Eurovision 2025, tutto pronto per la gara: annunciati tutti i cantanti (c'è un terzo italiano a sorpresa) Tutti i dettagli sul cast completo di concorrenti dell'Eurovision Song Contest 2025: i due italiani in gara, le previsioni e l'atteso super-ospite italiano

Con l’annuncio di Mariam Shengelia come rappresentante della Georgia, il quadro dei partecipanti all’Eurovision Song Contest 2025 è finalmente completo. A sessanta giorni dalla prima semifinale, possiamo dire di avere le 37 canzoni ufficiali che si sfideranno a Basilea, dal 13 al 17 maggio.

Eurovision 2025: gli ultimi artisti annunciati e le nuove previsioni

Tra gli ultimi paesi a svelare il proprio rappresentante troviamo Cipro, che ha scelto Theo Evan con la canzone Shh, e San Marino, che ha puntato su Gabry Ponte con Tutta l’Italia. Anche la Svizzera ha finalmente rivelato il nome della sua artista: Zoë Me, che si presenterà con Voyage.

L’arrivo degli ultimi artisti ha portato a cambiamenti nelle quotazioni dei bookmakers. L’Austria, rappresentata da JJ con Wasted Love, è balzata dal nono al secondo posto nei pronostici. San Marino, grazie alla popolarità di Gabry Ponte, ha registrato un’impennata significativa, passando dalla trentunesima alla sedicesima posizione, avvicinandosi alla top 15. Lucio Corsi, che porterà in gara Voglio essere un duro per l’Italia, rimane stabile nelle previsioni, ma il suo brano potrebbe riservare sorprese durante le esibizioni dal vivo.

La lista ufficiale dei partecipanti

Ecco tutti gli artisti e le canzoni in gara, in ordine alfabetico per nazione:

Albania – Shkodra Elektronike – Zierm

– Shkodra Elektronike – Zierm Armenia – Parg – Survivor

– Parg – Survivor Australia – Go-Jo – Milkshake Man

– Go-Jo – Milkshake Man Austria – JJ – Wasted Love

– JJ – Wasted Love Azerbaigian – Mamagama – Run With U

– Mamagama – Run With U Belgio – Red Sebastian – Strobe Lights

– Red Sebastian – Strobe Lights Cechia – Adonxs – Kiss Kiss Goodbye

– Adonxs – Kiss Kiss Goodbye Cipro – Theo Evan – Shh

– Theo Evan – Shh Croazia – Marko Bosniak – Poison Cake

– Marko Bosniak – Poison Cake Danimarca – Sissal – Hallucination

– Sissal – Hallucination Estonia – Tommy Cash – Espresso Macchiato

– Tommy Cash – Espresso Macchiato Finlandia – Erika Vikman – Ich komme

– Erika Vikman – Ich komme Francia – Louane (canzone da annunciare)

– Louane (canzone da annunciare) Georgia – Mariam Shengelia – Freedom

– Mariam Shengelia – Freedom Germania – Abor & Tynna – Baller

– Abor & Tynna – Baller Grecia – Klavdia – Asteromatá

– Klavdia – Asteromatá Irlanda – Emmy – Laika Party

– Emmy – Laika Party Islanda – Vab – Róa

– Vab – Róa Israele – Yuval Raphael – New Day Will Rise

– Yuval Raphael – New Day Will Rise Italia – Lucio Corsi – Voglio essere un duro

– Lucio Corsi – Voglio essere un duro Lettonia – Tautumeitas – Bur man lai lai

– Tautumeitas – Bur man lai lai Lituania – Kataris – Tavo akys

– Kataris – Tavo akys Lussemburgo – L’Thom – La poupée monte…

– L’Thom – La poupée monte… Malta – Miriana Conte – Serving

– Miriana Conte – Serving Montenegro – Nina Zizié – Dobrodosli

– Nina Zizié – Dobrodosli Norvegia – Kyle Alessandro – Lighter

– Kyle Alessandro – Lighter Paesi Bassi – Claude – C’est La Vie

– Claude – C’est La Vie Polonia – Justyna Steczkowska – Gaia

– Justyna Steczkowska – Gaia Portogallo – Napa – Deslocado

– Napa – Deslocado Regno Unito – Remember Monday – WH…

– Remember Monday – WH… San Marino – Gabry Ponte – Tutta l’Italia

– Gabry Ponte – Tutta l’Italia Serbia – Princ – Mila

– Princ – Mila Slovenia – Klemen – How Much Time Do We…

– Klemen – How Much Time Do We… Spagna – Melody – Esa diva

– Melody – Esa diva Svezia – KAJ – Bara bada bastu

– KAJ – Bara bada bastu Svizzera – Zoë Me – Voyage

– Zoë Me – Voyage Ucraina – Ziferblat – Bird of Pray

Ora non resta che attendere la competizione per scoprire chi conquisterà il titolo e chi sorprenderà il pubblico con la propria esibizione.

Damiano David possibile ospite speciale?

Le voci si rincorrono da giorni: Damiano David potrebbe salire sul palco dell’Eurovision 2025 come ospite d’eccezione. Se la notizia venisse confermata, diventerebbe il terzo artista italiano presente in questa edizione, insieme a Lucio Corsi e Gabry Ponte. Secondo quanto riportato da Le Matin, il frontman dei Måneskin potrebbe prendere il posto di Céline Dion, la cui presenza è ancora in dubbio per motivi di salute.

"Céline Dion e l’Eurovision in Svizzera vanno di pari passo. Sarà a Basilea? Sarà nello spettacolo o no? Ci sono molte possibilità e ci stiamo lavorando", ha dichiarato Moritz Stadler, co-produttore dell’evento.

Se le trattative andassero in porto, Damiano David si esibirebbe il 17 maggio, poco prima dell’uscita del suo primo album da solista e dell’inizio del suo tour mondiale. Lo stesso cantante aveva dichiarato di recente: "Se tornerei a esibirmi all’Eurovision? Sì, ma questa volta come ospite". Una suggestione che ora potrebbe diventare realtà.

