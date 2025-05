Eurovision 2025, la svolta storica dell’Italia (e di Lucio Corsi) e BigMama si arrabbia: cosa succede Il cantautore italiano, in gara con "Volevo essere un duro", sarà annunciato per la prima volta da un personaggio 'non umano'. Ecco di chi si tratta e il perché della scelta.

Presto prenderanno il via gli Eurovision. Con Lucio Corsi che, dopo l’exploit di Sanremo 2025, avrà l’onere e l’onore di rappresentare l’Italia portando sul palco il suo brano "Volevo essere un duro". Ma la vera novità, annunciata di recente alla conferenza stampa Rai di presentazione dell’evento, è che per la prima volta in assoluto i voti italiani saranno letti da un personaggio ‘non umano’. In mondovisione, infatti, questa figura (già comparsa sul palco di Sanremo qualche mese fa), delizierà gli spettatori dell’Eurovision con un tocco di dolcezza e tanta simpatia. Mentre l’evento sarà presentato da Gabriele Corsi e BigMama. Con quest’ultima che ci ha tenuto a rispedire al mittente alcune polemiche sterili sollevate di recente. Ecco i dettagli.

Eurovision 2025, svolta storica con lo ‘zampino’ di Lucio Corsi

Dal 13 al 17 maggio prossimo andrà in scena l’Eurovision 2025. E per l’Italia, oltre alla sorpresa di quest’anno Lucio Corsi, apparirà in diretta mondiale anche l’amatissimo Topo Gigio. La novità è stata annunciata in conferenza Rai, e in un videomessaggio (tenerissimo) lo stesso personaggio ha dichiarato (con la voce di Leo Valli): "Sono il primo topo che partecipa a una conferenza stampa".

Topo Gigio aveva già duettato a Sanremo con Lucio Corsi, nel brano iconico "Nel blu dipinto di blu". Ma stavolta sarà davanti agli occhi di tutto il mondo. E pare che questa non sia l’unica novità ad accompagnare l’esibizione di Corsi. Infatti l’artista ha fortemente insistito perché fossero utilizzati i sottotitoli durante il suo show. "La mia priorità è il messaggio della canzone, non la classifica", ha spiegato Lucio. "Amo la competizione, ma la musica non è una gara. Sono qui per imparare, migliorare, e suonare qualcosa che amo profondamente".

Al fianco del cantautore, come previsto, salirà sul palco anche l’amico e "fratello" musicista Tommaso Ottomano. Già visto duettare in compagnia di Corsi in passato.

La replica di BigMama dopo le polemiche

Intanto, sul fronte presentatori è certa la partecipazione di Gabriele Corsi e BigMama, che racconteranno la kermesse agli spettatori italiani. "Sarà un Eurovision divertente, ma anche profondo", ha dichiarato la rapper, "è un palco per messaggi importanti di pace e identità". Ma l’artista ha anche voluto sottolineare come le sue parole sul sistema di selezione tramite Sanremo siano state ampiamente travisate. "Ho solo chiesto più apertura internazionale nella giuria", ha concluso, "e ho detto che Lucio Corsi è un grande". Messaggio recepito. E approvato in pieno dal nostro rappresentate agli Eurovision 2025, Lucio Corsi.

