Malgioglio stronca Tommy Cash (che sbarca su La7): il commento perfido sul cantante che prende in giro gli italiani Il cantante e star della tv ha preso di mira la canzone "Espresso Macchiato", già criticata da molti per il modo in cui sbeffeggia l'Italia. Ecco tutti i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Stasera su La 7, a Propaganda Live, sbarcherà il controverso artista Tommy Cash, cantante estone della hit (parecchio discussa) "Espresso Macchiato". Come noto, il cantante è stato scelto per rappresentare il suo paese ai prossimi Eurovision Song Contest, ma ha sollevato diverse polemiche il modo in cui ‘l’italianità’ viene affrontata (o meglio, sbeffeggiata) all’interno del suo pezzo. Ora al coro di proteste si aggiunge anche la voce di Cristiano Malgioglio, forse prossimo conduttore (per l’Italia) degli Eurovision. Che ha sparato a zero sull’artista estone e sul testo della sua canzone. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Cristiano Malgioglio, l’attacco (pesante) al brano di Tommy Cash

Malgioglio contro Tommy Cash. Il cantautore e star della tv italiana, con il solito piglio che lo contraddistingue, ha affrontato la spinosa questione legata alla canzone di Tommy Cash, "Espresso Macchiato". Un brano controverso (seppur divertente) in cui si associa il nostro Paese a lughi comuni come la mafia, gli spaghetti e quant’altro. In merito si era già espressa anche la conduttrice Rai Caterina Balivo, protagonista di un recente faccia a faccia con una giornalista estone. Ma adesso è arrivato il turno di Malgioglio.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Parlando ad Adnkronos, Malgioglio ha esordito così: "Chi conosce bene Tommy Cash, come me che mi interesso spesso dei fenomeni musicali anche dell’Europa dell’est, sa che ha fatto spesso operazioni per far parlare di sé". Insomma Cash è un personaggio e un provocatore, quindi non fa strano che abbia sfornato un singolo così controverso come "Espresso Macchiato". Si tratta di un furbo espediente, che gioca sui luoghi comuni dell’italianità (con tanto di espressioni in italiano maccheronico) per creare ‘hype’ e comicità.

Ma al di là di facili giustificazioni, Malgioglio crede che il pezzo di Tommy Cash sia offensivo per l’Italia. Non solo. Dice che noi (gli italiani) "ci siamo cascati", rischiando "di fargli vincere l’Eurovision" con tutta la pubblicità gratis che stanno generando queste polemiche. "Nel ritornello è molto orecchiabile", ha aggiunto Cristiano, "per il resto è una canzoncina molto ruffiana, niente di che". Poi ha spiegato che "gli stereotipi degli spaghetti e del mafioso" hanno un "intento provocatorio se non offensivo", e che sono una "operazione furbetta" che sta generando una marea di attenzione. Grazie anche a chi, come la Balivo, si indigna pubblicamente per queste cose.

La possibile conduzione di Malgioglio all’Eurovision

Non è ancora chiaro, intanto, se Cristiano Malgioglio verrà scelto come conduttore (italiano) dei prossimi Eurovision. "Non so niente", ha commentato il cantautore vip, "nessuno mi ha detto niente. Non credo siano stati decisi i conduttori italiani. Per ora, però, mi hanno invitato a consegnare il premio a chi vincerà il San Marino Song Contest. Leggo che è molto favorito Gabry Ponte, grazie al lancio del Sanremo di Carlo Conti". Ma Cristiano poi conclude "Io avrei mandato Giorgia che con le sue doti vocali avrebbe potuto fare la differenza".

Potrebbe interessarti anche