Ci siamo, a brevissimo ci sarà la 69eisma edizione dell’Eurovision Song Contest che in questo 2025 si terrà a Basilea, in Svizzera, dal 13 al 17 maggio. 37 paesi in gara quest’anno, tra cui l’Italia, con Lucio Corsi e il brano "Volevo essere un duro". Il cantautore toscano ha accettato l’invito dopo la rinuncia di Olly, vincitore del Festival di Sanremo 2025, che ha scelto di concentrarsi sul suo tour estivo, abdicando in favore del collega, secondo classificato nella kermesse canora italiana e vincitore del Premio della Critica "Mia Martini". A condurre ci saranno tre presentatrici svizzere, una di nostra conoscenza, ovvero l’amatissima Michelle Hunziker. La kermesse verrà trasmessa su Rai 2 il 13 e il 15 maggio con le due semifinali, mentre il 17 maggio, di sabato, su Rai 1 ci sarà la finale. Scopri tutto nel nostro video! Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

