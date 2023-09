Daytime, Canale 5 sposta il Grande Fratello e salva La Promessa (per il bene di Myrta) La striscia quotidiana dedicata al reality cambia orario e lascia spazio alla soap spagnola, che resterà in onda per garantire un buon traino a Pomeriggio 5

Tra dinamiche poco entusiasmanti (per non dire scialbe) e un cast di concorrenti senza nomi di grido, il Grande Fratello 2023 non è partito a marce alte. Lo testimoniano i dati di share da allarme rosso ed un hype sui social mai basso come quest’anno, con gli hashtag ufficiali del programma che faticano a entrare nelle tendenze italiane e sono spesso battuti da quelli della controparte spagnola, il Gran Hermano, dove Oriana e Daniele stanno proseguendo i teatrini d’amore iniziati lo scorso anno nella Casa di Cinecittà. Oggi però è arrivato un altro segnale sul momento nero del reality dei vipponi, ancor più preoccupante perché arriva proprio da Mediaset, la "casa" televisiva che da oltre vent’anni ospita il format.

Grande Fratello, cambia l’orario del daytime

La novità in questione è svelata dal blog Davidemaggio.it e riguarda il daytime del Grande Fratello, la finestra quotidiana su Canale 5 che accompagna lo svolgimento di ogni edizione del reality. Da anni l’appuntamento col recap giornaliero dei eventi capitati nella Casa di Cinecittà era blindato nel pomeriggio dell’ammiraglia Mediaset (una delle fasce di maggior "pregio" della giornata televisiva), ma stavolta – presumibilmente a causa dei dati deludenti di share che hanno accompagnato le prime puntate del reality – le menti pensanti di Cologno Monzese hanno scelto di togliere il daytime del Grande Fratello dal solito slot pomeridiano, "relegandolo" in due spazi ben più striminziti: uno mattutino in onda poco prima di Forum delle 11 (ritagliato accorciando la puntata di Mattino Cinque), l’altro a ora di pranzo, nell’intervallo tra la fine del TG5 e lo start della soap Beautiful.

Canale 5 "salva" La Promessa (per il bene di Myrta)

Il motivo di tale scelta riguarda la volontà dei vertici Mediaset di assicurare un traino ottimale a Pomeriggio 5, il programma ereditato da Myrta Merlino (dopo l’addio di Barbara D’Urso) che, dopo l’effetto novità delle prime puntate, e dopo l’arrivo in onda del competitor La Vita in Diretta, fatica a conquistare ascolti soddisfacenti. E proprio per garantire una scia di pubblico adeguata alla Merlino (in onda dalle 16.55), Canale 5 ha deciso di tornare sui suoi passi e di mantenere in onda La Promessa, la cui programmazione nei piani iniziali del "Biscione" sarebbe dovuta terminare con l’inizio della stagione autunnale. La soap spagnola, invece, si è guadagnata la riconferma sul campo, dopo aver macinato ottimi ascolti durante l’estate, fidelizzando una grande fetta di pubblico e ottenendo risultati lusinghieri di share. Poiché l’appuntamento quotidiano con la striscia di Amici di Maria De Filippi (in onda come previsto alle 16.10 a partire da lunedì 25 settembre) è stato confermato, a pagare le spese del "salvataggio" della telenovela in costume iberica sarà appunto il Grande Fratello, che perderà lo slot pomeridiano dedicato al suo daytime. Insomma: se non è una sonora bocciatura (l’ennesima) per il nuovo Grande Fratello, poco ci manca.

