta di una relazione in cui lei si sente manovrata come un burattino.

– L’Thom, La poupée monte…: racconta di una relazione in cui lei si sente manovrata come un burattino. Israele – Yuval Raphael, New Day Will Rise: brano che nasce dopo la terribile esperienza dell’artista vissuta il 7 ottobre 2023, quando i terroristi di Hamas hanno ucciso 364 israeliani al festival Nova.

– Yuval Raphael, New Day Will Rise: brano che nasce dopo la terribile esperienza dell’artista vissuta il 7 ottobre 2023, quando i terroristi di Hamas hanno ucciso 364 israeliani al festival Nova. Germania – Abor & Tynna, Baller (finalista): il testo racconta la fine di una storia d’amore e tutte le difficoltà nel dimenticare a andare oltre.

– Abor & Tynna, Baller (finalista): il testo racconta la fine di una storia d’amore e tutte le difficoltà nel dimenticare a andare oltre. Serbia – Princ, Mila: brano che racconta la fatica di accettare la solitudine dopo la fine di una relazione.

– Princ, Mila: brano che racconta la fatica di accettare la solitudine dopo la fine di una relazione. Finlandia – Erika Vikman, Ich komme: testo intrigante che parla del "Gioioso messaggio del piacere, dell’estasi e dello stato di trance".

La Finale di sabato 17 maggio: chi ci sarà

Nella finale di sabato 17 maggio dell’Eurovision Song Contest 2025 si esibiranno di diritto i Big Five, ossia i cantanti di Francia, Italia, Spagna, Germania, Regno Unito, e il Paese ospitante cioè la Svizzera. Oltre a questi artisti, saliranno sul palco naturalmente anche tutti quelli che avranno collezionato il punteggio più alto nelle serate precedenti.

Potrebbe interessarti anche